Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 22 février 2020

Malgré une semaine plus calme que d’habitude sur Netflix, il y a encore beaucoup à apprécier de toutes les nouvelles grandes séries télévisées qui ont été ajoutées récemment. Vous pouvez vous attendre à voir beaucoup plus arriver au cours de la semaine à venir, sans oublier que Mars approche, il y a encore plus de nouveaux spectacles excitants en route. Voici la meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine pour le 22 février 2020.

Voici les meilleures nouvelles séries télévisées de la semaine dernière:

The Chef Show N

Volumes: 3 | Épisodes: 20

Genre: Nourriture, réalité

Netflix a un nombre empilé d’originaux de cuisine disponibles en streaming, et l’un des plus divertissants est facilement celui de The Chef Show. Sur la route, le chef Roy Choi et le cinéaste Jon Favreau voyagent dans différents restaurants à travers l’Amérique, sans parler des cuisines de célébrités.

L’univers en expansion d’Ashley Garcia N

Les pièces: 1 | Épisodes: 8

Genre: Comédie

Jeter: Paulina Chávez, Conor Husting, Bella Podaras, Reed Horstmann, Jencarlos Canela

Netflix a compilé un certain nombre de sitcoms pour adolescents au cours des dernières années, mais nous nous attendons à ce que certaines filles en herbe aiment: The Expanding Universe of Ashley Garcia.

À seulement 15 ans et demi, Ashley Garcia a la chance de travailler pour la NASA en tant qu’ingénieur en robotique et scientifique de fusée. Faisant ses valises et se déplaçant à travers le comté, Ashley emménage avec son oncle Victor, un joueur de football professionnel devenu entraîneur du lycée.

Babies N

Les pièces: 1 | Épisodes: 5

Genre: Docuseries

Au cours de la première année de la vie d’un bébé, des choses extraordinaires se produisent. De la croissance rapide aux éléments constitutifs de l’établissement de relations avec vos proches, tout cela est documenté dans cette incroyable nouvelle série de Netflix.

Gentefied N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Comédie

Jeter: Jaime Alvarez, Julissa Calderon, Joaquín Cosio, Greg Ellis, Felipe Esparza

L’actrice populaire d’Ugly Betty, America Ferrera a produit et réalisé certaines des dernières séries de Latinx sur Netflix, Gentefied. Le sujet de la gentrification a été un sujet controversé et souvent politique ces dernières années, donc une tournure comique sur le processus est nécessaire et certainement bienvenue. Nous nous attendons à ce que de nombreux abonnés adorent cette série de comédies et aient faim aussi.

Trois cousins ​​qui se regroupent pour garder la boutique de tacos populaire Boyle Heights de leur grand-père en activité alors que le quartier devient plus embourgeoisé. Tout au long de la première saison de l’émission, les cousins ​​confrontent leurs différences dans leurs liens avec leur communauté, leur héritage et leur engagement dans l’entreprise familiale, tout en naviguant sur des thèmes plus larges de la gentrification et de la marginalisation des Latinx en Amérique.

Salut, au revoir maman! N

Saisons: 1 | Eépisodes: Arrivée hebdomadaire

Genre: Comédie, Romance

Jeter: Kim Tae-Hee, Lee Kyu-Hyung, Go Bo-Gyeol, Seo Woo-Jin, Kim Mi-Kyung

Après une année sabbatique de quatre ans, l’actrice et mannequin populaire Kim Tae-Hee est revenue au théâtre. Salut, au revoir maman! est le dernier d’une longue lignée de séries tvN à arriver sur Netflix en 2020.

Depuis sa mort il y a 5 ans, Cha Yu Ri a du mal à passer à l’au-delà. Son mari, Jo Kang-Hwa, un chirurgien thoracique talentueux, qui a à peine surmonté la mort de sa femme, s’est remarié il y a deux ans, mais sa personnalité autrefois aimante et gentille a radicalement changé. Déterminée à redevenir humaine, Cha Yu Ri entame un projet de réincarnation de 49 jours et se présente devant son mari pour la première fois en cinq ans

