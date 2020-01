Meghan McCain confirme un combat dramatique avant de quitter Abby Huntsman

Meghan McCain est l’une des panélistes les plus controversées de The View. La co-animatrice conservatrice fait constamment la une des journaux pour réprimander le public de la série ou se disputer avec ses co-hôtes. Plus tôt ce mois-ci, il a été rapporté qu’elle se querellait avec Abby Huntsman, qui a ensuite démissionné de la série. Après toutes les spéculations, McCain a finalement parlé de tous les drames dans les coulisses.

Abby Huntsman et Meghan McCain | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via .

La querelle entre Meghan McCain et Abby Huntsman

McCain était une invitée de l’émission de fin de soirée d’Andy Cohen Watch What Happens Live où elle a renversé le thé sur tous les potins.

«Abby et moi sommes amis depuis plus de 10 ans. Nos parents étaient amis en politique, nous avons travaillé chez Fox ensemble, une des raisons pour lesquelles elle est venue à The View est parce que nous étions amis. Nous sommes toujours de très bons amis. Nous sommes très proches et je viens de lui parler hier matin », a expliqué McCain.

La co-animatrice conservatrice a déclaré que Huntsman quittant la série était authentique car elle voulait aider son père dans sa campagne. Cependant, McCain a lâché la bombe et a reconnu qu’il y avait un combat entre eux.

“Nous nous sommes vraiment battus, ce qui est un très petit combat et un combat entre amis”, a confirmé McCain. “Toutes les amitiés ont des hauts et des bas et c’était bizarre pour moi d’avoir le fait que nous nous soyons engagés dans un combat pour être disséqué dans les médias.”

McCain a expliqué qu’elle ne sait pas qui est le coupable de The View, mais cela a été «cruel» et «des semaines difficiles» pour elle dans l’émission.

“Il a été très éprouvant sur le plan émotionnel que notre amitié soit utilisée de cette manière dans les médias”, a-t-elle ajouté.

Cohen a en outre demandé si la raison pour laquelle McCain était fou était qu’elle voulait démissionner, mais Huntsman l’a battue.

“Non,” répondit-elle. «Tout d’abord, si je devais démissionner, il n’y aurait aucun cryptisme à ce sujet. Je serais comme, “Je suis sorti.” Il n’y aurait pas une chose longue et longue. “

Meghan McCain aborde la querelle avec Whoopi Goldberg

Cohen n’a pas laissé passer l’occasion de poser des questions sur la débâcle de McCain avec Whoopi Goldberg, le modérateur de l’émission. Si vous vous souvenez tous, en décembre 2019, les choses à la table des “Hot Topics” ont vraiment chauffé que Goldberg a fermé McCain.

“Voulez-vous entendre une perspective conservatrice sur la série?”, Grogna McCain.

“Fille, s’il te plaît, arrête de parler maintenant”, a déclaré Goldberg.

“Pas de problème”, a répondu McCain. “Je ne parlerai pas pour le reste de l’émission.”

“Je suis d’accord avec ça”, a ajouté Goldberg aux halètements audibles du public. “Si vous allez vous comporter comme ça …”

De plus, l’animateur de Bravo a demandé ce que McCain avait ressenti lors de cet échange houleux.

“C’était difficile”, a répondu McCain. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

McCain a un faible pour Goldberg et a doublé en disant qu’elle quitterait le talk-show ABC si le modérateur de l’émission partait.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a poursuivi McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »