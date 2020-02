Il ne fait aucun doute que Kate Middleton et Meghan Markle portent des tenues de certains des meilleurs designers du monde entier. Les deux duchesses sont toujours spectaculaires de la tête aux pieds, chacune ayant son propre style.

Tout ce qu’ils portent semble se vendre en quelques minutes et nous ne pouvons qu’imaginer que les créateurs sont ravis lorsqu’une des femmes royales porte quelque chose de leur étiquette. Il ne fait aucun doute que Meghan et Kate ont toutes deux leurs préférées. Nous avons vu des photos de Meghan appréciant les temps d’arrêt, semblant extrêmement confortables avec des leggings, des bottes et même la casquette de baseball occasionnelle.

Kate, d’autre part, a été photographiée en train de se détendre pendant ses jours de congé, portant tout, des jeans et des baskets à des robes d’été mignonnes et abordables et des chaussures confortables. Les deux duchesses passent d’innombrables heures à partir à des endroits différents, et en ce qui concerne les chaussures, elles ne sacrifient pas le confort pour le style.

Parlons de la façon dont Meghan Markle et Kate Middleton sont obsédées par ces chaussures pour voyager.

Le sens de la mode impeccable de Kate

Catherine, duchesse de Cambridge et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / .

Kate Middleton a toujours l’air parfaitement mise en place, et lorsqu’elle a rejoint la famille royale pour la première fois, son style incroyable était admiré par des millions de personnes à travers le monde. En fait, son sens de la mode est devenu connu sous le nom d ‘«effet Kate», car une fois qu’elle a été vue portant quelque chose, les créateurs ne pouvaient pas le garder en stock.

Selon Elle, la future reine a un style chic et royal, et elle sait tout retirer d’une robe longue au sol à un blazer et un pantalon large. Certains de ses créateurs préférés incluent Erdem, Jenny Packham, Reiss et bien sûr Zara pour des engagements plus décontractés.

Certains des looks les plus célèbres de Kate? Tout récemment, la duchesse a assisté à un événement à l’hôpital pour enfants Evelina dans une combinaison Dolce & Gabbana qui a frappé juste au-dessus du genou.

Célèbre pour le recyclage des looks, elle a re-porté une élégante robe blanche et or aux BAFTA Awards, et n’oubliez pas sa robe manteau bleue Alexander McQueen, que nous avons vue – et aimée – plusieurs fois dans le passé.

Le sens unique du style de Meghan

En ce qui concerne la mode, Meghan réussit sans effort et les fans du monde entier sont connus pour copier son style. Elle est connue pour sa coiffure de marque «chignon désordonné» et sa capacité à clouer parfaitement tous les looks.

La duchesse de Sussex est un peu plus audacieuse que Kate et a fait des apparitions dans des robes sans manches, des jupes en cuir et des trenchs ceinturés. Quels sont ses créateurs préférés?

Selon Town & Country, Meghan est fan de Barbour, Misha Nonoo et, étonnamment, J. Crew. Elle n’hésite jamais à prendre un risque de mode et a été vue dans tout, des boucles d’oreilles dépareillées au vernis à ongles foncé, en quelque sorte incroyable à chaque fois.

Meghan Markle et Kate Middleton sont obsédées par ces chaussures de voyage

Les chaussures sont un élément important de la garde-robe de quiconque, et pour Meghan et Kate, pas n’importe quelle chaussure fera l’affaire. Les deux duchesses passent beaucoup de temps debout, les choix pratiques sont donc extrêmement importants.

Nous voyons souvent Kate et Meghan arborer des talons à la mode qui complètent parfaitement ce qu’ils portent.Cependant, lorsqu’ils voyagent dans des endroits plus chauds, les deux femmes aimeraient porter des espadrilles.

Selon Express, Meghan et Kate ont été vues porter le style plusieurs fois lors d’un voyage. Les espadrilles peuvent être portées avec des robes, des pantalons et des jupes, et Kate et Meghan savent comment les rendre fabuleuses.

Ce que certaines personnes ne savent peut-être pas, c’est que la reine Elizabeth n’est pas exactement une fan de la chaussure d’espadrille.

Même si Meghan et Kate le savent toutes les deux, elles glissent toujours le style confortable sur leurs pieds, et compte tenu de leur apparence avec n’importe quelle tenue, il n’est pas étonnant que sa majesté ne dise pas un mot!