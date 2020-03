Meilleures frénésie sur Netflix en 2020

“Il n’y a rien à regarder sur Netflix”, une déclaration fausse, mais populaire, chez certains abonnés. Nous contestons cette affirmation avec notre liste compilée ci-dessous, contenant un total de 161 saisons et 3127 épisodes d’excellente télévision prêts à être frappés dès maintenant sur Netflix.

La sélection de titres sur Netflix est vaste, et parmi l’océan de films et de séries télévisées sur le service de streaming, il est facile d’oublier qu’il existe des émissions de télévision vraiment excellentes prêtes à être frappées sur simple pression d’un bouton.

Nous avons choisi certains des meilleurs titres prêts à être montés sur Netflix en ce moment. Des drames excellents aux gaffes hilarantes, l’horreur ensanglantée, la romance désespérée et les aventures de science-fiction épiques, il y a vraiment quelque chose pour tout le monde.

Veuillez noter que la liste suivante a été extraite de la bibliothèque américaine Netflix:

Breaking Bad

Saisons: 5 | Épisodes: 62

Genre: Drame policier | Évaluation parentale: R

Épisode Run Times: 50 minutes

En dépit d’avoir le moins d’épisodes sur cette liste, Breaking Bad excelle plus que la qualité. L’un des plus grands drames télévisés à orner le petit écran, que vous ayez déjà regardé ou non la série, est maintenant le moment idéal pour revivre l’incroyable histoire d’un professeur de chimie devenu chef de file en matière de drogue, Walter White.

Le professeur de chimie du secondaire Walter White reçoit un diagnostic de cancer du poumon et prend des mesures désespérées pour s’assurer que sa famille est bien prise en charge après sa mort. Walt demande l’aide de l’ancien étudiant Jesse Pinkman pour l’aider à “cuisiner” la méthamphétamine. En créant le produit le plus pur du marché, la méthamphétamine de Walt est en forte demande. Mais lorsque la DEA prend le vent de son «ciel bleu» dans les rues, Hank, le beau-frère de Walt, agent de Walt, est à la recherche du mystérieux nouveau cuisinier à la méthamphétamine.

Orange est le nouveau noir N

Saisons: 7 | Épisodes: 91

Genre: Comédie, Crime | Évaluation parentale: R

Épisode Run Times: 59 minutes

Avec l’actualité du monde, le thème d’Orange est le nouveau noir ne pourrait être plus pertinent. La comédie bien-aimée est toujours la série originale la plus ancienne que Netflix a à offrir, et avec 91 épisodes à regarder, bonne chance pour les traverser tous en une semaine.

Piper Chapman, arrêtée pour son rôle dans le transport de l’argent de la drogue pour son ex-petite amie Alex, est condamnée à la prison. Elle n’est condamnée qu’à un an et demi, mais peu de temps avant que Piper apprenne que la vie à l’intérieur est complètement différente de la vie à l’extérieur.

Des hommes fous

Saisons: 7 | Épisodes: 92

Genre: Drame | Évaluation parentale: TV-14

Épisode Run Times: 47 minutes

À la fin des années 2000, vous ne pouviez pas échapper au spectacle éclipsant qui était Mad Men. La série, facilement comparable à celle de la série dramatique britannique Peaky Blinders, à son apogée, était l’une des séries les plus influentes pour la mode masculine. Mis à part les costumes, Mad Men est une excellente série dramatique qui a propulsé Jon Hamm au rang de célébrité.

Boire, fumer en chaîne et féminiser Don Draper, un associé junior à l’agence de publicité Sterling Cooper, essaie de maintenir un équilibre entre sa vie professionnelle fantastique et sa vie personnelle défaillante.

histoire d’horreur américaine

Saisons: 8 | Épisodes: 94

Genre: Horreur, Thriller | Évaluation parentale: R

Épisode Run Times: 60 minutes

Une série pour vous garder sur vos gardes, l’anthologie d’horreur de Ryan Murphy vous frappe avec une toute nouvelle histoire chaque saison tout en gardant plusieurs des mêmes visages familiers dans le processus. La série est une série que de nombreux abonnés attendent avec impatience de recevoir chaque année sur Netflix.

Haunted House, Asylum, Coven, Freak Show, Hotel, Roanoke, Cult et Apocalypse, laissez chaque conte ensanglanté vous terrifier.

