Meghan McCain a-t-elle raison de dire qu’il est plus difficile d’être coanimateur conservateur? Découvrons-le

L’émission télévisée de jour d’ABC The View a certainement une porte tournante de co-animateurs depuis plusieurs années. Mais aucun spot ne semble être plus controversé et controversé que les une ou deux positions pour un hôte de View conservateur chaque saison. La co-animatrice républicaine franc-parler Meghan McCain, qui a rejoint la série en 2017, a suggéré à plusieurs reprises que la position conservatrice de co-animateur était souvent éprouvante.

Plus récemment, la journaliste Abby Huntsman a annoncé qu’elle quittait The View après deux saisons pour faire partie du personnel de la campagne de gouverneur de son père Jon Huntsman Jr. en Utah en 2020. Bien que Huntsman insiste sur le fait qu’il n’y a pas de mauvais sang avec McCain ou tout autre co-hôte et dit le travail était un «rêve», il est clair que le spectacle peut être un environnement d’autocuiseur pour beaucoup.

Mais McCain a-t-il raison de dire à quel point il est difficile de rester dans la série en tant que co-hôte conservateur? Voici la liste complète de tous les co-animateurs de droite sur The View jusqu’à présent, ainsi que leur mandat dans la série et les raisons de leur départ.

Abby Huntsman | Roy Rochlin / .

Elisabeth Hasselbeck

Elisabeth Hasselbeck a rejoint The View en tant que co-animatrice la plus conservatrice de l’émission à ce jour en 2003, en remplacement de Lisa Ling. L’ancien concurrent de Survivor était un fervent catholique et s’est souvent battu avec les co-animateurs Whoopi Goldberg, Joy Behar, Barbara Walters et Rosie O’Donnell en particulier.

Hasselbeck a participé à deux combats particulièrement mémorables sur The View au cours de sa décennie dans la série. Elle a menacé de quitter l’émission en 2006, en colère que Walters l’ait «réprimandée» à l’antenne lors d’une dispute sur l’éthique de la pilule du lendemain.

Dans un autre, elle et Rosie O’Donnell se sont célèbres (avec une configuration à écran partagé, pas moins) au sujet de la guerre en Irak. Le mauvais sang entre les co-animateurs était si extrême qu’il a finalement conduit O’Donnell à quitter la série.

Hasselbeck a affirmé plus tard dans son livre qu’on lui avait demandé de quitter la série en 2013, prétendument en raison de ses fortes convictions politiques. «J’étais courbée – choc, asthme et trahison me volaient tous», a-t-elle écrit à propos des tirs.

Candace Cameron Bure

Candace Cameron Bure, qui a d’abord connu la gloire dans son rôle de D.J. Tanner sur Full House, a rejoint The View de 2015 à 2016 (saisons 19 et 20) en tant que co-hôte conservateur. Les croyances chrétiennes évangéliques pieuses de Bure ont souvent influencé ses opinions sur la série. Cependant, elle ne semblait pas toujours à l’aise avec les confrontations et ne semblait pas vouloir «entrer dans le vif» avec d’autres co-animateurs.

Bure a annoncé en décembre 2016 qu’elle quitterait The View pour alléger le fardeau de sa famille, car ses apparitions dans la série l’avaient forcée à adopter un mode de vie bicoastal. Elle voulait également se concentrer davantage sur son rôle dans Fuller House de Netflix et ses nombreux projets Hallmark Channel.

Dans une interview sur The Wendy Williams Show après son départ, Bure a déclaré qu’elle était heureuse de discuter de «sujets plus légers».

“Je ne manque pas du tout The View”, a déclaré Bure. «J’adore participer à des talk-shows, j’adore animer des talk-shows, mais c’était un travail difficile chaque jour, parler de politique.»

Paula Faris

Paula Faris, journaliste et correspondante du week-end de Good Morning America à l’époque, a rejoint The View en tant que co-animatrice en même temps que Bure en 2015. Comme Bure, Faris était une voix chrétienne conservatrice dans la série. Elle a souvent parlé de sa foi en tant que co-animatrice, mais contrairement à Hasselbeck, elle n’a pas participé à de nombreux débats politiques passionnés.

