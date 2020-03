Meghan McCain appelle Ivanka Trump à être «sourde-ton» face au coronavirus

Meghan McCain prend au sérieux le coronavirus sur The View. Le même jour où la co-animatrice conservatrice a omis Elisabeth Hasselbeck d’avoir essayé de «prier» la pandémie, elle a également appelé Ivanka Trump. McCain a un problème avec Jared Kushner et sa femme qui n’apparaissent que lorsque cela leur profite, mais ils ont été absents pendant la crise sanitaire.

Ivanka Trump et Meghan McCain | Samuel Corum / . /

Qu’a dit Meghan McCain?

“J’ai été bouleversé par leur rôle dans ce domaine parce qu’ils mettent des chapeaux quand ils le veulent”, a déclaré McCain dans le talk-show ABC.

Le spécialiste républicain estime qu’Ivanka et Jared ne sont à l’avant et au centre que lorsque cela leur convient. McCain a publié des publications sur Instagram, mais n’a pas résolu de problèmes réels auxquels le monde est confronté en ce moment.

“Lorsque vous êtes un conseiller de la Maison Blanche et que vous souhaitez créer une politique, vous avez ce chapeau”, a poursuivi McCain. «Lorsque vous voulez être une maman à la maison pour parler de la façon de divertir vos enfants, vous avez ce chapeau à la maison. Je fais que les mamans fassent tout, je comprends, ce n’est pas qu’elle ne puisse pas parler d’être une maman, mais en même temps, je n’ai rien entendu…. Nous avons tous les trois déchaîné les masques et les respirateurs… et au fait, c’est sa ville natale. NYC est la ville natale d’Ivanka. Si cela se passait à Phoenix, je suis désolé, les gars, j’adore ce spectacle, mais je serais probablement chez moi à Phoenix en rage parce que c’est ma ville natale. “

McCain estime que Jared et Ivanka devraient être plus à l’avant-plan pendant ces périodes difficiles.

«C’est incroyablement sourd pour moi. Si vous êtes Jared ou Ivanka en ce moment…. Je suis enragé d’une manière que je n’ai pas ressentie depuis très longtemps », a poursuivi McCain. “Il est donc étrange pour moi que quand ils veulent être des conseillers politiques, ils soient des conseillers politiques quand c’est facile et pratique, mais quand la merde est vraiment en baisse et qu’il y a une crise énorme, vous voulez mettre de belles photos Instagram.” Et moi, je ne suis pas intéressé par ça. “

Meghan McCain masque également Elisabeth Hasselbeck

McCain est vraiment en colère, comme elle l’a dit à plusieurs reprises lors de l’émission. Elle a également jeté un peu d’ombre à Hasselbeck après avoir co-organisé la semaine précédente. Bien qu’il soit inhabituel que les conservateurs inconditionnels s’affrontent, McCain l’a appelée pour ne pas prendre le coronavirus au sérieux. Les dames discutaient de la façon dont Donald Trump et Fox News ont qualifié la pandémie de canular.

“J’ai travaillé dans les médias conservateurs toute ma vie”, a déclaré McCain. «Il y a beaucoup de gens qui n’écoutent que Fox News à ce sujet. J’ai vu le ton dans ce pays commencer à changer – Encore une fois, nous en faisions rage depuis longtemps – le ton a commencé à changer lorsque Fox a commencé à changer. Cela me préoccupe pour les personnes âgées, où nous avons plus de mal à convaincre de prendre cela plus au sérieux. »

Le co-animateur conservateur a noté qu’un changement dans l’opinion de Trump avait changé après que Tucker Carlson l’aurait amené à changer son point de vue. McCain a déclaré qu’elle se sentait «la seule conservatrice du monde entier à avoir quitté les médias grand public». Elle a parfois l’impression de devenir «tribale» en sentant que tout est une «attaque» contre le président ou les républicains.

“Soit dit en passant, nous l’avons également fait dans cette émission, pas avec moi”, a poursuivi McCain. «Nous l’avons fait arriver sur ce spectacle, de peur que nous oublions, certains républicains disant que nous devrions nous laver les mains et prier. Ce n’était pas seulement sur Fox News que cela se produisait, c’est arrivé ici même sur The View. “

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).