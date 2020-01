Meghan McCain partage une photo avec une personne qui souhaite remplacer Abby Huntsman

Meghan McCain a été une figure polarisante de The View en tant que voix conservatrice la plus forte de la série. Après la sortie d’Abby Huntsman, le locuteur ABC est en bas d’un co-animateur de droite. Bien que le réseau n’ait pas officiellement annoncé qui remplacera Huntsman, il existe déjà des rumeurs sur qui il pourrait être. McCain a partagé une photo sur Twitter donnant un gros indice sur qui pourrait être le favori.

Meghan McCain | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Un jour avant que Huntsman n’approuve The View pour la dernière fois, McCain a publié une photo avec S. E. Cupp, analyste politique de CNN. Ce dernier est également un conservateur modéré qui remplacerait très bien Huntsman dans la série. Le moment de la photo ne pouvait pas être plus fortuit.

Les fans réagissent à Meghan McCain, S.E. Photo de Cupp

Après que McCain ait partagé la photo, les fans ont rapidement répondu en soutenant que Cupp prend le contrôle de The View.

“Même si je suis triste qu’Abby part, j’aimerais que S. E. Cupp la remplace sur The View”, a écrit un fan.

“Rejoignez la vue”, a ajouté un spectateur. «Intelligent et intelligent. Ce sera bien de ne pas entendre Abby, une fille riche privilégiée non-stop. Toujours étonnée qu’elle ait dit que son portier était parti dimanche, ils doivent donc emporter eux-mêmes leurs ordures. »

«S. E. Cupp peut-il rejoindre The View? Je vais manquer l’équilibre qu’Abby apporte. Je pense que nous avons besoin d’un débat solide et cela nécessite plus d’un conservateur au sein du panel. J’adore Joy et Whoopi, et j’adore Sunny. Je pense que Meghan est courageuse et cohérente. J’adorerais aussi S. E. Cupp », a déclaré un autre fan.

“D’accord, SE remplace définitivement Abby sur The View”, a suggéré un utilisateur de Twitter.

S. E. Cupp est timide à propos de «The View»

Au cours de la semaine, Cupp était une invitée de Bravo’s Watch What Happens Live où elle a été interrogée sur le drame de The View. Andy Cohen a demandé ce qu’elle pensait des rumeurs que McCain et Huntsman se disputaient.

«Non, elle est triste, Abby s’en va. Elle lui souhaite le meilleur », a déclaré Cupp. “Abby part rejoindre la campagne de son père en Utah pour le poste de gouverneur. Meghan, en tant que quelqu’un qui est vraiment proche de son père, comprend totalement plus que quiconque. Elle ne lui souhaite donc que le meilleur. »

Cohen a essayé de tirer le meilleur parti de Cupp et a demandé si elle était envisagée pour la place ouverte.

“J’ai beaucoup fait The View. C’est un groupe de femmes vraiment emblématique et dynamique… », Cupp a essayé de jouer timidement. “Je comprends ta question Andy,” ajouta-t-elle en souriant.

Cupp n’a pas renversé le thé pour savoir quoi que ce soit qui pourrait remplacer Huntsman sur The View. L’hôte de CNN ayant détourné la conversation, elle a peut-être laissé entendre qu’elle en savait plus qu’elle ne laissait échapper.

Pourquoi Abby Huntsman a-t-elle quitté ‘The View’?

Après des jours de rumeurs, il y avait de l’animosité sur The View entre les co-animateurs et McCain, Huntsman a annoncé qu’elle quittait la série. Il n’y avait apparemment aucune corrélation entre la décision de Huntsman de sortir et les rumeurs.

“La famille a toujours été ma priorité numéro un, et c’est là que je dois me concentrer en ce moment”, a déclaré Huntsman dans une déclaration à People. «Nous sommes incroyablement proches et sommes là pour nous soutenir et nous entraider lorsque cela est important. Ce n’est pas souvent qu’une campagne politique implique une personne que vous aimez et en laquelle vous croyez, mais c’est l’une d’elles. »

Huntsman avait rejoint l’émission en septembre 2018 lorsque la saison 22 de l’émission a commencé. Son dernier jour dans le talk-show de jour était le vendredi 17 janvier.