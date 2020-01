Meilleures références Disney, Marvel et Star Wars dans “Les Simpsons”

Disney a publié trois nouvelles vidéos présentant les meilleures références Disney, Marvel et Star Wars des 30 saisons de “The Simpsons” qui sont disponibles dès maintenant sur Disney +.

La vidéo de référence Disney voit “Les Simpsons” se moquer de “Frozen”, “Le Roi Lion”, “Lady and the Tramp”, “Mary Poppins”, “The Little Mermaid” et “Snow White and the Seven Dwarfs”.

Découvrez les vidéos ci-dessous:

Quelle vidéo était votre préférée?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.