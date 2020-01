Meghan Markle signe un contrat pour prêter sa voix à Disney avec une bonne cause

Cette semaine, il a été annoncé que le Les ducs de Sussex ont l’intention de renoncer à leurs privilèges en tant que membres de la famille royale se rendre au travail et gagner sa vie comme nous tous (enfin, pas tant, mais plus ou moins), et il semble que Meghan Markle aurait déjà obtenu son “premier emploi” de la royauté … et rien de moins qu’avec Disney.

Il s’avère que, selon le Times, Meghan Markle aurait déjà signé un contrat de collaboration avec Disney pour prêter sa voix dans un projet de la puissante société de divertissement. Cependant, ledit accord ne convenrait pas d’une rémunération pour celui-ci; le «mode de paiement» convenu consisterait en un don que Disney enverrait à une organisation qui protège la faune, choisi par la femme du prince Harry.

Pour le moment, aucun autre détail du projet n’est connu afin que la Meghan prête sa voix, mais on sait que les négociations ont commencé avant que les ducs de Sussex annoncent leur intention d’être financièrement indépendants. Bien sûr, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’une animation inspirée de la propre vie de la duchesse.

Comme nous le savons bien, Meghan Markle était actrice avant d’épouser le prince Harry, donc les nouvelles font naître Elle a déjà la garantie d’une future carrière dans le monde du divertissement. Cependant, d’autres voix indiquent que ce nouveau contrat est un produit (encore) de sa position dans la famille royale britannique, à laquelle ils pourraient obtenir beaucoup de jus après sa séparation éventuelle.

Ce qui est également connu, c’est que l’argent irait à l’organisation Elephants Without Borders (Éléphants sans frontières), une institution qui, comme son nom l’indique, Il est dédié à la conservation de la faune des éléphants en Afrique.