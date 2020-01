Meghan Markle, YouPorn offre du travail à la duchesse de Sunssex

Meghan Markle, YouPorn propose du travail à la duchesse de Sunssex. | AP

Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé il y a quelques jours leur séparation de la royauté britannique et de l’indépendance financière, c’est après cela qu’une proposition compromettante pour la duchesse de Sunssex a émergé alors que YouPorn la cherchait à travailler.

Le couple royal a déclaré qu’il ne cherchait pas à occuper un rôle de premier plan dans la royauté, à travailler pour son propre revenu et une série d’autres changements; C’est après cette nouvelle que la plateforme de contenu pour adultes Youporn Il s’est intéressé à l’actrice.

La plateforme cherche Meghan à revenir aux caméras, mais pas pour être actrice, mais comme directrice d’initiatives spéciales, la plaçant comme le visage de son travail philanthropique.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Selon El Diario de NY, cela ferait partie de leurs activités de créer et de diriger un comité interministériel pour former et lancer l’initiative de solidarité que l’entreprise souhaite lancer à court terme.

Alors que nous continuons à réfléchir sur certaines des organisations soutenues par le duc et la duchesse de Sussex, nous voulions aujourd’hui en savoir plus sur @TheMayhew, un organisme de bienfaisance pour le bien-être animal dont la duchesse est devenue la protectrice plus tôt cette année. Mayhew croit au pouvoir de la communauté et au lien spécial entre les humains et les animaux, c’est pourquoi leur programmation ne se concentre pas simplement sur le sauvetage des animaux, mais adopte plutôt une approche plus holistique pour façonner la vie des animaux de compagnie et des humains, de la même manière. Leurs chiens et bénévoles Thera Paws visitent désormais non seulement les maisons de soins et les hôpitaux, mais aussi les établissements de santé mentale et les groupes de jeunes – élargissant les avantages de la thérapie assistée par animal dans des domaines très nécessaires. Ils travaillent également avec la communauté des sans-abri pour aider les traitements et les examens de leurs animaux afin que les plus vulnérables puissent avoir confiance que leur animal restera à leurs côtés. Cette année, Mayhew a poursuivi son travail spécialisé à l’étranger, vaccinant plus de 30 000 chiens contre la rage et d’autres maladies, et habilitant les habitants à améliorer le bien-être animal de manière humaine et durable. La duchesse est également fière de créer des opportunités pour les femmes, l’équipe de vétérinaire dirigée par des femmes à Kaboul ayant stérilisé 2500 chiens jusqu’à présent cette année. En tant que propriétaire de longue date d’un chien de sauvetage, la duchesse de Sussex est fière d’être la protectrice de Mayhew et les applaudit pour le travail vital qu’ils accomplissent chaque jour. Veuillez visiter @TheMayhew pour en savoir plus, alors que Mayhew continue sa contribution très importante à la communauté pour nous tous et les animaux de compagnie qui nous sont chers. Photo © PA / Ivan Flores / Tamara Yoxall

Il a été révélé que les propriétaires de YouPorn ont envoyé à Meghan Markle une lettre soulignant leur énorme capacité à trouver “Solutions créatives” à tout problème et à des “façons innovantes” de travailler pour quelque chose de mieux; C’est pourquoi ils croient que la Duquessa de Sunssex est idéale pour développer ce travail et les aiderait à briser les préjugés afin que les œuvres de bienfaisance acceptent leur soutien financier.

La situation de Meghan et Harry concernant la Maison Royale n’est pas encore claire; Cependant, la reine Elizabeth II a montré son soutien au changement de vie des ducs de Sunssex, nous devrons attendre de voir les vrais changements que cela signifie.

