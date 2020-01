Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 18 janvier 2020

Il y a d’excellentes nouvelles séries télévisées à regarder sur Netflix cette semaine. en particulier tous les Originals flambant neufs doivent être binged. Vous n’aurez que l’embarras du choix lorsque vous aurez une frénésie de week-end. Voici la meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix du 18 janvier 2020.

Voici les meilleures nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix cette semaine:

Education sexuelle: Saison 2 N

Saisons: 2 | Épisodes: 16

Durée: 45 minutes

Genre: Comédie, Drame

Interprètes: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Emma Mackey, Connor Swindles

L’une des comédies les plus populaires de 2019, l’éducation sexuelle a été un succès retentissant auprès des abonnés du monde entier. Revenir à Netflix pour une seconde sortie, c’est plus audacieux, c’est plus méchant et c’est carrément hilarant.

Après avoir finalement conclu une relation pour la première fois, Otis doit maintenant accepter les luttes et les pressions qui accompagnent le fait d’être dans une relation de lycée. De nouveaux étudiants arrivent à Mooredale, ce qui menace le statu quo, et une épidémie de chlamydia a amené les étudiants à s’interroger sur la santé sexuelle.

J’y suis arrivé! Allemagne: Saison 1 N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Durée: 33 minutes

Genre: Boulangerie, Réalité

Prenant la compétition en Allemagne, le Nailed It! équipe fait appel aux boulangers d’Allemagne pour faire cuire une tempête pour un délicieux prix de 5000 €.

Grace et Frankie: Saison 6 N

Saisons: 6 | Épisodes: 81

Durée: 30 minutes

Genre: Comédie

Interprètes: Jane Fonda, Lily Tomlin, Sam Waterston, Martin Sheen, Brooklyn Decker

Surpassant les cotes et la «malédiction de Netflix», Grace et Frankie entame maintenant sa sixième saison sur le service de streaming. En tant qu’avant-dernière saison de la série de comédie populaire, assurez-vous de vous adonner à nouveau à la série. Grace et Frankie reviendront en 2021 avec leur dernière saison.

Les retraités Grace et Frankie ont toujours été en désaccord l’un avec l’autre pendant presque toute leur vie. Grace est un magnat des cosmétiques à la retraite alors que Frankie était professeur d’art hippie. La seule chose qu’ils ont en commun en dehors de l’âge, c’est que leurs maris sont des avocats à succès dans la ville de San Diego. La vie de la rivale est changée à jamais lorsque leurs maris se déclarent amoureux et quittent leur femme. Ébranlées par ce changement bouleversant dans leur vie, la paire une fois en désaccord est forcée de vivre ensemble et d’apprendre ensemble à vivre sa nouvelle vie.

Killer Inside: l’esprit d’Aaron Hernandez: série limitée N

Saisons: 1 | Épisodes: 3

Durée: 66 minutes

Genre: Docu-séries, Crime

L’ancienne star de la NFL et le joueur du New England Patriot Aaron Hernandez avait tout, mais pour passer du héros au tueur reconnu coupable, où tout s’est-il passé? Grâce à des entretiens avec des amis, des joueurs et ceux qui l’ont connu le plus proche, nous pouvons avoir un aperçu de l’esprit d’un tueur qui était Aaron Hernandez.

Kipo et l’âge des merveilles: Saison 1 N

Saisons: 1 | Épisodes: 10

Durée: 24 minutes

Genre: Animation, Action, Aventure

Interprètes: Karen Fukuhara, Sydney Mikayla, Dee Bradley Baker, Deon Cole, Coy Stewart

Basé sur le célèbre webcomic du même nom Kipo et The Age of Wonderbeasts, la dernière série Dreamworks est arrivée sur Netflix. Un pour les enfants, nous nous attendons à ce que ce soit un succès retentissant avec la famille.

Kipo, 13 ans, cherche son père après avoir été forcée de quitter la sécurité de sa ville souterraine. Avec ses amis Wolf, Mandu, Benson et Dave, le groupe traverse la friche apocalyptique tentaculaire combattant des animaux mutants sensibles aux grizzlis alors qu’ils recherchent le père de Kipo.

Quelle nouvelle série télévisée regarderez-vous sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!