Meilleurs films joyeux / tristes sur Netflix pour vous faire pleurer

Parfois, vous avez juste besoin d’un grand cri laid pour tout sortir. Hé, qui sommes-nous pour juger? Si vous ressentez certaines choses en ce moment, ne les gardez pas en bouteille. Attrapez ces mouchoirs et installez-vous pour une fête sanglante avec notre sélection des plus grands weepies sur Netflix. Vous vous sentirez beaucoup mieux après, promis.

Que vous aimiez la romance, les films historiques ou les drames, nous avons ce qu’il vous faut.

À tous les garçons que j’ai aimés avant (2018)

Laissez ce doux Netflix Original vous ramener à l’époque des béguins du lycée et des notes passées en classe. Bien sûr, à l’époque, ce drame semblait être une vraie vie ou mort.

Comme la plupart des adolescents, Lara Jean a eu quelques béguins en son temps. Chaque fois qu’elle obtient un béguin secret, elle écrit au garçon une lettre et la poste dans une boîte dans son placard. Un désastre frappe quand quelqu’un laisse fuir les lettres de Lara Jean à leurs destinataires (non) prévus.

La taupe insiste sur le fait qu’ils essayaient juste d’aider Lara Jean à avoir un petit ami. Mais cette fuite propulse la bonne fille LJ plus profondément dans le monde des potins et des scandales du lycée qu’elle ne l’a jamais été auparavant …

Disponible dans le monde entier. Et si vous avez aimé cela, il y a aussi une suite nouvellement publiée.

Analyse des pleurs: vous allez déchirer, mais c’est un film assez léger et moelleux.

Shawshank Redemption (1994)

Si vous avez besoin d’un bon cri mais que vous ne voulez pas faire de compromis sur les principes de votre cinéphile, celui-ci est pour vous.

Bien que techniquement un flop au box-office, The Shawshank Redemption est maintenant considéré comme un classique par les critiques et les fans. Le protagoniste Andy Dufresne (Tim Robbins) fait face à une terrible cruauté et injustice lors de son incarcération à la prison de Shawshank. Mais il se fait aussi des amis incroyables et il ne perd jamais espoir. Les cas de soutien incluent Morgan Freeman, Bob Gunton et Gil Bellows.

Disponible pour diffuser aux États-Unis et en Australie.

Analyse des pleurs: c’est lourd, mais aussi inspirant.

Ma fille (1991)

Voici un autre classique des années 90 pour faire fuir ces yeux. Nous suivons les meilleurs amis Vada Sultenfuss (Anna Chlumsky) et Thomas J. Sennett (Macaulay Culkin) dans ce joli drame de comédie de passage à l’âge adulte.

Thomas aime Vada parce qu’elle n’est pas comme les autres filles: elle est obsédée par la mort et elle ne sort qu’avec des gens qu’elle trouve intellectuellement stimulants. Les enfants locaux disent qu’ils sont plus que des amis, mais Thomas ne le voit pas. Un été mouvementé, cependant, Vada commence à agir un peu bizarrement.

My Girl est disponible aux États-Unis et au Canada.

Analyse des pleurs: Nous souhaitons vraiment que celui-ci se termine bien…

Le pianiste (2002)

Ce biopic déchirant explore l’horreur et la tragédie de l’Holocauste.

L’histoire suit Władysław Szpilman, un pianiste judéo-polonais joué par Adrian Brody. Pianiste extrêmement doué avant la guerre, l’héroïque Szpilman participe à plusieurs tentatives de soulèvements. Il est finalement forcé de se cacher, avec rien d’autre qu’un piano pour la compagnie.

Disponible sur Netflix au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Analyse des pleurs: c’est évidemment très lourd, mais la véritable histoire inspirante de Szpilman en vaut vraiment la peine.

La théorie de tout (2014)

Un autre biopic, celui-ci suivant la vie du génie scientifique, Stephen Hawking.

Après être tombé amoureux et avoir entamé une carrière universitaire prometteuse à l’Université de Cambridge, Stephen Hawking (interprété par Eddie Redmayne) reçoit la terrible nouvelle qu’il est atteint d’une maladie des motoneurones. Le médecin prédit que Stephen n’a que deux ans à vivre. Malgré tous les conseils, Jane Hawking (Felicity Jones) déclare qu’elle restera avec Stephen, et l’histoire suit les détails intimes de leur mariage, ainsi que la renommée et le succès grandissants de Stephen.

Disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Analyse des pleurs: c’est triste, romantique, mais aussi inspirant. Coche toutes les cases.

La poursuite du bonheur (2006)

Cette biographie émouvante suit le vendeur de sans-abri Chris Gardner (Will Smith), alors qu’il essaie de s’améliorer et de faire vivre son jeune fils. Le Gardner découragé est confronté à des problèmes relationnels, à des problèmes avec la loi et à de nombreux autres adversaires. Si cela ne suffisait pas à vous faire pleurer, le petit garçon est joué par le propre fils de Will Smith, Jaden.

Disponible sur Netflix aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Analyse des pleurs: les choses s’améliorent finalement, promis.

Queer Eye (2018-)

Vous n’avez que 50 minutes pour exprimer ces sentiments? Appuyez sur jouer sur un épisode de Queer Eye.

Chaque épisode voit les Fab Five (Jonathan Van Ness, Karamo Brown, Bobby Berk, Tan France et Antoni Porowski) fournir une cure de jouvence et une refonte de la vie générale à quelqu’un qui en a vraiment besoin. Souvent, les invités ont dû faire face à de terribles difficultés dans leur passé, et ils ont juste besoin d’un peu de TLC. Les Fab Five sont si ouverts, tendres et amicaux que pratiquement n’importe quel épisode est garanti pour vous faire sangloter.

Disponible dans le monde entier.

Analyse des pleurs: attendez-vous à tout, de quelques larmes à des sanglots intenses. Mais dans le bon sens.

Quel film émotionnel sur Netflix est garanti pour vous faire sangloter? Faites-nous savoir vos favoris dans les commentaires ci-dessous.