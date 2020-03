Meghan Markle exaspère après une rencontre secrète entre Harry et son ex-petite amie | Instagram

Meghan Markle pourrait être rempli de colère après avoir souligné, le Prince Harry rencontrer lors d’une réunion secrète avec l’un de ses anciens partenaires.

Apparemment, le royal a fait une fête d’adieu pour ses amis les plus proches peu de temps avant de quitter le Royaume-Uni, date à laquelle il coïnciderait avec l’une de ses copines il y a quelques années.

Ceci était dérivé d’amis d’enfance des royal Ils ont organisé une soirée d’adieu secrète pour elle à laquelle l’un de ses anciens partenaires était requis, ce qui ne semblerait pas drôle à la duchesse.

Harry savait qu’il serait impossible de voir tous ses amis individuellement, alors certains ont décidé d’organiser une réunion avant de rentrer au Canada “, a déclaré la source.

Parmi le groupe d’amis qui se sont réunis était Chelsy Davis, l’ex-petite amie du duc de Sussex Avec qui elle a eu une relation de 2004 à 2011, elle a ensuite décidé de le mettre définitivement à pied.

Malgré cela, Chelsy est restée très proche de la royauté depuis qu’elle a été l’une des nombreuses invitées au mariage du Prince William y Kate Middleton quelques mois plus tard et l’un des invités à l’union de Harry avec Meghan.

De même, on sait qu’entre Chelsy et Harry a une très bonne amitié alors ils étaient tous les deux heureux dans la pièce et “tout le monde l’attendait”. Il ne pouvait pas croire ce qu’il voyait quand il a vu Chelsy

Il lui a donné le plus gros câlin. Il était excité qu’elle soit là. Chelsy et Harry ont un lien sérieux “, a déclaré l’ami.

Cependant, même si Harry était heureux de se souvenir des temps anciens, le bonheur ne durerait pas longtemps après avoir appris duchesse de sussexIls disent qu’il était furieux quand il a découvert la fête.

Il est également apparu que les amis de Harry Ils espéraient organiser la fête au retour de Meghan au Canada avec Archie, car apparemment personne ne soutient le royal et ce serait le seul moyen Chelsy pourrait y assister.

