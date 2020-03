Meghan Markle joue un «jeu dangereux» et la famille royale «n’en prendra que trop», affirme le conseiller royal principal

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, ont publié une annonce explosive sur les réseaux sociaux en janvier selon laquelle ils envisageaient de “prendre du recul en tant que membres” supérieurs “de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants.” Après que le choc de ces intentions ait été absorbé par les membres de la famille du prince, qui n’ont pas été informés à l’avance, les plans futurs des Sussex devaient être aplanis.

Il a été convenu que le couple cesserait officiellement d’exercer ses fonctions royales après le 31 mars. Mais cela semble être la seule chose qui a été convenue car il y a eu des allers-retours avec la grand-mère de Harry que le couple ne s’attendait pas. Des sources royales ont affirmé que c’était parce que Meghan, pas Harry, dirigeait la série.

Le prince Harry et Meghan Markle | Andrew Milligan – Piscine WPA / .

Voici plus sur ce que l’on appelle un «jeu très dangereux» auquel la duchesse joue et pourquoi elle a l’impression d’être «piégée» par la famille de son mari maintenant.

Meghan dirige la série et joue à un «jeu très dangereux»

À partir du moment où cette annonce a été faite, de nombreux observateurs royaux ont immédiatement pensé que c’était plus ce que voulait Meghan que ce que voulait Harry. Et après avoir déclaré qu’ils vivraient toujours à temps partiel en Angleterre, cette possibilité est devenue peu probable lorsque l’ancienne actrice a licencié tout son personnel royal.

“Il semble que le dernier clou a été martelé dans la séparation du prince Harry et de sa famille grâce aux licenciements de leurs 15 membres du personnel de la famille royale qui se sont vus dire qu’ils n’étaient” plus nécessaires “, a déclaré le diffuseur britannique Neil Sean. dit via Fox News. «On m’a dit que pas mal de membres du personnel avaient espéré ou proposé de passer au Canada pour continuer une relation de travail [because of] le fait qu’ils aimaient tous le prince Harry et qu’ils travaillaient pour lui. »

Mais selon les sources de Sean, Markle est celui qui a pris le contrôle de décider du sort des membres du personnel.

“Les initiés notent que c’est Meghan qui s’occupe de cet aspect des choses et beaucoup croient que c’est un cas simple où elle dirige la série et décline toute responsabilité à Harry”, a déclaré Sean.

Le prince Harry et Meghan Markle | Chris Jackson / .

Cela va avec ce que certains rapports ont déclaré à propos de l’ancienne star de Suits appelant les coups de feu et obtenant ce qu’elle voulait. Mais la famille dont elle et le duc se séparent n’est pas n’importe quelle famille, donc on pourrait penser qu’elle ne voudrait pas faire trop de vagues.

“Un conseiller principal m’a dit:” Elle joue un jeu très dangereux car la famille royale n’en prendra que trop “”, a ajouté Sean.

Combien les royals prennent

Les membres de la famille royale commentent rarement les dissensions à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, et Meghan en est certainement consciente. Elle et Harry ont respecté ce protocole de silence lorsque le père et la demi-sœur de la duchesse couraient vers les tabloïds ou participaient à des talk-shows et les salissaient.

Cela avait conduit certains à penser que Meghan pensait qu’elle pouvait pousser pour sa nouvelle vie et avoir tout exactement comme elle le voulait, sans aucune réaction publique de la famille de Harry. Cependant, la reine a empêché sa belle-fille de faire tout ce qui lui plaisait avec des sanctions. Et maintenant, il y a des rapports sur ce que Meghan ressent à ce sujet.

La famille royale | Chris Jackson / .

La duchesse se sent «piégée»

Une source a déclaré au Daily Mail que l’ancienne actrice avait l’impression d’être «prise à partie» avec toutes les sanctions venant du Palais. Cet initié a prétendu que Meghan n’était pas contente de ne pas pouvoir utiliser leurs titres en RHS et «n’apprécie pas l’insinuation selon laquelle elle et Harry utiliseraient le titre pour un gain financier». Le couple, à son tour, a publié une déclaration disant que la reine ne possède pas le mot «royal», mais ils ne l’auraient pas utilisé après leur démission le 31 mars.

Mais ils auraient réussi à cocher Sa Majesté à nouveau avec cette déclaration.

“Elle est tellement déçue que son propre petit-fils empoisonne tellement la monarchie et attire toute cette attention indésirable sur sa famille au pire moment possible”, a déclaré une autre source à Us Weekly.

Il semble que ces derniers mois ont vraiment fait des ravages sur toutes les personnes impliquées et ils ne voudraient rien de plus que se contenter du drame. Nous verrons si tout cesse le 1er avril.

Lire la suite: Comment le prince Harry et Meghan Markle profitent de la vie loin de la famille royale