Meghan Markle est heureuse avec le prince Harry “ soumis ”, déclare un expert en langage corporel

Depuis avant leur mariage, Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry n’étaient jamais un couple à craindre de montrer de l’affection devant les caméras. Qu’ils se tiennent par la main ou partagent un baiser rapide, c’est comme s’ils n’avaient pas peur de se concentrer les uns sur les autres, même si le monde regardait.

Naturellement, les experts en langage corporel analysaient constamment ce qu’ils pensaient se passer. Au fil des ans, nous avons reçu des critiques mitigées concernant le comportement de Meghan et du prince Harry.

Maintenant que ce chapitre de leur vie touche à sa fin, les gens les regardent un peu plus près qu’auparavant. Voici pourquoi un expert en langage corporel dit que Meghan est heureuse avec le prince Harry «soumis».

Leur temps en tant que membres de la famille royale en activité tire à sa fin

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Il est difficile de croire que dans quelques semaines à peine, Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ne seront plus des cadres supérieurs travaillant. Dans le court laps de temps depuis leur mariage, nous avons adoré voir le couple apparaître ensemble lors d’événements et de fiançailles. Cependant, comme nous le savons, cela n’a pas été facile pour eux.

Meghan recevait les critiques de tout le monde, et le Washington Post rapporte qu’elle a été victime de harcèlement de la part des tabloïds britanniques ainsi que de critiques du monde entier. Naturellement, le prince Harry ne supporterait pas la façon dont sa femme était traitée, et il a finalement publié une déclaration pour sa défense.

Les choses n’ont pas été plus faciles pour eux deux. Alors que la couverture négative se poursuivait, ils devinrent plus mécontents de la vie royale, finissant par faire l’annonce choquante qu’ils allaient quitter leur poste.

La nouvelle vie de Meghan et du prince Harry

Il y a 50 ans, les femmes en Grande-Bretagne ont obtenu le droit à l’égalité de rémunération. Ce moment monumental a commencé avec un groupe de femmes courageuses et inspirantes dans une usine de Dagenham, en Angleterre. En 1968, face à un règlement salarial les déclarant moins qualifiés que les hommes, les machinistes de la Ford Motor Company se sont retirés en grève. Face à de fortes pressions, ils sont restés fermes et, deux ans plus tard, le Parlement britannique a été contraint d’adopter la loi sur l’égalité de rémunération, protégeant et soutenant les femmes qui travaillent depuis. Pour marquer la Journée internationale de la femme, la duchesse de Sussex s’est rendue à Dagenham pour rencontrer Geraldine Dear, l’une des grévistes, et passer du temps avec des élèves de l’école supérieure Robert Clack pour rencontrer la prochaine génération de modèles féminins de la ville et parler à de jeunes femmes et les hommes sur les femmes qui les inspirent. • «Être à Dagenham est incroyablement profond. Parce que comme vous pouvez le voir avec Geraldine et les autres femmes qui avaient la force de vraiment défendre quelque chose qu’elles savaient devoir être fait. Ceci est le meilleur exemple de n’importe quelle petite taille que vous pourriez ressentir, à quel point vous pourriez vous sentir bas sur l’échelle ou le totem, peu importe la couleur que vous êtes, peu importe le sexe que vous êtes, vous avez une voix, et vous avez certainement le droit de défendre ce qui est juste. » – La duchesse de Sussex Défenseure à vie et militante pour l’égalité des sexes, la duchesse s’est jointe à une assemblée spéciale pour célébrer cette remarquable histoire locale, ainsi que pour reconnaître les réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques de toutes les femmes du monde entier. #InternationalWomensDay # IWD2020 #EachForEqual Photo © Le duc et la duchesse de Sussex / Chris Allerton

Au cours des derniers mois, Meghan et le prince Harry ont passé du temps ensemble au Canada, se concentrant l’un sur l’autre et sur leur jeune fils, Archie Harrison. Alors, que prévoient-ils faire maintenant qu’ils n’exerceront plus de fonctions royales?

Maintenant qu’ils ont terminé leurs fonctions royales, il est temps de commencer leur vie indépendante. Express rapporte que le couple prévoit de poursuivre son œuvre caritative et humanitaire. Il y a des causes qui sont importantes pour eux deux depuis des années, et même s’ils veulent être sous le feu des projecteurs, ils ne veulent pas cesser d’avoir un effet positif où et quand ils le peuvent.

Le prince Harry continuera toujours son implication dans les Jeux Invictus, qu’il a fondé, et nous sommes sûrs de voir Meghan montrer son soutien également.

Pourquoi un expert du corps pense que Meghan Markle est heureuse avec le prince Harry «soumis»

Pourquoi cela attire-t-il l’attention de tout le monde à quel point Meghan et le prince Harry sont heureux? Très probablement parce que nous ne les avons pas vus aussi détendus depuis quelques années.

Lors d’une récente apparition, ils sont sortis de leur voiture avec un air complètement heureux, et cela n’est pas passé inaperçu. Selon Mirror, lorsque le couple a assisté aux Endeavour Awards, le monde a finalement pu voir la «vraie» Meghan.

Avant cela, elle semblait agir un peu, et maintenant nous pouvons dire à quel point elle est confortable. Le prince Harry semble même être un peu «soumis» et bien que Meghan soit «possessive» de son mari, c’est d’une merveilleuse et bonne manière.