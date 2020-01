Meghan Markle ramènera-t-elle ‘The Tig’ maintenant qu’elle recule en tant que royale?

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont secoué le monde entier lorsqu’ils ont récemment révélé qu’ils prendraient du recul et prendraient leur retraite en tant que membres de la famille royale afin de se concentrer sur d’autres projets. Ils ont révélé que la création de leur propre organisme de bienfaisance est à l’ordre du jour, ainsi que la prise de mesures pour devenir financièrement indépendant.

Le couple royal n’a pas précisé exactement comment il prévoyait de générer ses propres revenus, ce qui a conduit les observateurs royaux du monde entier à faire de sérieuses spéculations. Certains croient que Meghan retournera à son ancienne carrière, tandis que d’autres se demandent si son projet parallèle spécial fera son retour sous une forme monétisée.

Pourquoi Meghan Markle et le prince Harry prennent leur retraite en tant que membres de la famille royale?

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Le 8 janvier, Meghan et le prince Harry ont publié une déclaration sur leur compte Instagram. Ils ont annoncé leur décision de «faire une transition» en prenant du recul en tant que membres de la famille royale.

Leur déclaration a révélé qu’ils voulaient «travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir pleinement Sa Majesté la Reine». Ils ont détaillé comment ils prévoyaient de partager leur temps entre l’Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Selon le duc et la duchesse de Sussex, cela leur permettra d’élever leur jeune fils, Archie Harrison, en appréciant à la fois son héritage et le monde en général.

Il est clair qu’ils veulent offrir une vie meilleure à leur fils, mais il est également probable que la pression incessante des médias au cours de l’année écoulée ait au moins contribué à influencer leur décision. Meghan a subi un examen minutieux, les tabloïds britanniques l’interrogeant à chaque mouvement.

Le prince Harry l’a inlassablement défendue, sa propre réputation ayant pris un coup dans le processus. En reculant, le couple sera moins obligé de parler directement aux médias et pourra partager des annonces via sa page Instagram.

Qu’est-ce que «The Tig»?

Meghan, duchesse de Sussex | Samir Hussein / WireImage

Avant de rencontrer et d’épouser le prince Harry, Meghan était une actrice, qui avait un rôle principal dans la série télévisée Suits. Meghan était également une influenceuse de premier plan sur les réseaux sociaux et aimait interagir avec ses fans et ses followers.

En 2014, Meghan a lancé son propre site Web de style de vie appelé The Tig. Le site présentait les choses préférées de Meghan, telles que le vin et les produits de beauté, et donnait à ses abonnés un aperçu de sa routine quotidienne. Souvent, Meghan partageait ses précieuses recettes et ses endroits préférés à visiter lors de ses voyages, ainsi que des entretiens avec d’autres célébrités et influenceurs.

Début 2017, quelques mois après avoir commencé sa relation amoureuse avec le prince Harry, Meghan a fermé le site Web. Alors que des sources proches de Meghan ont nié que la fermeture du site Web ait quoi que ce soit à voir avec le prince Harry et qu’elle voulait consacrer plus de son temps à des causes humanitaires, il était clair que sa nouvelle implication dans la famille royale était au moins partiellement responsable.

Meghan Markle ramènera-t-elle ‘The Tig’?

Il y a eu beaucoup de spéculations ces derniers jours que Meghan pourrait revenir à agir comme un moyen de gagner de l’argent une fois qu’elle et le prince Harry se seraient officiellement séparés de la famille royale.

Bien que Meghan n’ait rien dit concernant un avenir au cinéma ou à la télévision, il semble plus probable à ce stade qu’elle et son mari concentrent leurs efforts sur la prise de parole en public, l’écriture et d’autres efforts de sensibilisation humanitaire. Alors que Meghan aurait signé pour faire un travail de voix off pour un projet Disney, ce n’est pas une entreprise monétisée: le travail de voix off est en échange d’un don à un organisme de bienfaisance appelé Elephants Without Borders.

Pourtant, il est possible que Meghan fasse une sorte de retour sur l’espace en ligne, et une fois qu’elle ne sera plus un membre senior de la famille royale, les directives qu’elle devra suivre deviendront moins strictes. Avec sa nouvelle portée, Meghan pourrait rendre Tig encore plus prospère et la monétiser afin que ses revenus puissent aider les organismes de bienfaisance qui sont importants pour elle.

Même si elle ne rouvre pas The Tig, elle pourrait établir une autre sorte de contact direct avec les fans et les fans. Après tout, leur page Instagram est devenue incroyablement populaire, et le couple a prouvé qu’il préfère partager directement des informations lui-même, plutôt que de s’appuyer sur une source extérieure pour diffuser des informations.