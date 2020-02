Meilleure nouvelle série télévisée sur Netflix cette semaine: 29 février 2020

Alors que février tire à sa fin, de nouvelles émissions fantastiques arrivent encore sur Netflix. Il y en aura beaucoup pour tout le monde, car nous attendons avec impatience l’arrivée de mars ce week-end!

Voici les meilleures nouvelles séries télévisées de la semaine dernière:

Je ne suis pas d’accord avec ce N

Saisons: 1 | Épisodes: sept

Genre: Comédie dramatique

Jeter: Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Sofia Bryant, Kathleen Rose Perkins, Richard Ellis

Netflix a rencontré beaucoup de succès dans le genre des super-héros, bien que ce ne soit pas ce que nous avons l’habitude de voir de Marvel et DC. Adaptation de l’histoire de la bande dessinée du même auteur Charles Foreman, qui a déjà écrit The End of the F *** ing World.

Sydney est une adolescente naviguant dans les épreuves et les tribulations du lycée tout en faisant face à la complexité de sa famille, à sa sexualité naissante et à ses superpuissances mystérieuses qui commencent tout juste à s’éveiller au plus profond d’elle.

Carbone altéré N

Saisons: 2 | Épisodes: 18

Genre: Science-fiction

Jeter: Joel Kinnaman, Anthony Mackie, Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Will Yun Lee

Cela fait deux ans que nous n’avons pas vu Altered Carbon pour la dernière fois, mais finalement, la série de science-fiction noire est de retour sur Netflix. Joel Kinnaman était populaire sous le nom de Takeshi Kovacs, mais comme c’est la nature de la série, les personnages peuvent être «recouverts» et dans ce cas, Kinnaman a été remplacé par l’acteur d’Avenger Anthony Mackie.

Dans un avenir pas trop lointain, l’humanité est vaincue par le transfert de sa conscience dans un nouveau corps. Connus sous le nom de «manches», ces corps proviennent de détenus et d’autres déviants. Se réveillant d’un sommeil de 100 ans, Takeshi Kovacs est recruté par l’homme le plus riche du monde pour résoudre son propre meurtre.

Salut, maman! N

Saisons: 1 | Épisodes: 2 (nouveaux épisodes hebdomadaires)

Genre: Drame, Romance

Jeter: Kim Tae-Hee, Lee Kyu-Hyung, Go Bo-Gyeol, Seo Woo-Jin, Kim Mi-Kyung

Netflix a eu droit à d’excellents K-Dramas ces derniers temps, et le tout nouveau Hi Bye, Mama! est une autre excellente offre de tvN. La série verra le retour de l’actrice très aimée Kim Tae-Hee, qui depuis cinq ans a pris du recul par rapport à la comédie. Son retour à la télévision attirera forcément beaucoup de regards sur l’Original.

Depuis sa mort il y a 5 ans, Cha Yu Ri a du mal à passer à l’au-delà. Son mari, Jo Kang-Hwa, un chirurgien thoracique talentueux, qui a à peine surmonté la mort de sa femme, s’est remarié il y a deux ans, mais sa personnalité autrefois aimante et gentille a radicalement changé. Déterminée à redevenir humaine, Cha Yu Ri entame un projet de réincarnation de 49 jours et se présente devant son mari pour la première fois en cinq ans.

Formule 1: Drive to Survive N

Saisons: 2 | Épisodes: 19

Genre: Docuseries, Sport

C’est une saison passionnante de Drive to Survive avec l’arrivée de Mercedes cette année. Une fois de plus, les fans de la F1 auront un aperçu intime de la saison de Formule 1 et de tous les drames de la vie réelle qui l’accompagnent.

JoJo’s Bizarre Adventure

Saisons: 2 | Épisodes: 76

Genre: Anime, Comédie, Sci-Fi

Jeter: Matthew Mercer, Phillip Reich, David Vincent, Richard Epcar, Kyle Hebert, Mick Lauer

La première saison de l’aventure bizarre de JoJo est arrivée en mars 2019, et depuis, les fans ont soif de plus d’épisodes. Espérons que cette faim sera calmée avec l’ajout de 48 nouveaux épisodes à Netflix.

Au cours de nombreuses générations, la famille Joestar a utilisé ses pouvoirs pour affronter les méchants surnaturels maléfiques qui apparaissent à différentes périodes. Chaque histoire unique suit différents membres de la famille Joestar et leurs aventures.

Quelle nouvelle série télévisée allez-vous regarder sur Netflix cette semaine? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!