Meilleure série comme «The Stranger» sur Netflix

The Stranger a été l’un des meilleurs succès de Netflix jusqu’à présent en 2020 et il n’est pas surprenant pourquoi. La série est un thriller passionnant adapté du roman de Harlan Coben. Si vous avez terminé avec la série limitée, voici ce que vous devriez regarder ensuite sur Netflix.

Malheureusement, The Stranger est peu susceptible de revenir pour la saison 2 comme nous l’avons décrit ici, mais il y a beaucoup plus à regarder comme nous le verrons ci-dessous.

Plus Harlan Coben Series sur Netflix

Tout d’abord, nous devons évidemment vous diriger vers certains des autres titres Harlan Coben sur Netflix. Il y a aussi beaucoup à attendre de l’écrivain prolifique alors qu’il a signé un accord de sortie avec Netflix et son prochain titre pour obtenir des looks adaptés à Six Years.

Coffre-fort (série limitée)

Le premier titre majeur à être adapté pour Netflix est Safe. La série a vu les talents de Michael C. Hall, qui est surtout connu pour son passage sur Dexter, mais est également récemment apparu dans Netflix’s In the Shadow of the Moon.

La série a vu une résurgence (en particulier au Royaume-Uni), surtout après la sortie de The Stranger et sa première recommandation que Netflix donne après la conclusion de la série limitée.

Les cinq (série limitée)

Le titre moins connu de Harlan Coben sur Netflix est The Five qui n’est actuellement disponible sur Netflix qu’au Canada et aux États-Unis. Il est peu probable que d’autres régions le ramassent à ce stade.

La série britannique a été diffusée pour la première fois sur Sky1 et s’adapte

Une série de suivi était prévue intitulée The Four mais son développement est inconnu depuis un certain temps.

Pour les amoureux de Richard Armitage

Castlevania

Vous pensez peut-être que c’est une étrange recommandation, mais si vous êtes accro aux talents de Richard Armitage, ce choix est beaucoup plus logique. C’est parce que Richard joue le rôle de Trevor Belmont en tant que doubleur dans cette série animée Netflix Original.

La série est basée sur la franchise de jeux vidéo mais c’est bien plus que cela. En fait, c’est facilement l’une des meilleures séries animées de tous les temps et des saisons 1-3 mettant en vedette Richard diffusée en ce moment dans le monde entier.

Pour les fans de la série britannique

Criminel

Si vous êtes un fan de l’écriture et des acteurs britanniques, Criminal est peut-être pour vous. Il présente certains des meilleurs talents britanniques dans une salle d’interrogatoire de police. Chaque épisode commence par un nouveau cas.

L’ambiance est très comparable à The Stranger et bien sûr, le jeu est superbe.

En plus des épisodes criminels britanniques, il existe des variantes espagnoles, françaises et allemandes.

Pour plus de grands titres britanniques sur Netflix, allez voir nos séries et films britanniques préférés sur Netflix.

Plus d’excellentes séries limitées sur Netflix

Quand ils nous voient

Et enfin, si vous cherchez juste une autre mini-série absolument captivante sur Netflix, vous ne pouvez pas faire pire que When They See Us.

La série d’Ana DuVernay se penche sur l’affaire pénale des Central Park Five qui ont été reconnus coupables de meurtre et de viol mais qui n’étaient pas coupables. Il s’agit de leurs épreuves et tribulations et de l’injustice de la situation.

Comme il s’agit d’un Netflix Original, When They See Us est diffusé en continu dans le monde entier sur Netflix.

Alternatives en langues étrangères

Haute mer

Si vous aimez le suspense et la nature palpitante de The Stranger, nous allons vous jeter sur cet excellent thriller espagnol.

À la suite de deux sœurs qui voyagent sur un navire de luxe dans les années 40, elles sont impliquées dans une série de décès mystérieux qui se produisent sur le navire.

Un merci spécial à Lena qui passe par potenspuella sur Twitter qui est un excellent défenseur de The Stranger et a fourni bon nombre des suggestions que nous avons énumérées ci-dessus. Ses autres recommandations incluaient Cable Girls car c’est un autre drame fascinant et Gilmore Girls qui a besoin d’un peu de joie.

Avez-vous d’autres suggestions sur ce qu’il faut regarder après avoir terminé The Stranger sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.