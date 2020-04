Meghan McCain de ‘The View’ et ‘RHONY’ Alun Bethenny Frankel ne peut pas avec ‘Superficial Celebrity News’

Meghan McCain, co-animatrice conservatrice de The View, est une super fan de Real Housewives. L’analyste politique n’a aucune honte à admettre qu’elle aime la franchise Bravo et aime particulièrement The Real Housewives of New York City. Au cours du week-end, elle a noué des relations avec Bethenny Frankel, une ancienne de RHONY, à propos de ses «nouvelles superficielles de célébrités».

Bethenny Frankel et Meghan McCain | John Lamparski / . / Greg Endries / Bravo

Le monde traverse des moments difficiles au milieu de la crise sanitaire. Des vies sont en jeu et tout le monde s’inquiète de son propre bien-être ainsi que des autres. Frankel a sensibilisé la population en faisant des dons par le biais de sa fondation et a critiqué les «nouvelles superficielles des célébrités» pendant la pandémie.

“Quelle est votre tolérance aux nouvelles superficielles des célébrités en ce moment?” le fondateur de Skinnygirl a posé sur Twitter.

Un de ses fans, McCain, a cité son tweet et a ajouté: «Zero fu ** s. Surtout quand ils essaient de me divertir en chantant John Lennon de McMansions à Malibu. »

Meghan McCain fait face à un contrecoup

Frankel et McCain ont tous deux un point, il y a beaucoup plus de choses importantes dans le monde que de se concentrer sur des choses superficielles. Cependant, avec tant de mauvaises nouvelles, les «nouvelles de célébrités superficielles» sont une forme d’évasion pour beaucoup. Le tweet de McCain ne s’est pas trop bien passé et un contrecoup s’est ensuivi.

«Au moins, ils répandent de la joie. Ce tweet ne fait pas ça », a répondu un fan.

“Meghan prétend ici être un peuple”, a ajouté un abonné.

«A déclaré la femme-enfant incroyablement inconsciente qui se vante de ne jamais manquer un épisode de Real Housewives. Incroyable », a commenté un utilisateur de Twitter.

“Meghan déteste tout ce qui pourrait apporter de la joie aux gens”, a déclaré un autre fan.

“Meghan, vous êtes riche”, a noté un autre. “Votre famille est riche et ça va. Donc les acteurs qui essaient de faire sourire les visages des gens ne vont pas bien, mais le gars du tigre l’est? WTF, c’est ça?

“Dieu interdise à quelqu’un d’essayer de divertir les gens et de leur donner quelque chose pour les distraire pendant qu’ils sont assis à la maison à ne rien faire”, a déclaré un autre utilisateur de Twitter. «Pourquoi Meghan si cynique? Je suppose que vous ne tweetez pas depuis un appartement de 500 pieds carrés? “

Meghan McCain est enceinte

Bien que McCain ne semble pas être heureuse du divertissement que certaines célébrités essaient de donner, elle a beaucoup de raisons d’être excitée. Le pandit républicain a récemment confirmé qu’elle était enceinte et attend son premier bébé.

“Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte”, a déclaré McCain sur les réseaux sociaux. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

En raison de la crise de santé, le médecin de McCain lui a conseillé de rester à la maison et de limiter ses interactions avec les gens. Pour cette raison, elle devrait désormais coanimer The View depuis son domicile.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).