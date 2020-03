Meghan McCain masque Elisabeth Hasselbeck pour avoir tenté de «prier» le coronavirus

Meghan McCain est l’une des co-animatrices les plus controversées que The View ait jamais eues. Au cours des années, la spécialiste conservatrice a combattu avec ses collègues panélistes pour leurs opinions opposées sur la politique. La semaine dernière, Elisabeth Hasselbeck, une autre voix républicaine a rejoint le panel, et cela a en fait rendu McCain modéré, ce que les fans ont apprécié. Cependant, elle a fait remarquer que McCain a maintenant refait surface et l’a appelée à ce sujet.

Elisabeth Hasselbeck et Meghan McCain | Lou Rocco / ABC via .

Qu’a dit Meghan McCain?

Les dames de The View parlaient de la façon dont Donald Trump a changé son ton dans la façon dont il gère la pandémie de coronavirus. La co-animatrice invitée Sara Haines a déclaré qu’elle trouve plus de réconfort chez les médecins et les scientifiques et pas tant chez les politiciens.

L’un des problèmes qui se sont posés est que beaucoup de gens ne le prenaient pas au sérieux parce que Fox News suivait le rythme de Trump, qui a d’abord appelé cela un canular.

“J’ai travaillé dans les médias conservateurs toute ma vie”, a déclaré McCain. «Il y a beaucoup de gens qui n’écoutent que Fox News à ce sujet. J’ai vu le ton dans ce pays commencer à changer – Encore une fois, nous en faisions rage depuis longtemps – le ton a commencé à changer lorsque Fox a commencé à changer. Cela me préoccupe pour les personnes âgées, où nous avons plus de mal à convaincre de prendre cela plus au sérieux. »

Après avoir regardé une vidéo virale où elle montre des ancres de Fox News déplaçant leur couverture sur le coronavirus suivant l’exemple de Trump, McCain a félicité Tucker Carlson. Elle a dit que c’était lui qui avait changé la position de Trump sur la prise de la pandémie au sérieux.

McCain a déclaré qu’elle se sentait «la seule conservatrice du monde entier à avoir quitté les médias grand public». Elle a parfois l’impression de devenir «tribale» en sentant que tout est une «attaque» contre le président ou les républicains.

“Soit dit en passant, nous l’avons également fait dans cette émission, pas avec moi”, a poursuivi McCain. «Nous l’avons fait arriver sur ce spectacle, de peur que nous oublions, certains républicains disant que nous devrions nous laver les mains et prier. Ce n’était pas seulement sur Fox News que cela se produisait, c’est arrivé ici même sur The View. “

Qu’a dit Elisabeth Hasselbeck?

La semaine dernière, Hasselbeck a fait une apparition sur The View en tant que co-hôte invité. La pandémie de coronavirus était le sujet sur la table et elle a félicité Trump pour la façon dont il traitait le problème.

“Il peut y avoir une fine frontière entre ce qui est de la précaution et ce qui est la panique”, a-t-elle déclaré. “Oui, nous allons prendre des précautions, nous allons à Purell, prions pour que Dieu nous prenne dans nos lendemains, non? Nous prions pour que ce coronavirus soit éteint, qu’il s’arrête dans sa course. »

«Je pense que nous devons nous préparer. Je pense que nous devons prier. Je ne vais pas laisser le coronavirus me gouverner! ” elle a ajouté.

Changement de ton

McCain appelant Hasselbeck était hors du champ gauche car les voix conservatrices se regroupent généralement. Lorsque Goldberg a annoncé que l’ancien co-hôte de View allait être hôte invité, McCain était apparemment ravi de partager le panel avec elle.

“C’est la seule femme pour laquelle j’abandonnerais ma chaise”, a déclaré McCain. «Elle peut s’asseoir sur la chaise conservatrice à tout moment. Elle est l’OG. Je l AIME.”

The View est diffusé en semaine à 11 h (HE) et à 10 h (CT / PT).