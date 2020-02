Meghan McCain aborde enfin la lutte explosive contre Whoopi Goldberg

Les tensions sur la table «Hot Topics» de The View ont tendance à augmenter lorsque les femmes discutent de politique. C’était en plein écran en décembre 2019 lorsque Whoopi Goldberg a cassé Meghan McCain. Le modérateur de l’émission a dit au coanimateur conservateur de «cesser de parler» et le moment est devenu viral. Quelques semaines après l’incident, McCain aborde enfin le combat infâme.

Meghan McCain et Whoopi Goldberg | Lou Rocco / ABC via . / John Lamparski / .

C’est au cours de la dernière semaine de nouvelles émissions de The View avant les vacances d’hiver que Goldberg l’a perdu avec McCain.

“Voulez-vous entendre une perspective conservatrice sur la série?”, Grogna McCain.

“Fille, s’il te plaît, arrête de parler maintenant”, a déclaré Goldberg.

“Pas de problème”, a répondu McCain. “Je ne parlerai pas pour le reste de l’émission.”

“Je suis d’accord avec ça”, a ajouté Goldberg aux halètements audibles du public. “Si vous allez vous comporter comme ça …”

Lors d’une apparition sur Watch What Happens Live, l’animateur Andy Cohen a posé des questions sur l’incident et McCain a répondu.

“C’était difficile”, a répondu McCain. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

Même s’ils se sont peut-être mis en colère l’un contre l’autre pour le moment, il n’y a pas d’animosité entre les co-hôtes. En fait, McCain poursuit en disant qu’elle partirait si Goldberg décidait de quitter le talk-show ABC.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a poursuivi McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »

Whoopi Goldberg et Meghan McCain expliquent l’échange explosif

Après que l’échange passionné entre Goldberg et McCain soit devenu viral, les animateurs de la série n’ont pas pu ignorer le drame. Lors de l’émission du lendemain, Goldberg a abordé la querelle verbale.

“Les choses chauffent sur ce spectacle”, a expliqué Goldberg. «Si vous regardez cette émission, vous savez que cela s’est produit au fil des ans. Nous sommes vraiment passionnés. C’est notre métier. Nous entrons, nous nous parlons, parfois nous ne sommes pas aussi polis que possible. C’est comme ça.”

La star de la Sister Act a veillé à noter que ce n’est pas parce que les choses sont devenues incontrôlables qu’il y avait de l’animosité entre elles.

“Ce n’est pas une indication que les femmes ne peuvent pas s’asseoir et parler”, a poursuivi la modératrice de l’émission. “Ce n’est pas une indication que nous ne savons pas comment nous traiter les uns avec les autres devant la caméra. Les choses se passent sur ce spectacle en temps réel et tout le monde où que vous soyez assis dans tout cela, ne supposez pas que nous sommes ici avec de petits couteaux de boucher sous la table. C’est notre concert et parfois ça déraille et ça le fait. Tout le monde se calme. C’est une émission de télévision. “

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).