Meghan Markle, prochaine présidente des États-Unis, assure

Meghan Markle, prochaine présidente des États-Unis | Instagram

L’actrice et ancienne duchesse Meghan Markle a beaucoup parlé de ces derniers mois, car de plus en plus de gens se demandent ce qu’elle a en réserve pour un futur, donc ces derniers jours, il y a eu des spéculations sur un possible application Markle à la présidence des États-Unis, selon des sources.

Après la séparation de la famille royale, d’énormes théories ont émergé sur l’avenir de Meghan et du prince Harry, mais maintenant la plus grande et celle qui implique les bookmakers est qu’il existe une possibilité que la duchesse de Sussex soit Président des États-Unis d’ici 2033.

Le bookmaker Coral affirme que Meghan pourrait devenir le titre de l’exécutif fédéral des États-Unis.

Vous pourriez être intéressé: Meghan Markle et Harry ont supprimé 15 employés

Nous acceptons une grande variété de paris de ceux qui pensent pouvoir prédire l’avenir, ce qui ressort en ce moment, c’est que Meghan Markle pourrait devenir présidente en 2033 “, a déclaré Harry Aitkenhead, porte-parole de l’endroit.

“Les parieurs imaginent clairement leurs chances de se présenter aux élections avec un 66-1. Nous pensons certainement que des choses plus étranges se sont produites”, a ajouté Aitkenhead.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il convient de noter que Meghan et Harry ce sont des amis très proches de l’ancien président des États-Unis, Barack Obama.

De plus, lors des élections de 2016, Markle a montré son plein soutien au candidat Hillary Clinton et son mépris pour Donald Trump, qu’il a décrit comme divisé et misogno lors de la diffusion de l’émission britannique The Nightly.

Non seulement vous votez pour une femme “, explique Hillary. Oui, vous votez parce qu’elle est une femme, mais certainement aussi parce que Trump a montré que vous ne voulez vraiment pas le genre de monde qu’il peint”, a déclaré Markle à l’époque.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Cependant, le couple vit dans Le Canada et il y a quelques semaines, il a été signalé qu’ils recherchaient un propriété dans la ville de Les anges, quelque chose qui pourrait être à l’origine de plus de rumeurs sur la candidature présidentielle.

Ils ont commencé à chercher des maisons en ligne et sont en train d’interviewer des équipes de sécurité. Ils voient si la maison est logistiquement possible et ils ont contacté plusieurs personnes à Los Angeles, car ils aimeraient que la sécurité se contente des équipes locales “, a déclaré le portail E! News.

Vous pouvez également lire: Prince Harry et Meghan Markle, ils ne se soucieront plus de l’avenir économique

Il ne reste plus qu’à attendre et voir ce que cela réserve pour l’avenir de la famille royaleSerait-ce possible si je suis le prochain candidat?

.