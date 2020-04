Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 18 avril 2020

Cette semaine a été extraordinaire pour les nouvelles séries télévisées sur Netflix cette semaine. Avec d’excellents nouveaux Originaux et des émissions tout aussi excellentes qui viennent d’arriver, vous n’aurez que l’embarras du choix pour votre fringale ce week-end.

Voici la meilleure nouvelle série télévisée de Netflix cette semaine:

Surviving R Kelly Part 2: The Reckoning

Saisons: 1 | Épisodes: 5

Genre: Crime, Docuseries

Après la révélation choquante des crimes horribles commis par l’artiste R&B R Kelly, certains des survivants se sont courageusement avancés pour parler de leur épreuve. Depuis lors, de nouvelles victimes se sont courageusement avancées pour témoigner contre R Kelly.

Waco

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Crime, drame, histoire

Jeter: Michael Shannon, Taylor Kitsch, Andrea Riseborough, Paul Sparks, Rory Culkin

La série limitée a été très demandée par les abonnés depuis sa sortie en 2018, mais enfin Waco est maintenant disponible pour diffuser sur Netflix. Basé sur le vrai Waco Siege qui a vu la mort de 76 Branch Davidians, 4 agents de l’ATF et six civils dans une impasse de 51 jours.

Sping 1993, le FBI et l’ATF s’emparent du chef du groupe religieux Branch Davidian, David Koresh près de son complexe de Waco, au Texas.

Hasmukh N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Comédie, Crime

Jeter: Vir Das, Ranvir Shorey, Suhail Nayyar, Inaamulhaq, Neeraj Pandey

La dernière série en hindi de Netflix pourrait être l’une de leurs meilleures à ce jour avec la comédie profondément sombre Hamsukh. Les fans de la série Dexter trouveront des similitudes entre les séries mais en fin de compte la meilleure étant divertissante. Si vous n’avez jamais atteint un titre étranger sur Netflix, c’est le meilleur moment.

Hasmukh, un comédien timide et calme de petite ville obtient sa grande pause sur la scène et devient une sensation virale. Il n’y a qu’un seul problème, pour que Hasmukh continue son mojo de comédie, il doit commettre un meurtre. Déterminé à ne pas tuer d’innocents, Hasmukh mène une double vie de génie de la comédie et de justicier meurtrier.

Les derniers enfants sur Terre N

Livres: 2 | Épisodes: 11

Genre: Aventure

Jeter: Nick Wolfhard, Bruce Campbell, Keith David, Rosario Dawson, Mark Hamill

L’année dernière, nous avons découvert The Last Kids on Earth avec une spéciale d’une heure. Avec la sortie de ‘Book 2’, il y a 10 autres épisodes à découvrir sur Netflix en ce moment!

Orphelin, Jack Sullivan et son groupe d’amis apportent du plaisir à l’apocalypse qui combat les zombies, les créatures mutantes et mange de la malbouffe.

Trop chaud pour gérer N

Saisons: 1 | Épisodes: 8

Genre: Rencontres, Réalité

Les séries de rencontres en réalité font toujours fureur, même en 2020, et Netflix a intensifié son jeu avec la sortie de Too Hot to Handle. Pas trop différente de la populaire série britannique Love Island, la nouvelle série de téléréalité de Netflix va certainement faire le buzz ce week-end.

Sur les rives du paradis, un groupe de jeunes et belles célibataires se rencontrent pour la première fois. Des étincelles volent car les concurrents ne peuvent pas se tenir la main, mais s’ils veulent gagner le grand prix de 100 000 $, ils devront renoncer à une chose qu’ils aiment… le sexe.

Les fichiers Innocence N

Saisons: 1 | Épisodes: 9

Genre: Crime, Docuseries

Netflix est rapidement devenu l’un des meilleurs services pour regarder de superbes docuseries, et ils l’ont éliminé du parc avec The Innocence Files. Dans huit cas différents, chaque prévenu a été condamné à tort pour des délits qu’il n’a pas commis. Grâce aux actions du Projet Innocence, ces graves injustices ont été mises à jour, sauvant ceux qui avaient été lésés par le système.

Quelle nouvelle série télévisée allez-vous regarder sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!