Meghan McCain est enfin revenue à “ The View ”, déclare Baby News est “ douce-amère ”

Meghan McCain est retournée à The View pour la première fois après avoir annoncé qu’elle était enceinte. La co-animatrice conservatrice a fait une apparition via Skype depuis son domicile. Elle avait précédemment révélé que son médecin lui avait recommandé de pratiquer l’éloignement social en raison de la pandémie de coronavirus. À son retour, McCain a déclaré que le moment était «doux-amer» et a expliqué les raisons.

Meghan McCain | Bruce Glikas / Bruce Glikas / WireImage

Qu’a dit Meghan McCain à son retour?

Le spectacle a commencé avec les dames de The View félicitant McCain pour sa grossesse.

“Nous sommes excités, un peu surpris … c’est doux-amer car il y a juste beaucoup de gens qui souffrent beaucoup en ce moment”, a déclaré McCain. «Évidemment, je préférerais être en studio avec vous tous mais mon médecin m’a déconseillé. Je pense que tout le monde sait que la route vers la maternité n’a pas été facile. Il a fallu beaucoup de force physique, mentale et émotionnelle pour arriver ici et je pense que, comme beaucoup de femmes, ce n’était pas une ligne droite. Je ne savais pas si j’allais jamais devenir maman. ”

L’analyste politique semble inquiet d’être enceinte pendant la crise sanitaire due à COVID-19. Cependant, elle se rappelle que d’autres mères «ont eu des bébés dans des conditions bien pires».

“Je pense qu’il y aura un moment et un endroit pour en parler plus longuement, mais pour le moment, je pense que l’Amérique veut juste parler du coronavirus. Merci à tous pour tous les aimables paroles et souhaits. Ben et moi avons été complètement submergés par toute la gentillesse », a-t-elle ajouté.

Whoopi Goldberg a félicité McCain pour les nouvelles du bébé et a déclaré: «les gens recherchent des choses à célébrer. Vous venez de donner aux gens une belle petite fête, donc c’est une bonne chose. “

McCain intervient et partage que Goldberg avait prédit sa grossesse il y a un an.

«Whoopi m’a dit ça. Whoopi m’a dit il y a environ un an que j’allais avoir un enfant et elle m’a dit le sexe », a déclaré McCain. “Vous aviez raison à 100% et cela n’aide pas mon sentiment que vous avez des capacités psychiques que j’ai toujours pensé que vous aviez. J’ai dit à ma mère: “Whoopi avait raison sur tout, y compris le moment.” »

Meghan McCain partage des nouvelles de bébé

C’est au cours du week-end que McCain a confirmé qu’elle attendait un bébé avec son mari Ben Domenech.

“Mon mari Ben et moi avons eu la chance de découvrir que je suis enceinte”, a annoncé McCain. “Bien que ce ne soit pas ainsi que je m’attendais à annoncer ma grossesse, nous et nos familles sommes ravis de partager la nouvelle avec vous tous.”

Suite aux recommandations de son médecin, McCain animera le spectacle de jour depuis son domicile. Bien qu’il n’y ait aucune preuve que les femmes enceintes contractent le coronavirus, le pandit républicain veut prendre toutes les précautions.

“J’ai consulté mes médecins et ils m’ont conseillé que, pour la sécurité de notre bébé et de moi-même, je devrais être extrêmement vigilant pour limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous entrons en contact”, a-t-elle ajouté. “A partir de maintenant, je vais rejoindre les millions d’Américains qui s’auto-isolent par mesure de précaution pour empêcher la propagation du COVID-19. En conséquence, je vais apparaître sur The View from home via satellite. »

“J’ai la chance que mon employeur, ABC, m’ait permis, à moi et à mes co-hôtes, de travailler à distance”, a poursuivi McCain. «Je suis redevable à nos producteurs et à notre équipe. Je tiens également à remercier les héros – les médecins, les infirmières, les épiciers et les pharmaciens, les journalistes, les policiers, les pompiers et les militaires – qui sont en première ligne de ce combat. Veuillez rester en sécurité. Lavez-vous les mains et évitez les rassemblements publics et je continuerai à vous voir chaque matin sur The View. »

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).