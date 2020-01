Meghan Markle et le prince Harry pourraient devenir milliardaires après avoir quitté la famille royale

Le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont décidé de démissionner de leur vie royale. L’annonce est intervenue après des mois de spéculations de la part des disciples de la famille royale qu’ils prendraient une telle décision, mais elle a toujours été choquée et surprise par beaucoup.

L’année civile 2019 a été remplie de vigilance pour les Sussex, de tous les médias aux membres de la famille. Le prince Harry et Meghan ont tous deux parlé publiquement de la façon dont les médias les décrivent et de leur mécontentement au sein de la famille royale.

Leur décision de partir a laissé beaucoup de gens se demander comment ils continueraient à vivre leur vie somptueuse sans être des membres supérieurs de la famille royale. La vérité est que le prince Harry et Meghan pourraient devenir beaucoup plus riches une fois qu’ils auraient rompu leurs liens royaux.

Les revendications de l’annonce des Sussex

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

L’annonce du duc et de la duchesse de Sussex a été publiée sur leur compte Instagram. Dans ce document, ils ont déclaré que leur plan était de prendre du recul en tant que «membres supérieurs» de la famille royale, mais de continuer à soutenir Sa Majesté la Reine.

Ils ont également déclaré qu’ils prévoyaient de partager leur temps également entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, donnant à Baby Archie la chance de grandir en respectant ses racines royales tout en vivant une vie plus «normale» en tant qu’enfant, ce que le prince Harry n’a jamais eu chance de faire. Les rapports actuels suggèrent qu’ils s’installeront au Canada pour établir leur base en Amérique du Nord.

Bien que tout cela ait du sens, certaines des affirmations faites dans leur annonce ont des gens qui se grattent la tête. Ils déclarent qu’ils ont l’intention de créer une nouvelle «entité caritative», mais en prenant du recul par rapport à la famille royale, ils renonceront à la portion de l’argent qu’ils reçoivent généralement de la Reine et destinée à leur œuvre caritative.

Un autre point qui déroute certains est qu’ils prévoient de «travailler pour devenir financièrement indépendants». Qu’est-ce que cela signifie exactement pour les Sussex?

Le prince Harry et Meghan Markle se débrouillent bien financièrement

Avant de rejoindre la famille royale, Meghan Markle était une actrice assez connue, grâce à son rôle dans l’émission de télévision américaine Suits, dans laquelle elle a joué dans 100 épisodes. Au moment où elle a mis fin à son rôle dans la série, Markle gagnait environ 50 000 $ par épisode, soit environ 450 000 $ par an. Rien que pour cela, elle serait facilement considérée comme «financièrement indépendante» toute seule.

Le prince Harry, d’autre part, n’a jamais eu d’emploi conventionnel en dehors de son service dans l’armée, mais il a ses propres économies pour le soutenir. Après le décès de sa mère, la princesse Diana, ses fils se sont retrouvés dans un fonds en fiducie auquel le prince Harry avait pleinement accès à l’âge de 30 ans. Ce fonds en fiducie valait environ 450 000 $. Il a également reçu de l’argent lorsque son arrière-grand-mère, la reine mère, est décédée.

Le duc et la duchesse de Sussex pourraient gagner encore plus en reculant

En démissionnant en tant que membres supérieurs de la famille royale, Markle et le prince Harry pourraient profiter de choses auxquelles ils n’avaient jamais été autorisés auparavant. D’une part, Meghan pourrait retourner à la comédie, ce qui lui était interdit de faire en tant que membre senior. Alors que beaucoup pensent que c’est peu probable, c’est quelque chose qu’elle pourrait certainement faire maintenant si elle le voulait.

Le couple pouvait gagner de l’argent en prononçant des discours, ce qu’ils faisaient tout le temps en tant que membres seniors, mais n’étaient jamais payés pour cela. Ils pourraient prendre des parrainages, participer à des annonces ou même ouvrir une cave ou quelque chose du genre. Ils ont la liberté de gagner de l’argent de nombreuses façons, maintenant qu’ils se sont éloignés de la famille royale, de sorte que les Sussex ont de nombreuses opportunités de rester financièrement indépendants.

En termes simples, leur potentiel de gains pourrait être beaucoup plus élevé en tant que non-royaux qu’en tant qu’affilié à la famille royale. Une poignée d’entrepreneurs hollywoodiens sont en passe de devenir milliardaires: Kylie Jenner a atteint le statut grâce à Kylie Cosmetics, Kim Kardashian est proche de sa ligne de shapewear SKIMS et la marque Fenty de Rihanna connaît un succès sans précédent.

Meghan pourrait facilement s’efforcer de faire la même chose qu’une non-royale. Elle a déjà une expérience avec un site Web de style de vie – similaire aux origines Goop de Gwyneth Paltrow ou POOSH de Kourtney Kardashian – appelé The Tig. La duchesse de Sussex a plié son site Web avant de devenir royale.

“Tout comme Goop de Gwyneth Paltrow, et comme Markle l’a déjà fait avec TIG, leur marque personnelle pourrait valoir des milliards et ils le savent.”

Il était clair que Meghan et le prince Harry avaient construit leur marque bien avant leur annonce. En 2019, ils ont déposé leur poignée Instagram. Ils ont également séparé les ménages du prince William et de Kate, la duchesse de Cambridge.

L’écrivain londonien Ashley Pearson a déclaré à MarketWatch: “L’une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés de la famille royale est, en partie, parce qu’ils veulent créer leur propre marque.”