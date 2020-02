Meghan McCain rappelle à tout le monde pourquoi elle est sur «The View» et les fans la font glisser

Meghan McCain est l’un des cinq co-hôtes actuellement sur The View. La star conservatrice est passionnée de politique et de ce en quoi elle croit. C’est ce dernier qui fait grésiller la table des “Hot Topics” avec des débats animés avec le reste de la distribution. McCain n’a pas peur de défendre ses inclinations politiques et a les faits pour soutenir ce qu’elle dit.

McCain ne dit pas toujours ce qui est populaire et cela fait d’elle une cible pour les personnes qui s’opposent à ses opinions. Alors que le cycle de l’élection présidentielle devient plus féroce, McCain a été très forte avec son opposition à certains candidats démocrates. Le républicain a été particulièrement critique contre Michael Bloomberg et Bernie Sanders.

Dans le talk-show ABC, McCain s’est plaint de l’agressivité des électeurs de Sanders envers elle. Après avoir reçu le flack des followers, McCain les a fermés avec un tweet épique. McCain s’est assurée de rappeler à tout le monde ce qu’elle est payée pour faire à la télévision.

“Ça s’appelle The View … Je suis payé pour donner un autre avis”, a tweeté McCain. “Si vous êtes profondément déclenché par une diversité d’opinions et que vous voulez regarder une émission où tout le monde est assis en accord avec tout le monde, n’hésitez pas à trouver une émission intitulée The Same.”

Les fans s’en prennent à Meghan McCain

Lorsque les fans ont lu le tweet de McCain, ils se sont déclenchés et ont procédé à un glissement numérique.

“Votre opinion manque d’éducation, d’informations et de vérité”, a tweeté un fan.

“Oui, et nous sommes appelés” le public “, et en tant que public, nous sommes autorisés à vous informer lorsque vos opinions semblent ignorantes, mal informées ou tout simplement folles”, a commenté un spectateur.

“Vos vues sont nulles et vous n’avez votre siège qu’à cause de votre père”, a répondu un utilisateur de Twitter.

“C’est toujours ironique quand l’une des personnes les plus déclenchées au monde utilise le mot déclenché”, a ajouté un autre fan.

“Peut-être que votre vue est mauvaise et que vous n’appartenez pas à la télévision. La seule raison pour laquelle vous êtes là est à cause du privilège de votre famille », a déclaré un autre spectateur.

«Nicolle Wallace, qui était sur The View, était républicaine et avait des opinions divergentes. Je ne me souviens pas qu’elle ait des crises de colère quotidiennes. Je ne sais pas si je l’ai même vue devenir méchante en partageant ses opinions conservatrices. C’est peut-être juste toi? ” un autre utilisateur de Twitter a posté.

Meghan McCain aborde la querelle avec Whoopi Goldberg

McCain n’a pas peur de tenir tête à Whoopi Goldberg, le modérateur de l’émission. À la fin de décembre 2019, ils ont tous deux joué dans un moment chaud où Goldberg lui a dit de «cesser de parler».

Lorsque l’analyste politique a fait une apparition sur Watch What Happens Live, elle a abordé l’altercation.

“C’était difficile”, a déclaré McCain à l’hôte Andy Cohen à propos de ce moment chaud. «Je dirai qu’elle a eu une mauvaise journée et nous en avons parlé ce soir-là et le lendemain. C’est la télévision en direct et c’est vraiment une période stressante pour tout le monde. Je l’adore. Elle s’est excusée en direct, elle s’est excusée en direct. Nous avons tous f ***-up sur le spectacle. Je lui pardonne et je l’aime et je ne pourrais pas faire le spectacle… si elle part, je pars. »

McCain a déclaré que si Goldberg quittait The View, elle partirait avec elle.

“Whoopi est l’ancre de l’émission et ma vie là-bas”, a ajouté McCain. «Elle vient toujours nous chercher quand nous sommes à terre. Si elle saute, je saute. Whoopi est… Je l’adore et j’ai besoin d’elle comme modératrice. »