Faris a quitté The View en juillet 2018 pour commencer un podcast sur sa foi chrétienne, ainsi que pour passer à un poste de correspondant principal chez ABC News. Cependant, sa principale raison de départ était sa famille.

Faris a déclaré à People à l’époque: «Ce qui a donné le coup d’envoi, c’est que j’ai fait une fausse couche vraiment difficile. J’ai l’impression que c’est à ce moment-là que j’ai vraiment repositionné ma boussole prioritaire et la boussole prioritaire de notre famille. J’ai réalisé que mes enfants avaient besoin de moi dans les tribunes et sur la touche, mon mari et moi avons besoin de ce temps pour me reconnecter. »

Jedediah Bila

Jedediah Bila était un peu un joker dans le département politique, s’identifiant comme un libertaire de droite. L’ancien commentateur de Fox News, qui a écrit sur sa politique conservatrice dans son livre de 2011 Outnumbered: Chronicles of a Manhattan Conservative, a rejoint The View en tant que co-hôte en 2016, à partir de la saison 20.

En tant qu’indépendante, Bila a souvent combattu avec ses co-hôtes plus libéraux, mais elle n’était pas aussi motivée par des croyances religieuses ou par des valeurs républicaines que certains de ses collègues hôtes de View conservateurs.

Bila a choqué les téléspectateurs lorsqu’elle a brutalement annoncé en 2017 qu’elle quitterait immédiatement l’émission.

La co-animatrice a fait un au revoir amical en disant chaleureusement lors de son annonce: «Ce que vous ne savez pas sur nous, ces dames, nous sommes amis. Les textes de Sunny, Sara, Whoopi, tu es mon inspiration. Joy, quand j’ai besoin de soulagement comique, c’est là que je vais. »

Pourtant, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Bila avait été licenciée en raison de ses croyances libertaires moins populaires, tandis que d’autres pensaient qu’elle avait été licenciée pour avoir critiqué Hillary Clinton lors de son apparition sur The View.

Meghan McCain

McCain, un commentateur politique pour Fox et d’autres réseaux ainsi que la fille de feu le sénateur John McCain de l’Arizona, a rejoint The View en 2017. La co-animatrice résolument conservatrice a déclaré à plusieurs reprises qu’elle espérait fournir le genre de républicain franc-parler. voix dans l’émission qu’Hasselbeck incarnait.

McCain s’est rapidement fait connaître pour s’être lancée dans des débats politiques animés avec ses co-animateurs, depuis une récente dispute avec Goldberg (qui lui a dit à l’antenne: «Fille, arrête de parler») jusqu’à de nombreux échanges forts avec Behar. En 2020, cependant, McCain est toujours co-animatrice de l’émission, et elle a nié à plusieurs reprises des rumeurs de mauvais sang entre ses co-animatrices et elle-même.

Abby Huntsman

Huntsman, qui travaillait auparavant pour The Cycle de MSNBC et en tant que journaliste d’affectation pour Fox & Friends Weekend, a rejoint The View pour la saison 22 en 2018. Après deux saisons en tant que co-animatrice, Huntsman a annoncé qu’elle partirait pour travailler sur la prochaine sortie de son père. campagne en Utah en tant que conseiller principal.

La dernière journée de la journaliste dans l’émission était en janvier 2020. Bien que les rumeurs abondaient selon lesquelles Huntsman avait été expulsé en raison de problèmes avec le co-animateur McCain, elle a nié avec véhémence que son existence était autre chose que son choix.

En réponse aux rumeurs de l’émission, Huntsman a déclaré lors de son dernier jour à The View: «Les gens deviennent fous des rumeurs sur cette émission et cette semaine n’a pas fait exception, mais je veux juste être aussi clair que possible. Cela a été un rêve devenu réalité. Ce fut un travail incroyable. Et j’aime tout le monde à cette table. »