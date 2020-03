Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 21 mars 2020

Il y a de nouveaux spectacles vraiment excellents à apprécier sur Netflix cette semaine. Un tas de nouveaux originaux sont arrivés, ainsi que le retour tant attendu d’un super-héros choquant. Voici la meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix du 21 mars 2020.

N = Netflix Original

La lettre pour le roi N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Aventure, Famille | Évaluation parentale: PG

Jeter: Islam Bouakkaz, Jack Barton, Ruby Ashbourne Serkis, Gijs Blom, Peter Ferdinando

Adaptation d’une histoire d’enfants hollandais bien-aimée, The Letter for the King est une toute nouvelle série Netflix Original qui peut être appréciée par toute la famille.

Tiuri, un écuyer adolescent, répond à un appel à l’aide qui l’envoie en mission périlleuse à travers les trois royaumes pour livrer une lettre secrète au roi.

The English Game N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Drame d’époque | Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Joncie Elmore, Mark Fisher, Kerrie Hayes, Tina Louise Owens, John Alan Roberts

Vous avez manqué le football ce week-end? Bien que nous n’ayons pas la solution à votre problème de football, nous pouvons vous donner un petit aperçu du sport bien-aimé avec le nouveau drame d’époque de Netflix, The English Game.

Situé dans les premiers jours de l’histoire du football, deux clubs divisés par classe s’affrontent en quart de finale de la FA Cup. Le Darwen FC, un club du Lancashire, signe Fergus Suter du Partick FC, illégal à l’époque, mais faisant de lui le premier footballeur professionnel reconnu de l’histoire. Pendant ce temps, le côté amateur Old Etonians, pense toujours que le jeu devrait être joué par des messieurs et non par ceux d’une classe inférieure. Quand les deux clubs s’affrontent, c’est une guerre sur et en dehors du terrain, alors que les classes s’affrontent et que l’histoire se fait.

Greenhouse Academy N

Saisons: 4 | Épisodes: 40

Genre: Teen, Drame | Évaluation parentale: PG

Jeter: Ariel Mortman, Finn Roberts, Chris O’Neal, Cinthya Carmona, Benjamin Papac

L’un des drames pour adolescents les plus populaires sur Netflix, Greenhouse Academy revient pour huit nouveaux épisodes remplis de drames.

Deux frères et sœurs, Hayley et Alex Woods, déménagent dans un pensionnat privé pour les futurs leaders doués après la mort de leur mère astronaute dans une explosion de fusée.

Self Made N

Saisons: 1 | Épisodes: 4

Genre: Drame d’époque | Évaluation parentale: PG-13

Jeter: Octavia Spencer, Blair Underwood, Tiffany Haddish, Keeya King, Garret Morris

L’actrice Octavia Spencer, lauréate d’un Oscar, est l’une des figures féminines noires les plus influentes de l’histoire, Madame C.J. Walker.

Explorer la vie et la carrière de l’activiste politique Sarah Breedlove, ou plus communément appelée Madame C.J. Walker. Activiste sociale et politique, Madame C.J. Walker est devenue la première millionnaire autodidacte aux États-Unis, faisant fortune grâce à son empire des soins capillaires.

Éclair noir

Saisons: 3 | Épisodes: 45

Genre: Super-héros | Évaluation parentale: PG

Jeter: Cress Williams, Chine Anne McClain, Nafessa Williams, Christine Adams, Marvin «Krondon» Jones III

Il y a neuf ans, le principal Jefferson Pierce a retiré son personnage de super-héros, Black Lightning, après les difficultés que cela a engendrées pour sa famille. Lorsqu’une nouvelle menace survient dans la ville de Freeland, Pierce revêt à nouveau le manteau de Black Lightning.

La série est déjà largement disponible pour les abonnés Netflix en dehors des États-Unis, mais après une longue attente, les abonnés américains peuvent désormais se connecter pour regarder les 16 épisodes de Black Lightning.

Feel Good N

Saisons: 1 | Épisodes:

Genre: Comédie, Drame | Évaluation parentale: PG-13

Interprètes: Mae Martin, Charlotte Ritchie, Phil Burgers, Tom Andrews, Ramon Tikaram

La dernière série comique de la chaîne britannique Channel 4 a fait son chemin à travers l’étang, partout dans le monde sur Netflix.

Le drogué et comédien stand-up Mae doit surmonter ses tendances addictives à rester sobre, tandis qu’elle doit également naviguer dans sa nouvelle relation passionnée avec sa petite amie autrefois hétéro.

