Meghan Markle se sent responsable de la rupture du prince Harry avec le prince William, mais sa “ conscience est claire ”, a déclaré la source

Les répercussions du départ brusque et choquant de Meghan, de la duchesse de Sussex et du prince Harry de leurs fonctions royales ont continué à se répercuter. Alors que de nombreuses personnes se sont concentrées sur la façon dont le public perçoit le duc et la duchesse de Sussex au milieu de ce bouleversement, l’écart qui s’est opéré entre le prince Harry et son frère aîné, le prince William, est également un sujet de préoccupation.

Une source proche de la famille a déclaré que Meghan regrette la situation actuelle entre ces deux frères qui ont traversé tant de choses ensemble. Elle se sent un peu responsable de leur glaçage actuel et regarde vers un avenir où ils seront en meilleures conditions.

Le prince Harry et le prince William sont en désaccord

Le prince William et le prince Harry partagent une histoire unique et compliquée qui les rapproche de la plupart des frères. Non seulement ils ont tous deux grandi aux yeux du public avec beaucoup d’attention sur leur rôle dans la famille royale, mais ils se sont également appuyés l’un sur l’autre au lendemain de la mort tragique et prématurée de leur mère.

Tout au long de leur vie, les deux princes ont agi beaucoup plus comme de meilleurs amis que comme des frères et sœurs. En grandissant, ils avaient des amis en commun et ont même rompu avec la tradition royale pour s’inviter mutuellement à servir de meilleur homme dans leurs mariages respectifs.

Depuis leur mariage, cependant, le public a émis l’hypothèse qu’il y avait une distance croissante entre eux. D’une part, ils ont chacun leur propre vie pour vivre maintenant avec des enfants de leurs propres responsabilités et des adultes. D’un autre côté, le rôle du prince William en tant que deuxième en ligne pour le trône le place dans une position très différente de celle de son jeune frère qui, à ce stade, est assez éloigné de ses fonctions.

Les premières spéculations ont indiqué une querelle entre Meghan et Kate, duchesse de Cambridge. Mais des rapports plus récents se concentrent sur les frères eux-mêmes et la tension entre eux. L’annonce sans précédent des Sussex selon laquelle ils se retireraient de la vie royale n’a fait qu’intensifier les rumeurs.

Le prince Harry a confirmé les rumeurs

Voir ce post sur Instagram

Ce soir, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté aux #WellChildAwards annuels à Londres. WellChild vise à faire en sorte que chaque enfant et chaque jeune vivant avec de graves besoins de santé ait les meilleures chances de s’épanouir avec le soutien et les soins médicaux nécessaires dans le confort de sa propre maison. Le duc de Sussex est devenu mécène de WellChild en 2007, et l’année dernière, le duc et la duchesse ont assisté aux prix pour honorer les enfants et les familles que WellChild soutient. Le duc, qui a décerné ces prix pour la première fois il y a plus de dix ans, a fait part de ses remarques ce soir: «L’an dernier, lorsque ma femme et moi avons assisté, nous savions que nous attendions notre premier enfant – personne d’autre ne l’a fait à l’époque, mais nous l’avons fait – et je me souviens avoir serré la main de Meghan si fort pendant les prix, pensant tous les deux ce que ce serait d’être parents un jour, et plus encore, ce que ce serait de faire tout ce que nous pourrions pour protéger et aider notre enfant, le cas échéant. né avec des défis immédiats ou mal au fil du temps. Et maintenant, en tant que parents, le fait d’être ici et de vous parler à tous me fait vibrer le cœur d’une manière que je n’aurais jamais pu comprendre avant d’avoir moi-même un enfant. » • Pour en savoir plus sur l’événement de ce soir et comment vous pouvez soutenir cette organisation très spéciale, veuillez visiter @WellChild Photos © ️ PA images

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 15 octobre 2019 à 14h18 HAP

Avant que le prince Harry et Meghan n’annoncent leur départ, ils sont apparus dans un documentaire répertoriant leur voyage en Afrique. Dans ce document, le prince Harry semble confirmer qu’il y a du vrai dans les rumeurs sur sa relation avec son frère.

“Nous sommes frères et nous serons toujours frères”, a-t-il déclaré. «Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment, mais je serai toujours là pour lui, car je sais qu’il sera toujours là pour moi. . . La majorité de ces trucs [media reporting] est créé à partir de rien, mais vous savez, en tant que frères, vous savez, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours. “

Une source proche de Meghan révèle qu’elle porte un certain sens de la responsabilité de l’état actuel des choses entre les frères. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elle éprouve du regret ou de la culpabilité à l’égard de la décision qui sert le mieux le sentiment de sécurité et de sûreté de sa famille. Elle a, explique la source, une conscience «claire».

La duchesse Meghan pense que les frères vont arranger les choses

Les commentaires du prince Harry dans le documentaire faisaient allusion aux bons et aux mauvais jours, mais cette ligne de pensée pourrait être étendue. Cela peut être une mauvaise période pour les frères, mais ils ont un lien fort basé sur la famille et l’amitié. La source proche de Meghan dit que la duchesse pense que la paire finira par “rafistoler les choses”.

Le scénario le plus probable est que les deux frères sont en train de trouver leur place pour le moment. Le prince Harry s’écarte des sentiers battus pour se frayer un chemin. Le prince William fait face à de plus en plus de responsabilités à mesure que son propre moment pour briller se rapproche de jour en jour.

En ce moment, ces deux chemins se sont éloignés l’un de l’autre, mais ils se recontacteront probablement, permettant à ces frères d’être plus proches que jamais.