Meghan Markle se sent «comme une nouvelle personne» après avoir quitté la famille royale et déménagé en Amérique du Nord

Meghan, duchesse de Sussex, est à plat ventre, tout comme le reste du monde, à la suite de la pandémie de COVID-19. Elle et son mari, le prince Harry, évitent la presse et font de leur mieux pour rester en sécurité et en bonne santé.

Malgré le stress que le nouveau virus cause probablement à la famille, on ne peut nier leur enthousiasme à l’idée de commencer une toute nouvelle vie. En fait, selon un récent rapport, dans les jours qui ont suivi leur sortie de la famille royale, Meghan se sentait complètement revigorée et détendue.

Meghan Markle a été harcelée par la presse britannique dès le début

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Meghan a été habituée à l’attention des médias lorsqu’elle s’est mariée dans la famille royale. En tant qu’actrice à succès dans l’émission de télévision Suits, elle a régulièrement assisté à des événements sur le tapis rouge et a donné des interviews détaillées.

Cependant, la presse britannique était un tout nouveau jeu de balle pour la star. Dès qu’il a été révélé qu’elle était en relation avec le prince Harry, Meghan a commencé à subir des attaques régulières des médias, principalement en raison de son occupation et de ses antécédents.

Malheureusement, cela ne s’est pas amélioré après qu’elle eut Archie Harrison au début de 2019. Les médias ont critiqué Meghan et le prince Harry pour leur décision de garder la cérémonie de baptême de leur fils privée, et ils ont imprimé à plusieurs reprises des rumeurs selon lesquelles Meghan était à l’origine d’une querelle entre son mari et son frère, le prince William.

Bien que le prince Harry ait défendu avec véhémence sa femme auprès des tabloïds britanniques, il semblait que la pression pesait sur la duchesse de Sussex. Lors d’une rare interview fin 2019, elle a admis qu’elle n’allait pas bien, et a même indiqué que la famille royale n’était pas entièrement sympathique à sa situation.

Pourquoi Meghan Markle voulait-elle quitter la famille royale?

Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Peu de temps après l’entretien avec Tom Bradby, de nouvelles fissures ont commencé à apparaître à la surface des relations entre le prince Harry et Meghan avec le public et la presse britanniques. Ils ont commencé à se retirer encore plus de la vie publique, n’apparaissant que lorsque des occasions royales spécifiques le demandaient. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles le prince Harry et le prince William n’étaient plus en bons termes.

Enfin, en janvier 2020, Meghan et le prince Harry ont annoncé sur leur page Instagram qu’ils se retireraient en tant que royals seniors. Ils ont donné plusieurs raisons à leur départ, citant qu’ils voulaient faire leurs propres revenus et poursuivre leurs propres intérêts caritatifs, ainsi que d’élever leur fils dans un environnement plus multiculturel.

Pourtant, il y avait sans aucun doute d’autres raisons également. Le prince Harry s’est exprimé dans les jours qui ont suivi leur annonce de sortie, déclarant que la façon dont les tabloïds poursuivaient sa femme lui faisait rappeler le traumatisme de la mort de sa mère. Il semble que la combinaison du harcèlement médiatique et du manque de soutien de la part des autres membres de la famille royale ait finalement poussé le couple au bord du gouffre.

Meghan Markle se sent comme une nouvelle personne ces jours-ci

Immédiatement après leur annonce, Meghan s’est envolée pour le Canada, avec Baby Archie, pour se détendre et échapper aux projecteurs pendant que le prince Harry ligotait ses engagements restants. Selon des sources, les congés au Canada étaient exactement ce que le médecin avait ordonné à l’ancienne actrice: US Weekly rapporte que la pause a donné à Markle une chance de “se réinitialiser” et “qu’elle se sent comme une nouvelle personne”.

La publication révèle que Meghan avait des attaques de panique à Londres en raison de la persécution incessante des médias et que cette fois-ci au Canada lui a valu un “vrai printemps dans sa démarche”. L’avenir est encore incertain pour le couple, qui s’est récemment déplacé du Canada à Los Angeles. Mais, en attendant, Meghan profite de cette phase intermédiaire de sa vie.