Éhonté

Saisons: 9 | Épisodes: 110

Genre: Comédie, Drame | Évaluation parentale: R

Épisode Run Times: 46 minutes

Ce n’est pas très souvent qu’une adaptation américaine d’une série britannique très appréciée est si bien reçue des deux côtés de l’étang, mais Shameless est une exception vraiment incroyable. Avec un mélange phénoménal de drame et de comédie, Shameless vous laissera pleurer de tristesse et de rire.

Dans la ville de Chicago, une famille américano-irlandaise, les Gallaghers sont une famille dysfonctionnelle qui s’occupe de la vie dans le sud de Chicago. Frank, le père de six enfants, est un clochard alcoolique qui ne tire pas son poids autour de la maison, laissant le rôle de chef de famille à sa fille aînée Fiona, qui s’occupe de ses cinq frères et sœurs plus jeunes, Lip, Ian, Debbie, Carl et Liam.

Parcs et loisirs

Saisons: 7 | Épisodes: 125

Genre: Comédie | Évaluation parentale: TV-14

Épisode Run Times: 22 minutes

Le monde a besoin d’un bon rire en ce moment, et quelle meilleure façon d’obtenir vos coups de pied de comédie qu’une frénésie incroyable de parcs et loisirs? Si vous aimez des séries comme The Office and Community, alors Parks and Recreation devrait être immédiatement placé sur votre liste de surveillance. Une dernière chose, la série quitte Netflix en octobre … alors soyez fou.

Leslie Knope, directrice adjointe du service des parcs et loisirs de la ville de Pawnee, dans l’Indiana, doit faire face aux formalités administratives et aux voisins égocentriques du gouvernement alors qu’elle essaie de faire de sa ville un endroit agréable à vivre.

Les morts qui marchent

Saisons: 9 | Épisodes: 131

Genre: Horreur | Évaluation parentale: R

Épisode Run Times: 44 minutes

The Walking Dead d’AMC est l’une des séries télévisées les plus polarisantes de cette liste. Comme de nombreux autres spectacles, The Walking Dead n’a pas été épargné par les baisses de qualité, mais a toujours réussi à se frayer un chemin vers un succès majeur. Aujourd’hui encore l’un des drames d’horreur les plus regardés à la télévision, il y a 9 saisons sanglantes prêtes à se faire sentir au simple toucher d’un bouton.

Après s’être réveillé d’un coma, Rick Grimes découvre le monde qu’il savait autrefois mort. Les rues errantes sont des hordes de zombies mangeurs de chair, et il reste très peu d’humanité. Déterminé à retrouver sa femme Lori et leur fils Carl, Rick se rend à Atlanta, dans l’espoir de retrouver sa famille.

L’aile ouest

Saisons: 7 | Épisodes: 155

Genre: Drame | Évaluation parentale: PG-13

Épisode Run Times: 44 minutes

Bien qu’il ne soit pas aussi acharné que House of Cards, The West Wing était l’une des émissions les plus populaires disponibles sur HBO au début des années 2000. Présentant que le drame politique peut être divertissant, la distribution et l’équipe ont fait un travail phénoménal en tissant un récit de sept saisons à son public.

Gérer le pays n’est pas une tâche facile, comme le sait bien le président lui-même, Josiah «Jed» Bartlet, et son équipe de collaborateurs dévoués à la Maison Blanche. L’ambition, les devoirs professionnels et leur vie personnelle sont tissés dans la tâche gigantesque d’équilibrer les besoins de la nation et les jeux politiques de Washington D.C.

Le bureau

Saisons: 9 | Épisodes: 188

Genre: Comédie | Évaluation parentale: TV-14

Épisode Run Times: 22 minutes

Si vous n’avez pas déjà regardé The Office deux fois, que faites-vous de votre vie? De toute évidence, je ne regarde pas assez le bureau. Autre exception à l’adaptation américaine d’une série britannique populaire qui connaît un succès retentissant, il y a beaucoup à aimer de la branche Dunder Mifflin Scranton qui vous fera revenir régulièrement. Assurez-vous de la regarder bientôt car en 2021, la série quittera définitivement Netflix.

À Scranton, en Pennsylvanie, la vie à Dunder Mifflin est tout sauf ennuyeuse. Leurs pitreries quotidiennes filmées à la caméra mettent en valeur les affrontements d’ego, les romances au bureau, les heures de bureau fastidieuses et les actions excentriques d’un directeur d’agence passif-agressif.

Esprits criminels

Saisons: 12 | Épisodes: 277

Genre: Crime, mystère | Évaluation parentale: TV-14

Épisode Run Times: 42 minutes

Malgré trois saisons manquantes de Criminal Minds dans la bibliothèque, il reste 277 épisodes à binguer sur Netflix. C’est plus de 193 heures de drame policier percutant sur lesquelles on peut s’attaquer dès maintenant!

