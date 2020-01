Meghan Markle et la demi-démission insensible du prince Harry les feront-ils officiellement licencier?

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry sont entrés dans l’histoire quand, le 8 janvier, ils ont annoncé qu’ils démissionneraient en tant que membres supérieurs de la famille royale. Le couple a révélé qu’il voulait travailler à devenir financièrement indépendant tout en continuant à «soutenir pleinement Sa Majesté la Reine».

L’annonce a envoyé des ondes de choc dans le monde entier, avec des fans royaux se précipitant pour comprendre ce que tout cela signifiait. Entre-temps, la famille royale a été ébranlée alors qu’elle essayait de trier ses émotions et de travailler à la conclusion d’une sorte d’accord avec le prince Harry et Meghan.

La famille royale savait-elle que le prince Harry et Meghan Markle démissionneraient?

Prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex | DANIEL LEAL-OLIVAS / . via .

Lorsque Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont publié leur déclaration sur leur page Instagram le 8 janvier, ils n’auraient probablement pas pu prédire la tempête médiatique qui allait suivre. Instantanément, les pensées de nombreux observateurs royaux se sont tournées vers la reine Elizabeth et la façon dont elle réagirait aux nouvelles. Étonnamment, il semble que la reine n’ait peut-être même pas connu l’étendue des plans du couple.

Quelques heures seulement après que Meghan et le prince Harry aient publié leur déclaration, le palais a envoyé sa propre réponse. Il se lisait en partie: «Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons leur désir d’adopter une approche différente, mais ce sont des questions complexes qui prendront du temps à résoudre. »

Beaucoup ont pris cette déclaration pour indiquer que la reine était aveuglée par l’annonce de Meghan et du prince Harry et que même si elle savait que le couple n’était pas satisfait de l’état de leurs rôles au sein de la famille royale, elle n’était en aucun cas prête à ce qu’ils annoncent leur retraite des fonctions royales.

La famille royale est aux prises avec ses émotions

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

D’autres membres de la famille royale ont également eu du mal à la lumière de l’annonce du prince Harry et de Meghan Markle. Certains rapports affirment que le prince Charles est furieux contre son fils et a même menacé de les couper complètement financièrement s’ils finissent par s’éloigner de toutes leurs fonctions royales. Une bonne partie des revenus du couple provient du prince Charles, via le duché de Cornwall.

Il semblerait que le prince William soit également très contrarié par l’annonce de son frère. Ils ont choisi de publier la grande nouvelle sur les réseaux sociaux la veille de l’anniversaire de Kate Middleton, qui a sans aucun doute jeté une sombre lumière sur ce qui aurait autrement été un jour de fête. En outre, certains organes de presse ont affirmé que le prince William faisait également partie de ces partis qui n’avaient aucune idée que le prince Harry et Meghan feraient une annonce aussi audacieuse.

Meghan Markle et le prince Harry seront-ils licenciés?

Peu importe ce que la famille royale ressentait quand ils l’ont découvert, ils se sont rapidement attelés à la tâche de trier les nouveaux postes du prince Harry et de Meghan au sein de la famille royale. Ces derniers jours, la reine a montré qu’elle voulait travailler avec le couple afin de leur donner la vie qu’ils voulaient, il semble donc peu probable qu’ils soient licenciés sans tenir compte du nombre de plumes royales qu’ils auraient ébouriffées.

Dans une déclaration publiée le 13 janvier, la reine a révélé que “ma famille et moi soutenons entièrement le désir de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille”. Bien que de nombreux détails semblent encore en suspens, pour le À l’heure actuelle, Meghan et le prince Harry vont probablement faire leur chemin et feront en fait les choses à leur guise en 2020.