Meghan McCain, de The View, demande à Donald Trump de pardonner à Joe Joe Exotic de Tiger King

Meghan McCain de The View a passé le week-end à délirer sur le documentaire sur Joe Exotic. Les docuseries Netflix intitulées Tiger King: Murder, Mayhem et Madness étaient centrées sur un personnage coloré de l’Oklahoma qui dirigeait un zoo en bordure de route. Les médias sociaux ont été pris en charge par les mèmes et parlent d’Exotic dont le vrai nom est Joseph Maldonado-Passage.

Le gardien de zoo purge actuellement une peine de 22 ans de prison après avoir été reconnu coupable d’avoir euthanasié cinq tigres et d’avoir engagé quelqu’un pour tuer son ennemi juré Carole Baskin.

Joe Exotic et Meghan McCain | Netflix / Greg Endries / Bravo

Joe Exotic veut une grâce présidentielle

Après tous les discours du soi-disant Tiger King, Exotic a profité de la lumière médiatique pour demander une grâce présidentielle.

“Cette action en justice a été déposée au nom de la justice, l’administration Trump doit être informée de la portée excessive, du parjure, de l’abus de pouvoir et du non-respect du serment de leur position qui est vérité et justice pour tous”, a déclaré le polygame. sur sa page Facebook.

Le procès a été déposé dans l’État de l’Oklahoma où il nomme le US Fish and Wildlife Service et son ancien associé en affaires Jeff Lowe. Exotic réclame 94 millions de dollars.

«Les agences et leurs homologues ont abusé du système pour un programme privé. Le directeur Dan Ashe a utilisé sa position gouvernementale pour créer un monopole illégal avec l’AZA et fermer les entreprises américaines qui travaillent dur pour leur propre profit », a poursuivi Exotic. «J’ai été illégalement accusé de ces crimes et l’administration Trump, le département de l’intérieur des États-Unis ainsi que le Federal Wildlife Service doivent être tenus responsables de ce qu’ils m’ont fait, mes parents et ma famille, ainsi que mes animaux. Merci et merci de partager. ”

Meghan McCain se joint à la motion

Le co-animateur de télévision conservateur était en faveur de Donald Trump accordant une grâce à la star de Tiger King.

“Joe Exotic mérite une grâce présidentielle pour avoir été la seule chose à me distraire de la #coronapocalypse depuis l’épidémie”, a-t-elle écrit sur Twitter.

McCain a également partagé un mème où Exotic accuse Baskin d’être responsable de COVID-19.

L’ancien co-hôte de The View, Abby Huntsman, a également pris le train Tiger King grâce à McCain.

«Enfin commencer à regarder Tiger King grâce à Meghan McCain. C’est irréel! Je ne peux pas en avoir assez », a tweeté Huntsman.

McCain a ensuite ajouté: «Veuillez le regarder tout au long et appelez-moi immédiatement après. C’est très important! Surtout comment Carole a nourri son mari avec les tigres ou l’a mis dans un hachoir à viande. »

Veuillez le regarder tout au long et appelez-moi immédiatement après. C’est très important! Surtout comment Carole a nourri son mari aux tigres ou l’a mis dans un hachoir à viande… https://t.co/hzTGPc2Txn

– Meghan McCain (@MeghanMcCain) 29 mars 2020

Meghan McCain soutient Cardi B

McCain a également interagi avec Cardi B qui est également devenu un fan d’Exotic. Même si elle était «un peu perdue» au début parce que son mari la gênait, elle a rapidement pris parti. Comme de nombreux observateurs, elle n’était pas fan de Baskin.

«Caol, tu penses que tu es un peu bi **», a-t-elle tweeté.

Elle a ensuite demandé à ses fans qui, selon eux, avait brûlé le studio d’Exotic, ce que beaucoup pensent qu’il l’avait fait lui-même.

“Ils ont fait Joe tellement sale encore et encore”, a tweeté le rappeur du Bronx plus tard.

Après avoir terminé le doc, la hitmaker “Money” a dit qu’elle allait lancer un GoFundMe pour sauver Exotic.

«Bout pour ouvrir un compte GoFundMe pour Joe. Il sera libre », a-t-elle écrit.

Bout pour ouvrir un compte gofundme pour Joe. Il sera libre.

– iamcardib (@iamcardib) 28 mars 2020

Cette dernière motion était la deuxième de McCain qui a retweeté une histoire à propos de Cardi qui a ouvert le compte.