Comment attraper un tueur avant qu’il ne frappe à nouveau? Telle est la tâche du F.B.I. Behavioral Analysis Unit, un groupe d’élite d’agents fédéraux qui étudient et analysent les tueurs en série les plus dangereux du pays dans l’espoir de pouvoir anticiper le prochain coup des tueurs avant de frapper à nouveau.

The Vampire Diaries

Nombre de séries: 3 | Saisons: 14 | Épisodes: 279

Genre: Romance, surnaturel | Évaluation parentale: TV-14

Épisode Run Times: 43 minutes

Nous trichons avec cette liste, car elle contient un total de trois séries distinctes, mais elles sont néanmoins toutes liées dans un univers partagé. L’une des franchises de fiction les plus populaires pour les adolescents, The Vampire Diaries, The Originals et maintenant Legacies, a fait un excellent travail pour divertir le public de CW pendant des années.

The Vampire Diaries: 8 saisons | 171 ÉpisodesThe Originals: 5 Seasons | 92 ÉpisodesLegacies: 1 saison | 16 épisodes

Vous pouvez également vous attendre à voir encore plus de Legs dans un avenir proche, avec 16 autres épisodes, ce qui porte le nombre total à 295!

L’anatomie de Grey

Saisons: 15 | Épisodes: 342

Genre: Drame médical | Évaluation parentale: TV-14

Épisode Run Times: 41 minutes

Le drame médical primé est sur Netflix depuis des années maintenant, et sur le petit écran encore plus longtemps. Une des séries les plus effrayantes du service de streaming déjà, vous ne pouvez pas vous tromper mais vous installer pour la soirée et regarder le Dr Meredith Gray en action.

Meredith Gray, la fille d’un chirurgien général estimé, est acceptée dans le programme de résidence au Seattle Grace Hospital. Alors que Gray et plusieurs stagiaires du programme de résidence apprennent à se frayer un chemin à travers des horaires de travail trépidants et la lutte pour équilibrer leur vie personnelle, chacun devra prendre des décisions qui changeront sa vie afin de devenir les meilleurs médecins.

Arrowverse

Nombre de séries: 5 | Saisons: 24 | Épisodes: 486

Genre: Super-héros | Évaluation parentale: PG

Épisode Run Times: 45 minutes

Deuxième franchise de The CW à figurer sur cette liste, l’Arrowverse est devenu l’un des projets les plus ambitieux de DC à ce jour. Avec une énorme liste de héros et de méchants colorés, sombres et granuleux, il y en a pour tous les goûts dans chaque grand drame de super-héros.

Avec un nombre gigantesque d’épisodes, actuellement à 486, nous serions incroyablement impressionnés de voir quiconque tous se gaver avant que de nouvelles saisons, contenant 59 épisodes supplémentaires, arrivent plus tard cette année.

Flèche: 8 saisons | 170 épisodesLe Flash: 5 saisons | 114 ÉpisodesSupergirl: 4 saisons | 87 épisodesDC Legends of Tomorrow: 4 Seasons | 67 épisodesBlack Lightning: 3 saisons | 48 épisodes

Les nouveaux fans seront ravis d’apprendre qu’à plusieurs reprises nos héros de chaque série se croiseront. Ce que nous avons suivi pour vous assurer de savoir comment regarder tous les événements dans le bon ordre.

Star Trek

Nombre de séries: 5 | Saisons: 28 | Épisodes: 695

Genre: Sci-Fi, Drame | Évaluation parentale: PG-13

Épisode Run Times: 40 minutes – 50 minutes

“L’espace, la dernière frontière.” Cela ne devrait surprendre personne que Star Trek soit en tête de liste avec un nombre inégalé de 695 épisodes sur cinq séries d’excellente télévision.

À travers des centaines d’années d’exploration spatiale, chaque série se déroule à une période différente dans l’univers de la science-fiction fictive. Avec une gamme incroyablement diversifiée d’histoires, de races extraterrestres et de personnages uniques, c’est maintenant le moment idéal pour explorer l’espace et aller audacieusement là où aucun homme n’a auparavant.

Star Trek: la série originale: 3 saisons | 80 épisodesStar Trek: la nouvelle génération: 7 saisons | 177 épisodesStar Trek: Enterprise: 4 saisons | 97 ÉpisodesStar Trek: Voyager: 7 saisons | 168 épisodesStar Trek: Deep Space Nine: 7 saisons | 173 épisodes

Qu’allez-vous binging sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!