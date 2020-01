Meghan McCain de «The View» appelle Wendy Williams pour une blague cruelle

Meghan McCain est l’une des co-animatrices les plus vocales de The View. La conservatrice ne retient pas ses opinions et est connue pour affronter Joy Behar et même le modérateur de l’émission Whoopi Goldberg. McCain a récemment dénoncé Wendy Williams après que cette dernière se soit moquée de Joaquin Phoenix lors de son talk-show de jour.

Meghan McCain et Wendy Williams | Lorenzo Bevilaqua / Walt Disney Television via . /

Dans l’émission de Williams diffusée le 7 janvier, l’hôte a déclaré qu’elle trouvait Phoenix attrayant. Il y avait une caractéristique particulière que la personnalité de la télévision a dit aimer.

“Quand il rase sa moustache, il a une fracture capillaire”, a-t-elle déclaré à propos de la star du Joker. “Il en a un – comment appelez-vous ça? Fente labiale, fente palatine. »

On voit ensuite Williams lever sa lèvre supérieure, se moquant apparemment de Phoenix.

«Il a ça. Il a ça. Je trouve cela très attrayant », a déclaré Williams alors que le public applaudissait et riait.

Pendant 10 secondes, elle a utilisé son doigt pour imiter une fente labiale pendant que le public riait. Imaginez comment mon enfant de 5 ans le prendrait s’il le voyait? @WendyWilliams

Je n’en parle que parce que je suis personnellement informé et éduqué sur le sujet. #bebetter Travaillez Twitter pic.twitter.com/whfBbCVZE4

– Matt Groark (@groarkboysbbq) 8 janvier 2020

Après un tollé de la part du public, y compris du joueur de football Adam Bighill, qui a demandé que Williams soit renvoyée de son émission, elle a publié des excuses sur Twitter.

“Nous pensons à Beau [Bighill’s son] aujourd’hui car il est en chirurgie », a tweeté Williams. «Je tiens à m’excuser auprès de la communauté fendue et en l’honneur de Beau’s, notre émission fait un don à Operation Smile et [American Cleft Palate-Craniofacial Association] et encouragez nos Wendy Watchers à en savoir plus et à soutenir la communauté des fentes. »

Meghan McCain met Wendy Williams sous le choc

McCain s’est offusquée des actions de Williams en partageant que sa sœur était née avec cette condition.

“Wendy, ma petite sœur est née avec une palette fendue”, a tweeté la star de The View. «Se moquer de n’importe qui pour être né avec ça est juste grossier et cruel. Si quelqu’un veut aider les enfants nés avec eux, l’Opération Smile fait un travail incroyable pour fournir des chirurgies de réparation des fentes labiales et palatines aux enfants du monde entier. »

Wendy, ma petite sœur est née avec une palette fendue. Se moquer de quelqu’un pour être né avec ça est juste grossier et cruel. Si quelqu’un veut aider les enfants nés avec eux, @operationsmile fait un travail incroyable en fournissant des chirurgies de réparation des fentes labiales et palatines aux enfants du monde entier. https://t.co/UBlocvpYoV

– Meghan McCain (@MeghanMcCain) 16 janvier 2020

Cher a également appelé Wendy Williams

Le légendaire Cher a également appelé Williams pour ses actions et a même appelé pour son tir.

“Il n’y a aucune excuse pour ce qu’elle a fait et ri”, a écrit Cher. «Je connais ces enfants et ces adultes. Ils traversent l’enfer, leurs parents traversent l’enfer. F *** ses excuses. Elle veut garder son travail. Ne peut pas contenir de colère. “

Dans un autre tweet, Cher a essayé de faire comprendre à Williams à quel point elle était insensible.

“J’essayais de garder mon sang-froid, mais je suis tellement en colère que je ne peux pas”, a tweeté Cher directement à Williams. «En 1985, j’ai réalisé un film intitulé Mask, grâce à ce film, je me suis impliqué avec des enfants et des adultes souffrant d’anomalies craniofaciales. Vous n’avez aucune idée de ce que ces gens vivent. Plus de vingt opérations. »

Cher a fait part des souffrances endurées par les familles lorsqu’une personne souffre de cette maladie et a suggéré que Williams soit relâchée de son émission de télévision.

“La plupart du temps, ils souffrent, ont peur, mais espèrent qu’ils auront l’air normaux”, a déclaré Cher dans un autre tweet. “Le [heartbreak] et la crainte de leurs parents est insupportable. Si votre maman voyait ce que vous avez fait, elle aurait honte. Ma maman m’a appris à aimer et à aider [people] dans la douleur. Qui êtes vous? Tu devrais être viré.

Bien que Williams se soit excusée pour ses actions, il y a une pétition où les fans ont demandé une discipline sévère. Pour l’instant, l’émission de Wendy Williams continuera à être diffusée dans tout le pays.