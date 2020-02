Meilleures nouvelles offres spéciales sur Netflix en 2020

Netflix l’a tué avec ses offres spéciales au cours des dernières années et bien que 2020 semble être une année plus calme pour le genre, 2020 a certainement bien commencé. Voici une liste en cours de nos nouvelles promotions stand-up préférées ajoutées à Netflix en 2020 (et quelques-unes de l’année dernière également).

Nous garderons cette liste à jour tout au long de l’année avec toutes nos nouvelles offres spéciales de stand-up et il y en aura certainement beaucoup.

Certains des talents à venir en 2020 incluent Marc Maron, Pete Davidson, Ali Wong, Patton Oswalt, Sam Jay, Ricky Gervais, Billy Eichner, Chris Rock, Michael McIntyre et Gabriel Inglesias.

Ronny Chieng: un comédien asiatique détruit l’Amérique

Né à Johor Bahru, en Malaisie, Ronny Chieng est actuellement un correspondant de Daily Show vivant en Amérique. Élevé à Manchester, New Hampshire, Singapour et ayant fréquenté l’Université de Melbourne, ce comédien a vu beaucoup de modes de vie. Dans cette spéciale comédie légère, il aborde les différences culturelles et la terre de l’excès.

Tom Papa: vous allez bien

Du début à la fin, Tom Papa est toujours fort. L’intonation est tout et il est vraiment un maître de l’artisanat. Je suis fan depuis pas mal d’années et il livre toujours. Sa comédie se concentre sur l’homme ordinaire. De la famille aux réseaux sociaux, Tom Papa vous comprend.

Tiffany Hadish: Black Mitzvah

Vous la connaissez probablement comme la co-star du film hilarant, mais Tiffany Hadish a des compétences en stand-up. Dans ce spécial Netflix, elle explore sa vie, y compris son héritage juif, sa célébrité et plus encore. J’étais douteux quand j’ai commencé mais c’est sacrément drôle.

Fortune Feimster: sucré et salé

J’adore la comédie, mais je ne suis pas toujours un genre de personne qui éclate de rire. Cette spéciale a eu quelques moments qui m’ont vraiment fait rire. Feimster parle de ses racines du Sud, de sa nourriture et même des moments où elle est sortie. Ils sont tous hilarants et c’est une comédienne à regarder.

Jo Koy: Comin ‘In Hot

J’adore Jo Koy. Depuis le plus petit de ses débuts, il est devenu un comédien à guichets fermés. Apportant son humour décalé à Hawaï pour Netflix, Koy parle de stéréotypes raciaux, de sa propre famille et embarrasse son fils plus que je ne peux même l’imaginer. Du podcast au spécial comédie, attrapez Jo Koy quand vous le pouvez. Il en vaut la peine.

Quelle a été votre récente spéciale stand-up préférée sur Netflix? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.