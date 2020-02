Meghan Markle jouera un rôle discret lors du mariage de la princesse Beatrice

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont choqué le monde lorsqu’ils ont annoncé qu’ils renonçaient à leurs fonctions royales. La situation à laquelle ils étaient confrontés en tant que membres de la famille royale était intenable. Ils devaient sortir. Mais il s’avère qu’ils ne peuvent pas exactement faire une pause nette.

La famille est compliquée, surtout lorsque la famille est royale. Même si le prince Harry et Meghan ont quitté le Royaume-Uni et renoncé à toutes leurs fonctions royales, ils devront encore être impliqués dans certaines choses. Après tout: la famille est la famille.

Meghan Markle jouera un rôle dans le mariage de la princesse Beatrice

Meghan Markle | Chris Jackson / .

Même si le prince Harry et Meghan ont déménagé au Canada, ils n’ont pas encore fini d’être membres de la famille royale. Officiellement, leur dernier engagement royal aura lieu début mars. Ils participeront au service de la Journée du Commonwealth.

Une fois que c’est fini, ils sont de retour au Canada, et ils seront officiellement terminés. Officieusement, leurs devoirs envers leur famille ne prendront probablement jamais fin.

La famille est la famille, et le duc et la duchesse seront là quand la famille en aura besoin. Ils feront des allers-retours entre le Canada et le Royaume-Uni pour des événements familiaux spéciaux.

Leurs fonctions officielles pourraient se terminer en mars, mais ils seront de nouveau au Royaume-Uni en mai pour le mariage de la princesse Beatrice.

La princesse Beatrice est la cousine germaine du prince Harry, et les deux sont très proches. Selon des initiés royaux, le prince Harry ne manquerait pas le mariage de son cousin, même si cela signifie voler du Canada.

Quant à Meghan, elle aura un rôle dans le mariage, mais cela ne fera pas partie de la fête de mariage. Des correspondants royaux ont déclaré que son rôle serait «discret».

Les fans ne devraient pas non plus s’attendre à voir Baby Archie dans la soirée nuptiale. Selon des sources: “Même si ce serait bien de voir bébé Archie jouer un rôle principal dans la soirée nuptiale, il n’en aura que tourné un à ce moment-là, il est donc encore un peu trop jeune pour les devoirs de pageboy!”

Le mariage de la princesse Beatrice est très attendu

Peu de gens ont reçu une invitation à ce qui sera définitivement le mariage de l’année. Il y aura probablement moins de 150 participants. Le couple veut garder les choses aussi silencieuses que possible.

La princesse Béatrice épouse Edoardo Mapelli Mozzi. Il est le fils d’un comte italien et son beau-père est grand dans la politique britannique. Il est un grand match pour la princesse Béatrice, d’autant plus qu’elle n’a pas toujours fait de bons choix de rencontres.

Un de ses anciens petits amis avait des antécédents criminels. Paolo Liuzzo est sorti avec la princesse Béatrice en 2006. Avant cela, il a été inculpé d’homicide involontaire après un combat qui s’est terminé par la mort. Il a évité la prison et finalement, la princesse est partie.

Le drame relationnel ne s’est pas arrêté là. Quelque temps après Liuzzo, la princesse Beatrice s’est réunie avec Dave Clark. Il était tellement méprisé par le prince William que la princesse Beatrice n’aurait pas été autorisée à l’emmener au mariage du prince William et de Kate, duchesse de Cambridge en 2011.

Kate Middleton sera dans la soirée nuptiale

Il semble que Kate et le prince William soient plus satisfaits de la relation actuelle de la princesse Beatrice. Ils assistent tous les deux au mariage en mai.

La duchesse de Cambridge sera même de la partie nuptiale, contrairement à Meghan. Selon les observateurs royaux, ce n’est pas nécessairement un camouflet. Il se pourrait que la princesse Béatrice sache que le prince Harry et Meghan apprécieront davantage le mariage sans la pression de fonctions de fête de mariage supplémentaires.

De plus, avec le déménagement, Meghan pourrait ne pas être disponible pour toute la planification et la pratique d’un mariage. Leurs rôles au mariage de la princesse Beatrice refléteront ceux de sa sœur aînée. Le prince Harry et Meghan ont seulement participé en tant qu’invités au mariage de la princesse Eugénie il y a deux ans.

Kate et le prince William ne faisaient que faire partie de la foule lors des noces de la princesse Eugénie, il est donc important que Kate participe maintenant dans le cadre de la fête de mariage à la princesse Beatrice. Les fans savent que le prince Harry est très proche de son cousin, le prince Beatrice. Il se pourrait que Kate soit également plus proche de la jeune princesse que de sa sœur.