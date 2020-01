Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 25 janvier 2020

Il y a une excellente sélection de nouvelles séries télévisées à grignoter sur Netflix cette semaine. Avec le retour de Chilling Adventures of Sabrina et la dernière moitié de The Ranch à binged, vous aurez beaucoup à vous occuper au cours de la semaine à venir alors que nous attendons avec impatience des titres plus excitants à venir en février. Voici la meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine pour le 25 janvier 2020.

Voici les meilleures nouvelles émissions de télévision sur Netflix cette semaine:

Aventures effrayantes de Sabrina N

Pièces: 3 | Épisodes: 28

Genre: Fantastique, Horreur, Ados

Interprètes: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair

Produit par la même équipe derrière la très populaire Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina de Berlanti Production a été un succès retentissant depuis son arrivée à Halloween 2018. De retour avec la première moitié de la deuxième saison, attendez encore plus Sabrina plus tard cette année.

Après avoir trompé et vaincu Satan, Sabrina la sorcière adolescente a apporté une paix relative à la ville de Greendale. Déterminée à retrouver son petit ami Nick, qui est maintenant pris au piège de l’enfer, Sabrina cherche à ramener Nick dans le monde des vivants, avec un peu d’aide de ses amis.

Faction d’octobre N

Saisons: 1 | Épisodes: 10

Genre: Horreur, Science-fiction

Interprètes: Maxim Roy, Tamara Taylor, J.C.MacKenzie, Aurora Burghart, Gabriel Darku

Une autre adaptation de bande dessinée pour Netflix, ce sera la deuxième série d’IDW Entertainment. Les fans de The Umbrella Academy devraient sérieusement envisager de regarder cette série pour aiguiser leur appétit.

Les chasseurs de monstres mondiaux Fred et Deloris Allen qui, après la mort du père de Fred, retournent dans leur ville natale du nord de l’État de New York avec leurs adolescents Geoff et Viv. Alors que la famille s’ajuste, Fred et Deloris doivent cacher leur identité en tant que membres d’une organisation secrète, et nos héros découvrent rapidement que leur nouveau décor de petite ville n’est pas aussi idyllique qu’il y paraît.

Le ranch N

Pièces: 8 | Épisodes: 80

Genre: Comédie, Drame

Interprètes: Ashton Kutcher, Sam Elliot, Grady Lee Richmond, Elisha Cuthbert, Debra Winger

Les adieux sont les plus difficiles, et de nombreux abonnés auront du mal à dire au revoir à la famille Bennet avec les dix derniers épisodes maintenant disponibles en streaming.

Colt, Beau et Luke sont tous en route pour affronter Nick, l’ex-partenaire gênant de Mary. L’un d’eux a potentiellement tué Nick après avoir entendu un coup de feu depuis sa remorque. Les Bennetts pourraient également quitter le ranch pour de bon car Beau cherche à vendre

Rise of Empires: Ottoman N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Histoire

Interprètes: Cem Yigit Uzümoglu, Damla Sönmez, Alp Türker Ilkman, Cagatay Atasagun, Tuba Büyüküstün

Netflix a déjà fait un excellent travail avec d’autres docu-drames tels que Roman Empire et The Last Czars. Le dernier empire à recevoir le traitement docu-dramatique est les Ottomans.

Le sultan Mehmed II a façonné l’histoire pour toujours quand il a mené une campagne épique contre l’Empire byzantin. À travers les yeux des historiens, nous avons droit à des perspectives alternatives à la chute de Constantinople et à la montée de l’Empire ottoman.

La mariée fantôme N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: T-Drama

Interprètes: Peijia Huang, Ludi Lin, Kang Ren Wu

Deuxième série de T-Drama pour Netflix, le service de streaming a connu un grand succès avec bon nombre de ses drames asiatiques.

En 1890, Li Lan est forcée par sa famille à devenir une épouse fantôme et à épouser un homme mort en échange de l’annulation de la dette de sa famille. En essayant d’échapper au mariage, Li Lan découvre une conspiration bien plus grande et mystérieuse qu’elle ne l’avait jamais cru possible.

Réunion de famille N

Pièces: 2 | Épisodes: 20

Genre: Comédie

Interprètes: Tia Mowry-Hardrict, Anthony Alabi, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey, Cameron J. Wright

Netflix a eu du mal avec ses sitcoms ces dernières années, mais Family Reunion a fait forte impression sur de nombreux abonnés. Arrivant pour la partie 2 de la première saison, Netflix a déjà renouvelé Family Reunion pour une deuxième saison, et avec elle vingt autres épisodes.

Décidant de rester fidèles à la vie en Géorgie, pour célébrer leur nouvelle vie et leur nouvel amour, Cocoa et Moz décident de renouveler leurs vœux de mariage.

Quelle nouvelle série télévisée allez-vous regarder sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!