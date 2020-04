Meilleure nouvelle série télévisée ajoutée à Netflix cette semaine: 12 avril 2020

Une semaine très calme en ce qui concerne les nouvelles séries télévisées sur Netflix, mais il y en a encore quelques-unes qui méritent d’être mentionnées. Voici nos choix parmi les meilleures nouvelles séries télévisées ajoutées au cours des 7 derniers jours sur Netflix et nous allons sélectionner quelques autres émissions relativement nouvelles que vous avez peut-être manquées en cours de route.

Si vous cherchez un film à la place, nous vous suggérons de vous diriger vers nos meilleurs films de la semaine, mais si vous voulez un résumé complet des nouveaux ajouts de la semaine, nous l’avons pour vous ici.

Voyons maintenant notre nouvelle série télévisée préférée ajoutée à Netflix cette semaine:

Tiger King (Épisode 8)

Genre: Documentaire

Le dernier (?) Épisode de Tiger King a fait son chemin sur Netflix aujourd’hui avec des interviews exclusives avec certaines des plus grandes stars de la série documentaire Netflix, Tiger King.

L’épisode 8 a été ajouté aujourd’hui hébergé par Joel McHale qui mène des conversations avec des gens comme Jeff, Erik, Saff et John Reinke pour voir leurs réactions à la série.

The Tiger King and I – un Tiger King after show animé par Joel McHale et mettant en vedette de toutes nouvelles interviews de John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman et Jeff et Lauren Lowe – sera présenté en première le 12 avril. twitter.com/8fbbNdaiDA

– Netflix (@netflix) 9 avril 2020

Legs (Saison 2)

Genre: Aventure, Drame, Fantastique, Horreur, Mystère

Jeter: Danielle Rose Russell, Aria Shahghasemi, Kaylee Bryant, Jenny Boyd

Si vous aimez The Originals et The Vampire Diaries (tous deux sur Netflix US en ce moment), il est probable que vous connaissiez déjà Legacies.

Le spin-off a lieu à l’école privée pour les personnes surdouées et la deuxième saison est peut-être passée inaperçue lorsqu’elle a été ajoutée le week-end dernier.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 2:

Hope essaie de retrouver son chemin après avoir découvert qu’il pourrait y avoir un moyen de sortir de Malivore alors que l’école Salvatore accueille un nouveau directeur.

El Reemplazante (2 saisons)

Genre: Drame

Jeter: Ivan Alvarez de Araya, Karla Melo, Sebastián Ayala, Sergio Hernández

Durée: 60 min

Langue: Espagnol

Deux saisons d’El Reemplazante sont revenues sur Netflix la semaine dernière et cela vaut la peine de plonger si vous n’en avez pas eu l’occasion la dernière fois.

La série est un mélange entre Suits, Elite et un excellent drame policier.

Nous suivons un ancien banquier qui se dirige vers la prison et revient à la vie réformé en tant que professeur de mathématiques.

The Big Show Show (Saison 1)

Genre: La comédie

Jeter: Paul Wight, Allison Munn, Reylynn Caster, Lily Brooks O’Briant

La WWE est un sport énorme qui a donné naissance à certains des plus grands noms du divertissement tels que Dwayne Johnson et John Cena. Cette semaine, nous avons vu le début de la nouvelle relation de Netflix avec la WWE avec deux nouveaux titres.

La nouvelle série présente Big Show et le voit loin du ring alors qu’il tente d’aider à élever ses trois filles.

C’est une sitcom qui s’adresse aux enfants, bien que d’après ce que nous voyons, elle se passe bien avec toutes les tranches d’âge.

Quelle série télévisée regardez-vous sur Netflix cette semaine? Faites le nous savoir dans les commentaires.