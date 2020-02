Meghan Markle est-elle gênée par sa famille?

La relation de Meghan Markle avec son père et ses frères et sœurs est incroyablement tendue et semble de plus en plus tendue de jour en jour. Thomas Markle Sr. n’a pas parlé à sa fille depuis la veille de son mariage avec le prince Harry en mai 2018. Il n’a jamais rencontré le prince et n’a pas non plus posé les yeux sur son petit-fils. Indépendamment de la faille, l’aîné Markle n’a pas cessé de parler à la presse, ni les frères et sœurs de Markle, Thomas Markle Jr., et Samantha Markle. Avec la décision de Markle et du prince Harry de prendre du recul par rapport à la vie royale, tout le monde se demande ce qui s’est si terriblement mal passé dans la famille Markle, et si Markle est ou non gênée par les tentatives désespérées des membres de sa famille pour attirer l’attention.

Meghan Markle avait autrefois de belles choses à dire sur son père

En 2017, Markle a rencontré Vanity Fair pour discuter de son éducation. Elle a noté que ses parents, bien qu’ils aient divorcé quand elle était jeune, semblaient toujours travailler ensemble dans son meilleur intérêt. Elle a dit qu’ils ont passé des vacances ensemble, passé du temps ensemble et même apprécié les repas du dimanche ensemble. Elle a parlé de grandir sur le plateau des émissions de télévision sur lesquelles son père travaillait, et d’après les sons, le duo père-fille entretenait une relation étroite.

Meghan Markle en tant que Rachel Zane | Frank Ockenfels / États-Unis / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

L’aîné Markle a été assez ouvert sur sa relation avec

cette fille. Il a noté qu’elle lui avait dit quand elle avait rencontré le prince Harry, et ils

discuté de lui assez régulièrement jusqu’à l’engagement. L’aîné Markle même

a parlé au prince Harry après avoir posé la question, selon The

Soirée standard. L’aîné Markle et le prince Harry, cependant, n’ont jamais eu

une chance de se rencontrer. Les choses ont mal tourné peu de temps avant

prêt à descendre l’allée.

Quand leur relation s’est-elle détériorée

Les choses ont semblé se dégrader rapidement pour le duo père-fille. Le catalyseur de la fracture qui existe maintenant semble être enraciné dans la décision de l’aîné Markle de sauter le mariage royal après que des photos prises dans la ville mexicaine en bord de mer dans laquelle il réside se sont révélées être mises en scène. L’aîné Markle et les paparazzis ont tenté de les faire passer pour des coups francs. Il semble que l’aîné Markle ait été payé pour les photos.

Evening Standard fait la une des journaux en annonçant que le père de Meghan Markle ne participera pas au prochain mariage royal | Richard Baker / In Pictures via . Images

Il affirme ne pas avoir parlé à sa fille depuis la veille de son mariage avec le prince, mais il a parlé à la presse, indépendamment de l’avertissement qu’il prétend avoir reçu du prince au sujet de parler avec les médias. Les fans de Markle ne voient son père que comme un avide d’argent, pensant qu’il chasse les chèques de paie des médias depuis la nouvelle de l’engagement de Markle. Les opposants à la duchesse de Sussex voient l’aîné Markle comme un père confus, désespéré de renouer avec sa fille.

Quel que soit le côté de la clôture sur lequel vous tombez, il est clair qu’un écart sérieux a été placé entre le père et la fille. Il semble cependant que les frères et sœurs beaucoup plus âgés de la duchesse aient joué un rôle dans le problème, et il est possible que Markle soit complètement embarrassé par eux.

Meghan Markle est-elle gênée par sa famille?

Bien que la relation entre Markle et son père ne soit certainement pas saine pour le moment, elle n’a jamais prétendu être gênée par lui. En fait, tout ce qu’elle a dit à son sujet menant à la rupture familiale était positif. La vraie épine dans le côté de la duchesse semble être ses demi-frères et sœurs plus âgés. La sœur beaucoup plus âgée de Markle, Samantha Markle, a été incroyablement franc au sujet de son dégoût pour sa sœur cadette. Les sœurs Markle n’ont plus eu de contact depuis plus d’une décennie. En fait, la dernière fois que la paire était dans la même pièce ensemble, c’était en 2008, bien avant que Markle ne décroche son rôle d’évasion dans Suits. Samantha Markle a été exclue de la liste des invités pour les deux mariages de sa sœur.

Meghan Markle | Chris Jackson / Chris Jackson / .

Le frère de Markle, Thomas

Markle Jr., a également été un problème. Il a écrit plusieurs lettres ouvertes à

sa sœur cadette et semble profiter de sa célébrité tous les

chance qu’il obtient. Selon nous

Chaque semaine, Markle Jr. est même apparu dans une publicité sur la bière qui se moquait des plus jeunes

Markle. Pourtant, il prétend qu’il aimerait retrouver cette sœur.

Cela a-t-il été gênant pour le jeune Markle? Elle n’est jamais

dit, mais on peut supposer que le dysfonctionnement de votre famille est diffusé au

le monde ne peut pas être un sentiment confortable. Les deux demi-frères et sœurs ont également déclaré que certains

des choses assez horribles sur le plus jeune membre du clan Markle. Qu’il s’agisse

ils ne se réuniront jamais est inconnu, mais franchement, cela semble peu probable.