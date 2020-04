Meghan Markle et le prince Harry se préparent pour un deuxième bébé, déclare Royal Insider

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont eu une bonne année. Maintenant que le couple a accueilli leur premier fils, Archie, et a créé une vision complètement nouvelle de ce qu’ils veulent dans la vie, de nombreux fans se demandent quelle est la prochaine étape.

La famille s’est installée à Los Angeles pour surmonter la pandémie de coronavirus jusqu’à ce qu’elle puisse retourner à ses dizaines de projets philanthropiques et créatifs, et la pause des apparitions publiques pourrait leur donner une chance de se regrouper et de réfléchir à leur première année de parentalité. Le prince Harry a exprimé son intérêt à avoir un deuxième bébé, et un initié royal a partagé la nouvelle qui suggère la possibilité que cet enfant soit proche de l’âge d’Archie.

Archie Harrison fêtera bientôt son premier anniversaire

Le premier enfant du prince Harry et Meghan Markle, Archie, aura un an le 6 mai. Bien que le couple ait partagé leur désir que leur fils ait une enfance aussi normale que possible et a fait de son mieux pour le garder à l’abri des projecteurs tout au long de la première année de sa vie, le jalon approche les fans se demandent quand Harry et Meghan pourraient planifier d’accueillir leur deuxième enfant.

Un initié royal partage des nouvelles passionnantes

Au cours d’un mois frustrant de petites bonnes nouvelles, qui peut résister à une allusion à un éventuel nouveau membre de la famille royale? Dans une récente interview avec Us Weekly, un initié royal a partagé ses idées sur les espoirs de Meghan pour l’avenir. Outre l’intérêt d’écrire un nouveau livre de cuisine, de relancer son blog et de travailler avec Disney, la source a révélé que le couple pourrait “commencer à essayer sérieusement très bientôt” pour un deuxième bébé.

Le prince Harry et Meghan, qui prévoient de partager leur temps entre l’Angleterre et l’Amérique du Nord, ont récemment débarqué à Los Angeles pour l’été. Bien qu’une grande partie du monde soit confrontée à l’incertitude ce printemps, y compris l’héritier Prince Charles, qui a été testé positif pour le coronavirus la semaine dernière, cet été pourrait être juste la pause dont le couple a besoin pour continuer à prendre des décisions concernant son avenir.

Avec l’annulation de projets de tournage, les Jeux Invictus et de nombreux autres événements philanthropiques, le prince Harry et Meghan peuvent profiter d’une saison relativement calme pour se lier en famille et commencer à réfléchir s’ils sont prêts à accueillir un deuxième enfant.

Le prince Harry espère faire grandir sa famille

Le prince Harry et Meghan Markle | Dominic Lipinski – Piscine WPA / .

Après la naissance d’Archie Harrison en 2019, des fans du monde entier se sont demandé si et quand il pourrait devenir un frère plus âgé. Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé leurs réflexions sur la création et la croissance de leur famille depuis 2017, et le prince Harry a exprimé son intérêt à avoir un autre enfant.

Citant Jane Goodall et ses inquiétudes quant à la disponibilité des ressources de la planète, sa position constante a été «deux, maximum». Alors que de nombreux fans aimeraient voir une plus grande couvée d’adorables cousins ​​pour le prince William et Kate, les enfants de la duchesse de Cambridge, qui ont récemment ravi le monde en soutenant les professionnels de la santé dévoués du Royaume-Uni, nous verrons probablement un bébé royal de plus le futur proche.

Bien que le monde soit rempli d’incertitude ce printemps, une chose est certaine, c’est l’excitation d’anticiper un bébé royal. L’encouragement de la famille royale crée une lueur d’espoir dans les flux d’actualités qui sont remplis de mises à jour sur les coronavirus et pas grand chose d’autre, et les Sussex font leur part pour remonter le moral du monde.

Selon les mots du prince Harry et de Meghan, «merci à cette communauté – pour le soutien, l’inspiration et l’engagement partagé pour le bien du monde.» Peut-être qu’une fois la pandémie terminée, un nouveau bébé royal pourrait être le prochain bien du monde!