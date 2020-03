Meghan McCain est-elle menacée par Elisabeth Hasselbeck de retour en tant que co-animatrice?

Meghan McCain est la seule voix conservatrice de The View après qu’Abby Huntsman a quitté la série au début de l’année. Le locuteur ABC n’a pas précisé quand il signerait un nouveau co-animateur. Cependant, un visage familier revient à la table des “Hot Topics” et il y a des rumeurs qu’elle pourrait rester pour de bon. Elisabeth Hasselbeck devrait revenir en tant que co-animatrice invitée et les fans se demandent si McCain se sent menacé.

Elisabeth Hasselbeck et Meghan McCain | Lou Rocco / Walt Disney Television via . / Greg Endries / Bravo

Hasselbeck était le conservateur hardcore le plus en vue de la série. Depuis son départ du talk-show de jour, il n’y avait eu personne de combatif jusqu’à ce que McCain entre en scène.

L’ancienne co-animatrice de Fox & Friends rejoindra les dames le 11 mars. On ne sait pas encore si Hasselbeck remplacera une co-animatrice ou si elle en est une supplémentaire pour la journée. À son retour, les fans gazouillent sur Twitter à propos de l’avenir de McCain dans l’émission.

Elisabeth Hasselbeck | Lou Rocco / Walt Disney Television via .

Comment Meghan McCain a-t-elle réagi au retour d’Elisabeth Hasselbeck?

Les fans ont spéculé que McCain pourrait ne pas être satisfait du retour de Hasselbeck à la table, mais sa réaction à l’antenne était tout le contraire. McCain aime soutenir une autre femme et elle semblait heureuse que Hasselbeck fasse une apparition en tant qu’invitée. McCain était trop excitée d’avoir dit qu’elle abandonnerait sa chaise pour elle.

“C’est la seule femme pour laquelle j’abandonnerais ma chaise”, a déclaré McCain. «Elle peut s’asseoir sur la chaise conservatrice à tout moment. Elle est l’OG. Je l AIME.”

En mars 2019, lorsque Hasselbeck était invitée à promouvoir son livre, McCain était tout aussi excitée de partager le panel avec elle.

«Comment au nom de Dieu avez-vous fait cela pendant 10 ans? Être le seul conservateur de cette émission est… J’ai toujours eu du respect pour vous. Quand je suis arrivé pour la première fois le premier jour, j’ai dit: «Je veux imiter Elisabeth», parce que vous étiez vraiment l’OG de ce siège », a déclaré McCain.

McCain sait que Hasselbeck a fait face à des controverses similaires en étant la seule voix conservatrice du panel et la respecte. Il ne semble y avoir aucune animosité entre les dames et il y a une véritable admiration de McCain à Hasselbeck.

Bien que de nombreux fans disent que si Hasselbeck revient, McCain partirait et ce n’est pas nécessairement exact. McCain et Abby Huntsman se sont tous deux identifiés avec le parti républicain et ont pu s’asseoir ensemble sur le panneau. Avoir le panel sur un pied d’égalité enrichit la conversation et donne aux téléspectateurs des opinions plus diverses.

Meghan McCain a fini avec le drame

Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis que McCain a rejoint l’émission. Le drame dans les coulisses a dominé les gros titres, car les femmes semblent non seulement se cogner la tête devant la caméra, mais également dans les coulisses. Lors d’une interview sur Watch What Happens Live, l’analyste politique a déclaré qu’elle ne voulait pas être connue comme une co-animatrice amère.

“C’est bizarre pour moi parce que The View a une longue histoire de 25 ans et il y a des potins à l’intérieur des murs du palais et je ne veux tout simplement pas être comme un autre cliché de View-co-hôte qui est amer de leur expérience là-bas”, a déclaré McCain sur le spectacle Bravo en fin de soirée en janvier. «Jusqu’ici, ça a été une expérience incroyable et je ne vais nulle part, je suis toujours là. Je suis une personne et j’ai des sentiments et j’essaie juste de faire du bon travail. “

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).