Meghan Markle révèle la date de son retour à l’écran | Instagram

Il est apparu récemment que la duchesse Meghan Markle Il reviendra bientôt aux écrans avec un nouveau projet sous le bras et apparemment, cela a déjà une date.

On a appris que la participation de la duchesse inclut celle de prêter sa voix pour le documentaire “Éléphant“Qui fait partie de Disneynature Walt disney, Prochaine diffusion le 3 avril.

Après plusieurs rumeurs diffusé avant que cette possibilité ne soit confirmée aujourd’hui.

Il convient de mentionner que l’enregistrement a eu lieu l’automne dernier, lorsque Meghan Markle il était toujours un membre de haut rang de la famille royale.

Vous pouvez être intéressé Meghan Markle exaspère après une réunion secrète entre Harry et son ex-petite amie

Le documentaire retrace le parcours d’une famille de éléphants à travers le désert du Kalahari.

Il convient de rappeler que le prince et la duchesse étaient très intéressés à travailler pour une organisation qui préservait la vie de cette espèce.

Même pendant sa période dans la maison royale, les ducs sont allés à Botswana en 2017 pour aider Dr. Mike Chase de Elephants Without Borders (Elephants Without Borders) une organisation à but non lucratif au Botswana.

Le travail de cette organisation est de conserver les habitats sauvages et la faune de la région.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Alors maintenant retiré de la redevance, cela signifierait pour Markle un rêve devenu réalité de pouvoir revenir à l’écran avec un projet très spécial.

Où peut-on voir Elephant?

Le documentaire sera diffusé sur la plateforme Disney +Cependant, la date à laquelle ce service de streaming pour atteindre l’Amérique latine n’a pas encore été confirmée.

@meghanmarkle_official – “ ” , Pour soutenir “Elephants”, Disneynature et le Disney Conservation Fund font un don à Elephants Without Borders, une organisation qui œuvre pour protéger les éléphants vivant au Botswana. Le film suit un éléphant d’Afrique nommé Shani et son enfant mâle Jomo alors qu’ils migrent avec leur troupeau et sa matriarche, Gaia, à travers le désert du Kalahari au Botswana. Un communiqué de presse de Disney Plus a noté que les éléphants font face à «une chaleur brutale, des ressources en diminution et des prédateurs persistants, alors qu’ils suivent les traces de leur ancêtre dans une quête pour atteindre un paradis verdoyant et luxuriant». ‘ ?

Un post partagé par Meghan Markle (@meghanmarkle_official) le 26 mars 2020 à 11:43 PDT

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Meghan interdit à Enrique de rendre visite à son père

Meghan Markle interdite Enrique Je visite le Prince charles, après avoir été diagnostiqué coronavirus, selon des sources détaillées.

Meghan a déclaré qu’Enrique était en contact avec son père. Bien sûr, il est frustré. Ils sont tous les deux parce qu’ils sont des gens actifs et aimeraient en faire plus.

En tout cas, il n’est pas d’accord avec moi pour voyager n’importe où en ce moment “, a déclaré l’informateur.

Vous pouvez également lire Meghan Markle prend des mesures radicales pour le protéger du coronavirus

En outre, la source a déclaré que la situation mondiale actuelle avait approché Enrique avec sa famille, car il a maintenu une communication constante avec son frère Guillermo et sa grand-mère, la Reine

.