Meghan Markle Sosie est l’image cracheuse de la duchesse de Sussex et les fans royaux ne peuvent pas croire leurs yeux

Meghan, la duchesse de Sussex a un sosie qui ferait que tout fan royal fasse une double prise. Akeisha Land est souvent comparée à Meghan, mais cela ne la dérange pas car la duchesse est si belle. La maman de deux enfants, qui est devenue virale sur Instagram pour être le sosie de Meghan, explique ce que c’est que d’être confondu avec la beauté royale.

Meghan Markle | DANIEL LEAL-OLIVAS – Piscine WPA / .

Elle est l’image cracheuse de la duchesse de Sussex

C’est assez remarquable à quel point Land, mère de Greyson et Tristan, ressemble à Meghan. La maman sosie du Missouri a été repérée sur Instagram, publiant des photos d’elle avec sa famille – et les fans royaux ne pouvaient pas surmonter la ressemblance.

Land gère le compte de sa fille Greyson et apparaît elle-même parmi les images qui sont principalement de sa fille. Les fans de Royal ont remarqué et ont commencé à inonder la section des commentaires de ses messages, soulignant les similitudes avec la duchesse.

Elle est la jumelle de Meghan

Land a attiré plus d’attention pour sa ressemblance avec Meghan, quelque chose à laquelle elle a même répondu pour son compte.

Parmi les nombreux commentaires que Land a reçus, on peut citer: «Tu ressembles à Meghan Markle», «Quel bel enfant tu as, et toi et Megan Markle sont des jumeaux!» Et «Omg, je pensais que tu étais Meghan Markle pendant une seconde, si mignonne . “

Quand quelqu’un a noté: «Wow pensait vraiment que c’était Megan», a répondu Land, «hahahha! J’ai souvent entendu cela récemment. »

D’autres ont dit qu’elle était tellement la jumelle de Meghan, c’est incroyable. Une personne était un peu confuse, notant: «Et, tout ce bavardage de Meghan M.. Ils disent la même chose de vous sur sa page. “Ohhh, je pensais que j’étais sur la page @greyson_land, juste la page de Megan Markle.” “

Quand un adepte s’est demandé: «Les gens vous disent-ils tout le temps que vous ressemblez à @hrhofsussex?! Les deux magnifiques !! », a répondu Land,« hahahha, OUI! Depuis tout ce temps, elle est tellement médiatisée. »

Elle est flattée par les comparaisons

Land est plus qu’heureux d’être comparé à Meghan et arrêté par des inconnus. «Je suis souvent comparée à elle, et pas seulement en ligne. Sortir, que ce soit à l’église, au cinéma, à l’épicerie, etc. », a-t-elle expliqué à Femail.

Elle a poursuivi: «Je vais demander à des gens au hasard de dire« quelqu’un vous a-t-il déjà dit que vous ressemblez? »Je rigole toujours avant même de finir de dire qui parce que je sais exactement qui ils vont dire parce que j’ai tellement entendu; surtout depuis que je porte mes cheveux raides. “

Land a noté que ses amis et sa famille soulignent la ressemblance

ainsi que. “Et même si je ne vois pas moi-même les similitudes, je

prenez-le comme un énorme compliment car elle est tout simplement magnifique », a-t-elle expliqué.

Elle a partagé: «Je plaisante toujours et je dis que je dois

quelqu’un tend la main à son peuple pour lui faire savoir que je suis toujours prêt à remplir

pour elle comme son doppelgänger si elle ne veut aller à aucun des événements

elle est invitée. “