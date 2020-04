Meghan Markle est-elle amie avec l’ancienne co-star et l’actrice de Blue Bloods Vanessa Ray?

Ce n’est vraiment pas un secret que Meghan Markle a un cercle d’amis extrêmement large. De ses relations avec des célébrités hollywoodiennes à ses liens avec sa meilleure amie Jessica Mulroney, nous sommes bien conscients du fait que Meghan a beaucoup de gens dans son coin. Quand elle s’est mariée dans la famille royale, il ne fait aucun doute qu’elle a fait beaucoup plus de liens, étant donné que le prince Harry a lui-même beaucoup d’amis. Nous savons qu’il y a beaucoup de gens avec lesquels Meghan a gardé un contact constant au fil des ans, et nous l’avons même vue interagir avec quelques-uns de ses amis. La plupart des fans royaux savent à peu près tout le monde avec qui Meghan est proche, mais il y en a un dont les gens ne sont toujours pas sûrs. Alors, Meghan est-elle amie avec l’ancienne co-star de Suits et l’actrice de Blue Bloods Vanessa Ray?

Ils ont déjà travaillé côte à côte

Meghan Markle | Jeremy Selwyn – Piscine WPA / .

Il n’y a pas si longtemps, Meghan et Ray étaient co-vedettes du drame juridique Suits. Bien qu’aucun d’eux ne soit plus sur la série, ils ont tous deux eu un impact significatif pendant leur séjour. Comme nous le savons, Meghan a interprété le personnage de Rachel Zane, tandis que Ray était Jenny Griffith, la petite amie de l’homme que Rachel a finalement fini par épouser. Alors que tout le monde sait exactement pourquoi Meghan a quitté la série, Express rapporte qu’il n’est pas clair pourquoi Ray a décidé de quitter. La plupart des gens pensent que son rôle a simplement suivi son cours. Qu’ont-ils fait chacun après la fin de leur séjour sur les costumes? Meghan, bien sûr, est devenue la duchesse de Sussex, et Ray a joué dans une autre émission à succès, Blue Bloods.

Le casting de l’émission s’est envolé pour l’Angleterre pour le mariage royal

Le casting de Suits faisait partie de ceux qui ont eu la chance de recevoir une invitation au mariage de Meghan et Harry en 2018, et ils se sont rendus en Angleterre ensemble pour y assister. Ray était là pour regarder son ancienne co-star épouser l’amour de sa vie, et bien qu’ils n’aient pas travaillé ensemble depuis un certain temps, nous devons dire qu’elle avait l’air vraiment heureuse pour Meghan. Selon Entertainment Weekly, elle a regardé avec un sourire les échanges de vœux entre Meghan et Harry devant 600 invités à la chapelle Saint George à Windsor. Bien qu’ils n’aient pas marqué d’invitation à la réception, le casting de la série avait encore le temps de leur vie. Ils ont tous dîné ensemble la nuit avant le mariage et ont même profité d’un karaoké après la cérémonie. On dirait qu’ils ont eu une expérience merveilleuse.

Meghan Markle est-elle amie avec l’ancienne co-star et actrice des Blue Bloods Vanessa Ray?

Ray a volé tout le long de l’étang pour voir Meghan et Harry se marier dans l’un des mariages les plus médiatisés et les plus attendus de tous les temps, et ils ont passé quelques années à apparaître dans le même spectacle. Alors, Meghan est-elle amie avec son ancienne co-star, Vanessa Ray? Eh bien, il ne semble pas que les deux soient très proches, bien qu’ils s’entendent très bien. Pour ceux qui se demandent pourquoi Ray a été invité au mariage royal si elle et Meghan ne sont pas aussi serrées que tout le monde le pensait, Harper’s Bazaar rapporte que la raison est en fait assez simple. Le casting de Suits ressemble plus à une famille qu’à autre chose. Ils ont passé tellement de temps ensemble au fil des ans qu’il était naturel que Ray soit inclus dans la liste des invités. Bien que Meghan et Vanessa ne se soient peut-être pas associées à la numérotation abrégée, nous sommes heureux qu’elles soient en mesure de s’entraider quoi qu’il arrive.