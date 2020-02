Meilleur nouveau documentaire et série Docu ajouté à Netflix en 2020

Ce fut un début d’année fulgurant en ce qui concerne la nouvelle télé-réalité et les documentaires sur Netflix. Ci-dessous, nous choisirons nos nouvelles séries et documentaires de télé-réalité préférés qui ont été ajoutés à Netflix dans le monde entier.

La guerre des 24 heures (2016)

Genre: Des sports

Durée: 99 minutes

Documentaire derrière le film à succès Ford v Ferrari, ce film Adam Carolla acclamé par la critique donne un aperçu intérieur de la véritable histoire des coulisses. Cette rivalité au Mans est l’une des batailles les plus célèbres de l’histoire de la course. Cela a commencé en 1963 lorsque Henry Ford II a essayé d’acheter Ferrari pour sauver la Ford Motor Company en difficulté, qui était écrasée par GM et la Corvette sur la piste et chez les concessionnaires. Même si vous n’aimez pas la course, c’est un regard incroyablement engageant sur l’histoire.

Next In Fashion N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Mode

La propre version de Netflix de Project Runway, cette série de réalité est dirigée par le modèle Alexa Chung et Tan France de Queer Eye. C’est incroyablement divertissant et superbement formaté. Si vous aimez la mode ou même les émissions de téléréalité, c’est celui-là.

Tiny House Nation N

Saisons: 2 | Épisodes: 14

Genre: Mode de vie

Si vous êtes comme moi, j’adore voir la construction et la décoration qui donnent vie à de superbes maisons. Le mouvement des petites maisons balaie la nation et chaque épisode offre un aperçu intéressant de la construction de petites maisons de la conception à la livraison, le tout généralement en moins de 500 pieds. Comme les maisons, les épisodes sont minuscules. Une frénésie amusante et facile!

Miss Americana (2020) N

Genre: Biographique, Musique

Durée: 85 minutes

Ce documentaire n’est certainement pas un film de concert. Il se concentre sur les hauts et les bas de la vie de la pop star. Avec des entretiens intimes avec Taylor Swift, nous voyons la vulnérabilité de l’icône et à quel point la célébrité l’a affectée. Même si vous ne vous souciez pas de la musique, le film vaut le détour.

Le goop lab avec Gwyneth Paltrow N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Mode de vie, pseudo-science

Cela va être controversé. Si vous vous sentez mal à propos des vagins, que vous vous défoncez ou de toute autre thérapie d’aide étrange, vous devriez éviter celle-ci. Mais c’est tellement fou, tellement là-bas, que je dois juste le recommander. Dirigée par Gwyneth Paltrow, sa marque «Goop» a créé une tempête de curiosité. Des bougies vaginales aux photos de mode organisées, sa marque de mode de vie semble essayer un peu de tout pour vous rendre la vie meilleure.

Avertissement: L’aide présentée sur Goop n’a pas été approuvée par les médecins. En fait, ils rejettent avec véhémence certains articles.

Cheer N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Des sports

Cette série de cheerleading compétitive se concentre sur les cheerleaders champions du «Texas» Navarro College. À travers leurs hauts et leurs bas, nous voyons le vrai grain et l’esprit de compétition des athlètes méconnus du football. Greg Whiteley, le directeur de Cheer et son prédécesseur du football universitaire Last Chance U, a déclaré que les sujets de ses docuseries, les champions pom-pom girls sont les “athlètes les plus coriaces que j’ai jamais filmés”. Les pom-pom girls du Navarro College, qui ont remporté 14 championnats nationaux de la NCA depuis 2000, sont de véritables puissances.

Uppity: l’histoire de Willy T.Ribbs (2020)

Genre: Biographique, Sports

Durée: 105 minutes

Un autre film d’Adam Carolla, Uppity explore la vie de Willy T. Ribbs, le pilote controversé qui a brisé la barrière des couleurs de la course automobile professionnelle et est devenu le premier qualifié noir dans l’histoire de l’Indy 500. Bien qu’il ait été champion de Formule Ford en En Angleterre, Willy T. avait une autre course à gagner à son retour en Amérique: la course contre le sectarisme. Grâce à sa détermination, Willy a brisé la barrière des couleurs en course professionnelle, devenant le premier homme noir à participer à l’Indy 500.

Le pharmacien N

Saisons: 1 | Épisodes: 4

Genre: la criminalité

Après avoir perdu son fils dans une fusillade liée à la drogue, le pharmacien de la petite ville de la Nouvelle-Orléans, Dan Schneider, se lance dans une croisade pour faire le bilan des personnages puissants derrière l’épidémie dévastatrice d’opioïdes du pays. Une histoire de justicier de la vie réelle, il montre un vrai courage en affrontant des trafiquants de drogue, des flics tordus et indifférents, un célèbre moulin à pilules OxyContin, Big Pharma et même le FBI.

Usine américaine (2019) N

Genre: Culturel, Social

Durée: 110 minutes

Menée par les cinéastes Steven Bognar, Julia Eichert et Jeff Eichert, cette histoire suit l’histoire d’une usine de l’Ohio après sa réouverture par un milliardaire chinois. Ouvrant une usine dans une usine abandonnée de General Motors, il embauche deux mille Américains. Les premiers jours d’espoir et d’optimisme font place à des revers alors que la Chine de haute technologie affronte l’Amérique de la classe ouvrière.

The Chef Show N

Volumes: 2 | Épisodes: 14

Genre: Nourriture

En 2014, Jon Favreau a joué dans le film Chef. En collaboration avec le chef Roy Choi, il a développé un amour pour la nourriture et la cuisine. (Roy Choi a même envoyé Jon Favreau à l’école culinaire.) Choi et Favreau se réunissent pour cette série de récits de cuisine. Ils voyagent dans différents endroits du monde et célèbrent différentes saveurs, cultures et personnes. Expérimentant leurs recettes et techniques préférées, ils collaborent avec certains des plus grands noms des industries du divertissement et de la cuisine, notamment en partageant un repas avec des membres de la distribution des «Avengers». C’est une façon amusante et agréable de voir la nourriture préparée et partagée.

