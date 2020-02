Meghan Markle et le prince Harry devront-ils s’incliner et faire la révérence au prince William et Kate Middleton après le Megxit?

Tout le monde sait que les membres de la famille royale ont certaines règles et certains protocoles qu’ils doivent suivre en tout temps. En plus de s’habiller d’une certaine façon, de porter des chapeaux pour les engagements appropriés et même de tenir leurs tasses de thé d’une manière spécifique, les membres de la famille royale devraient s’incliner et faire la révérence à certains des autres membres de la famille royale.

Maintenant que «Megxit» bat son plein, de nombreux changements se produisent derrière les portes du palais. Tout le monde a des questions concernant l’avenir de Meghan, de la duchesse de Sussex et du prince Harry, et nous ne pouvons qu’imaginer que certains membres de la famille royale ont aussi des questions!

Puisqu’ils reculent en tant que membres de la famille royale, à peu près tous les aspects de leur vie seront différents. Les fans de Royal manqueront de voir Meghan et le prince Harry faire des apparitions, bien que nous sachions qu’ils font ce qu’ils pensent être le mieux pour eux-mêmes et leur jeune fils, Archie Harrison.

Tous les aspects de «Megxit» n’ont pas été confirmés, ce qui signifie que nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander une chose: Meghan et le prince Harry devront-ils s’incliner et faire la révérence devant le prince William et Kate, duchesse de Cambridge après «Megxit»?

Meghan Markle et le prince Harry se retirent de leurs rôles de royals seniors

Être un membre senior de la famille royale peut sembler être une vie de paillettes et de glamour, cependant, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Dire que c’est stressant est en fait un euphémisme, et Meghan et le prince Harry ont subi beaucoup de pression ces dernières années.

Selon The Sun, ils ont choqué le monde au début du mois de janvier lorsqu’ils ont annoncé qu’ils démissionneraient de leurs fonctions royales. Cela semble logique, cependant – le couple notoirement privé a déclaré qu’il n’était pas satisfait de la vie royale et du stress qui l’accompagne.

Meghan, en particulier, a pris bien plus que sa juste part du jeu. Surtout des médias d’information, qui se sont moqués et critiqué tout, de son héritage métisse à ses compétences maternelles en ce qui concerne Baby Archie.

Meghan Markle et le prince Harry perdent leurs titres en RHS

Le prince Harry et Meghan Markle | Andrew Milligan – Piscine WPA / .

L’une des choses qui accompagnent «Megxit» est que Meghan et le prince Harry ne seront plus considérés comme «Leurs Altesses Royales». Bien que Meghan n’ait de titre que depuis le mariage du couple en 2018, le prince Harry est connu sous le nom de «Son Altesse Royale» depuis le jour de sa naissance.

Après quelques semaines de travail sur les détails de la scission, E! En ligne, Meghan et le prince Harry n’auront plus le droit d’utiliser des titres royaux. Quoi d’autre vient avec “Megxit”?

Eh bien, il s’avère que le couple ne recevra plus de financement public. De plus, ils ont accepté de rembourser près de 3 millions de dollars de l’argent des contribuables qui ont été utilisés dans les rénovations importantes de Frogmore Cottage, leur maison à Windsor.

On dirait que Meghan et le prince Harry abandonnent beaucoup, et cela semble être exactement ce qu’ils veulent.

Meghan Markle et le prince Harry devront-ils s’incliner et faire la révérence devant le prince William et Kate Middleton après la fin de la scission?

L’une des plus grandes questions dans l’esprit de chacun est de savoir à qui Meghan et le prince Harry devront s’incliner et faire la révérence. Alors que nous voyons des inclinaisons et des révérences devant les caméras, bonjour! rapporte que cela ne se produit pas vraiment aussi souvent que nous le pensons.

En fait, les membres de la famille ne s’inclinent généralement ou ne font la révérence qu’à la reine Elizabeth, et la plupart des gens peuvent ne pas se rendre compte qu’ils ne doivent le faire que si c’est la première fois qu’ils la voient un jour donné. Après que «Megxit» soit terminé, le prince Harry et Meghan n’auront plus à faire la révérence ni à s’incliner devant le prince William et Kate, car c’est quelque chose qu’ils ne continueront à faire que lorsqu’ils verront la reine.