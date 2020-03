Meghan McCain applaudit et arrête les haineux commentant sa grossesse

Meghan McCain est la co-animatrice conservatrice de The View et est devenue une personne source de division. Cependant, il y a un sujet où elle a pu rassembler tous les fans et c’est sa grossesse. Le pandit républicain a annoncé qu’elle attendait un bébé, mais cela n’a pas dissuadé certains ennemis de faire de vilains commentaires. Maintenant, l’hôte de télévision applaudit et les arrête.

Meghan McCain | Greg Endries / Bravo

Comment Meghan McCain a-t-elle annoncé sa grossesse?

Il y a une semaine, McCain a partagé avec tous ses fans sur les réseaux sociaux qu’elle était enceinte.

«Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte», a-t-elle écrit dans une lettre publiée sur Twitter. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

En raison de la pandémie de coronavirus, McCain a expliqué que son médecin recommandait de rester à la maison. Elle a dit qu’elle hébergerait The View depuis son domicile pour partager son point de vue sur les derniers «Hot Topics».

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

Meghan McCain applaudit

Il y avait surtout des commentaires positifs pour McCain la félicitant pour le bébé. Cependant, il y a toujours des gens qui critiquent tout et ces messages étaient assez durs pour le co-animateur de The View qui méritait une réponse.

«Tant de gens qui disent qu’ils espèrent que la grossesse« m’adoucit »me rendent déprimée par la façon dont nous considérons les femmes fortes, coriaces et autonomes», a-t-elle tweeté. “De plus, j’ai 35 ans, je suis qui je suis et j’aime ça.”

Tant de gens qui disent espérer que la grossesse “m’adoucit” me rendent déprimé par la façon dont nous considérons les femmes fortes, coriaces et autonomes. De plus, j’ai 35 ans, je suis qui je suis et j’aime ça.

Elle a déclenché beaucoup de messages négatifs après cela, mais il y avait des messages positifs dans le mélange.

“Ignorez simplement les méchants et les gens haineux”, a suggéré un utilisateur de Twitter. «La grossesse et devenir maman est la plus belle et la plus belle expérience au monde. Les enfants sont des bénédictions de Dieu et rendent votre cœur plus grand que vous ne le pensez. Il n’y a rien que tu aimes plus qu’un enfant. “

«Ils sont juste jaloux que tu as le grain de ton père. J’adore ça », a répondu un autre fan.

Meghan McCain parle de grossesse

Après avoir pris quelques jours de congé du talk-show ABC, McCain est sortie de sa quarantaine et a parlé de sa grossesse. Elle l’a décrit comme «doux-amer», car cela se produit pendant la crise sanitaire qui a le monde sur le bord.

“Nous sommes excités, un peu surpris … c’est doux-amer car il y a juste beaucoup de gens qui souffrent beaucoup en ce moment”, a déclaré McCain. «Évidemment, je préférerais être en studio avec vous tous mais mon médecin m’a déconseillé. Je pense que tout le monde sait que la route vers la maternité n’a pas été facile. Il a fallu beaucoup de force physique, mentale et émotionnelle pour arriver ici et je pense que, comme beaucoup de femmes, ce n’était pas une ligne droite. Je ne savais pas si j’allais jamais devenir maman. “

McCain a remercié tout le monde pour leurs bons voeux et a déclaré: «ça va être un moment et un endroit pour en parler plus longuement.»

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).