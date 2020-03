Meilleurs épisodes de «parentalité»: moments et scènes les plus émouvants

Que Dieu vous bénisse et vous garde toujours… et que vous ayez toujours du Kleenex à proximité lorsque vous regardez Parenthood.

Tout au long de ses six saisons, la dramatique NBC – qui a diffusé son premier épisode ce jour-là il y a 10 ans – s’est imposée comme l’une des séries télévisées les plus saccadées de tous les temps. Animée par un ensemble dirigé par Lauren Graham, Peter Krause, Dax Shepard et Erika Christensen, la famille Braverman a connu toutes sortes de défis en six ans, dont le cancer du sein, l’autisme, la grossesse chez les adolescentes, l’infidélité et des dizaines d’autres.

Et bien que l’on puisse faire valoir que chaque heure de parentalité vous fera pleurer à un moment donné, nous utilisons les 10 ans de la série pour honorer les 10 épisodes les plus émouvants – ceux qui vous laisseront affreusement pleurer dans un oreiller et / ou envoyer des SMS à vos proches sur leur importance pour vous.

Que les événements qui se déroulent à l’écran soient heureux (baby shower d’Amber), tristes (message vidéo de Kristina à ses enfants) ou un peu des deux (la finale de la série!), Ces 10 versements sont susceptibles de vous faire pleurer. Et nous avons tous besoin d’un bon cri de temps en temps, non? (Remarque: La galerie de photos suivante comprend des spoilers, alors détournez les yeux si vous envisagez encore de faire la folie pour la première fois.)

Faites défiler la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – pour voir nos choix pour les sorties les plus déchirantes de l’émission, puis déposez un commentaire et dites-nous: quel épisode de parentalité vous fait toujours pleurer?

