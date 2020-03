Meghan Markle et le prince Harry retrouvent le prince William et Kate Middleton après Megxit

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont clairement indiqué ces derniers mois qu’ils avaient besoin d’une pause dans la vie royale, ainsi que dans la famille de Harry. Ils ont choqué le monde en annonçant qu’ils quittaient leur poste de fonctionnaire royal et déménageaient à temps partiel au Canada.

Les Sussex ont été assez discrets depuis leur arrivée au Canada, mais ils sont maintenant de retour au Royaume-Uni pour leur dernière série d’événements royaux avant que leur sortie ne devienne officielle. Pendant qu’ils sont au Royaume-Uni, ils assisteront à un certain nombre d’événements et, surtout, rencontreront le prince William et Kate, la duchesse de Cambridge.

Prince William, duc de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge, prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | Paul Grover – Piscine WPA / .

Le prince Harry et Megan Markle démissionnent

Après une année poignante avec la presse et toutes les choses horribles qu’ils ont dites sur le couple, Harry et Meghan ont décidé que c’était assez et se sont retirés de la scène. À l’origine, ils voulaient travailler à temps partiel pour la reine, mais malheureusement, ce n’était pas possible. Ainsi, un nouveau plan a été élaboré pour leur permettre de vivre en privé.

La structure de Megxit

La nouvelle structure entrera en vigueur le 31 mars.

“Le duc et la duchesse passeront leur temps au Royaume-Uni et en Amérique du Nord”, a déclaré un porte-parole des Sussex dans un communiqué obtenu par People. «En plus de continuer à travailler en étroite collaboration avec leurs parrainages existants alors qu’ils élaborent un plan pour des engagements au Royaume-Uni et dans le Commonwealth tout au long de l’année, le duc et la duchesse ont également organisé des réunions dans le cadre de leurs travaux en cours pour établir un nouveau organisation à but lucratif. Les détails de cette nouvelle organisation seront partagés plus tard dans l’année. »

Mais ce n’est vraiment qu’un essai pour la famille royale.

“Comme il n’y a pas de précédent pour ce nouveau modèle de fonctionnement et d’indépendance financière éventuelle, la famille royale et les Sussex ont convenu d’un examen initial de 12 mois pour s’assurer que l’accord fonctionne pour toutes les parties”, a poursuivi le porte-parole.

Les quatre fabuleux réunis

Lorsque Harry est devenu sérieux avec Meghan, les gens étaient ravis de voir le couple passer du temps avec le prince William et Kate. Ils étaient considérés avec amour comme les quatre fabuleux. Mais au fil des ans, des rapports ont commencé à sortir que les choses étaient tendues entre les frères. Harry et Meghan ont finalement séparé leur foyer des Cambridges.

Le prince Harry a même admis s’être éloigné de son frère dans le documentaire Harry and Meghan: An African Journey.

“Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment, mais je serai toujours là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi”, a-t-il déclaré. “Nous ne nous voyons plus autant qu’avant parce que nous sommes très occupés. Mais je l’aime beaucoup. “

Mais il a dit que la plupart des rumeurs n’étaient pas vraies.

“Et vous savez que la majorité des choses sont créées à partir de rien”, a-t-il déclaré. “Mais en tant que frères, vous savez, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours.”

Espérons que ces mauvais jours soient derrière eux parce que Meghan et Harry retrouveront Kate et William le lundi 9 mars pour la Journée du Commonwealth. Buckingham Palace a confirmé que les quatre fabuleux seront là avec la reine Elizabeth II et le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles.

Les frères auraient été en meilleure condition avant leur réunion.

“Les frères ne se détestent pas comme cela a été rapporté”, a déclaré une source royale à Entertainment Tonight. “Ils parlent.”