Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 14 mars 2020

C’est une autre excellente semaine de nouvelles séries télévisées sur Netflix, très originales, il y a beaucoup à apprécier ce week-end. Voici la meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine pour le 14 mars 2020.

N = Netflix Original

Royaume N

Saisons: 2 | Épisodes: 16

Genre: Horreur

Jeter: Bae Doo-Na, Ju Ji-Hoon, Ryoo Seung-Ryong, Kim Hye-Jun, Kim Sang-Ho

Les morts-vivants nous reviennent avec le retour de Kingdom pour sa deuxième saison. Cela fait 14 mois, mais maintenant les 6 derniers épisodes de Kingdom sont disponibles en streaming sur Netflix.

Dans la période Joseon de Corée, le prince héritier Change est pris dans une conspiration politique et est contraint de fuir la capitale. Après avoir enquêté sur l’homme qui a soigné son père, le roi, la mission de Chang devient rapidement aigre alors qu’il apprend que le travail du médecin a conduit à la création d’une mystérieuse peste qui fait ressusciter les morts. Alors que l’épidémie mangeuse de chair menace le pays, le prince héritier doit unir le peuple et sauver la Corée.

Playlist de l’hôpital N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Comédie

Jeter: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung

Au cours des 16 prochaines semaines, un nouvel épisode de Hospital Playlist sortira sur Netflix tous les vendredis!

Depuis ses débuts en 1999, vingt ans plus tard, cinq médecins restent de bons amis et collègues dans le même hôpital. Bien que leur vie quotidienne semble ordinaire, ils sont dans le microcosme de la vie car ils témoignent de la naissance et de la mort de personnes au jour le jour. Tout au long de leurs années d’amitié, l’amour de la musique de chaque médecin a amené le quintette à créer un groupe ensemble.

Bloodride N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Horreur

Jeter: Marie Wilmann, Bjørnar Teigen, Emma Spetalen Magnusson, Benjamin Helstad, Harald Rosenstrøm

Le dernier norvégien original de Netflix est une série d’anthologie d’horreur à vous glacer le sang qui vous mettra au frais au cours de six épisodes.

Sur mon bloc N

Saisons: 3 | Épisodes: 28

Genre: Comédie

Jeter: Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia

Après la fin culminante de la deuxième saison, les fans apprendront enfin le sort du gang après avoir été kidnappé.

Dans le centre-ville de Los Angeles se trouve un quartier assez rude. Essayant de trouver leur chemin dans la vie, Sierra, Diego, Jason et Brett ont été amis pour la vie. Alors que le quatuor entre au lycée, l’amitié à vie est mise à l’épreuve.

Dirty Money N

Saisons: 2 | Épisodes: 12

Genre: Docuseries

La série documentaire révélatrice revient pour exposer certains des plus grands noms de l’entreprise et où ils ont fait leur sale argent.

Laquelle des meilleures nouvelles séries télévisées regarderez-vous sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!