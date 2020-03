Meghan Markle ‘Mexit’ a David Spade disant que les Royals devraient la faire rester

Le prince Harry et Meghan Markle ont fait la une des journaux lorsqu’ils ont décidé de se retirer des fonctions royales. La famille royale a fait cette annonce le 8 janvier, mais deux mois plus tard, les gens parlent toujours de «Mexit», comme l’appelle Kelly Clarkson. David Spade, de Hollywood Minute de «Weekend Update», The Showbiz Show et maintenant Lights Out with David Spade ont également réfléchi.

Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Spade a rejoint les comédiens Ron Funches et Fortune Feimster dans l’émission Kelly Clarkson le 13 mars. Dans un clip diffusé le 16 mars, les comédiens plaisantent sur le départ du couple des fonctions royales. Clarkson ferme les enregistrements jusqu’à nouvel ordre à titre de mesure de précaution en raison du nouveau coronavirus (COVID-19), il pourrait donc s’agir des dernières interviews de célébrités qu’elle réalise depuis un moment!

David Spade croit que la réalité s’installe pour Meghan Markle

Ce qui arrive souvent avec les mariages, c’est que les couples sont tellement passionnés par le processus de mariage et le mariage lui-même que cela peut être décevant lorsque la réalité s’installe. Pour la plupart des couples, la réalité n’est qu’une vie quotidienne avec le travail et la famille responsabilités. Pour une vie royale, la vie conjugale comportait de sérieuses responsabilités.

“J’ai l’impression qu’elle est balayée de ses pieds comme dans le rêve”, a déclaré Spade. “Elle va en Angleterre et elle a ce mariage fou et elle est littéralement royale mais ensuite ça devient un peu banal et elle est comme, ‘Très bien, retournons à LA Je dois retourner à mon cours de lecture froide sur Pico et je me remets à jouer. “Je pense que la partie amusante était finie et maintenant elle a en quelque sorte un petit tableau.”

David Spade pense qu’il ne devrait pas être si facile pour Meghan Markle de «Mexit»

Spade était un peu déçu que le duc et la duchesse de Sussex s’en sortent si facilement. Il pensait que la famille royale devrait tenir Markle à son engagement de devenir duchesse lorsqu’elle épousa le prince Harry.

“Ce n’est pas si facile”, a déclaré Spade. “Vous ne pouvez pas simplement en sortir maintenant. Je pense que c’est étrange qu’ils les laissent scram. J’ai des prises chaudes, j’ai des opinions. “

Prince Harry, duc de Sussex et Meghan, duchesse de Sussex | Karwai Tang / WireImage

Spade a également plaisanté en disant que le palais de Buckingham était peut-être trop grand pour Markle. Il a imité sa chasse à l’appartement. «Je cherchais juste. Il y a un condo de deux chambres dans le lac Toluca. “

Le prince Harry et Meghan Markle sont-ils les Kardashians d’Angleterre?

Funches a plaisanté en disant que le prince Harry et Meghan Markle sont célèbres pour la même raison que les Kardashian: à cause de leurs noms de famille. Spade a également sauté sur la blague de Funches.

David Spade | Daniel Knighton / .

“Ils font un pas sur les Kardashian d’être célèbres pour ne rien faire”, a déclaré Spade. «Les Kardashian sont fous. Ils ne veulent pas d’eux ici. “

David Spade a encore une blague sur le prince Harry

Spade et les autres comédiens ont riffé pendant deux bonnes minutes et Markle n’était pas le seul culot de leurs blagues. Le prince Harry a également pris sa juste part. Spade l’a comparé à un autre prince célèbre qui ne voulait plus être connu comme la royauté.

“J’ai entendu dire que Harry voulait être connu comme l’artiste anciennement connu sous le nom de Prince”, a plaisanté Spade. “C’en est une bonne. C’est une bonne chose, les gars. “