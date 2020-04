Meilleurs films originaux Netflix sur Netflix: avril 2020

Alors qu’une grande partie du monde passe son temps en quarantaine, c’est sans doute maintenant le meilleur moment pour s’asseoir et regarder certains des meilleurs originaux que Netflix a à offrir. Vous trouverez ci-dessous le top 50 des meilleurs originaux sur Netflix pour avril 2020.

Voici notre sélection des meilleurs films originaux sur Netflix pour avril 2020:

50. Tous les endroits lumineux

Réalisateur: Brett Haley

Interprètes: Elle Fanning, Justice Smith, Alexandra Shipp, Kelli O’Hara, Lamar Johnson

Genre: Drame, Romance

Sortie sur Netflix: 28 février 2020

IMDb: 6,5 / 10 | Tomates pourries: 79%

L’un des films les plus polarisants sur Netflix en 2020, All the Bright Places a été un véritable larmoyant dans sa tentative de lutter contre la santé mentale, comme il l’a si bien fait dans le matériel source. Le juge Smith a été excellent dans son interprétation de Theodore Finch, donnant ce qui est sans doute sa meilleure performance de carrière à ce jour.

Violet Markey et Theodore Finch, se rencontrent et se transforment pour toujours. Alors qu’ils luttent avec les cicatrices émotionnelles et physiques de leur passé, ils se réunissent, découvrant que même les plus petits endroits et moments peuvent signifier quelque chose.

50. La baby-sitter

Réalisateur: McG

Interprètes: Judah Lewis, Samara Weaving, Robbie Amell, Hana Mae Lee

Genre: Comédie, Horreur

Sortie sur Netflix: 13 octobre 2017

IMDb: 6,3 / 10 | Tomates pourries: 71%

Une nouvelle tournure de l’horreur / comédie, cette fête du sang amusante est une tournure moderne de l’histoire du style Home Alone. Cole Johnson, 12 ans, est osé par ses amis pour espionner sa baby-sitter ‘Bee’ pour voir ce qu’elle se lève aussi pendant qu’il est censé dormir, ce qui commence comme un simple jeu de vérité ou oser entre Bee et ses amis elle est amenée chez lui, à l’horreur de Cole, il est témoin d’un rituel démoniaque, attrapé par ses amis Cole doit se battre pour sa vie pour arrêter Bee et ses amis meurtriers.

Bien qu’il ne soit pas acclamé par la critique, il s’agissait certainement d’une nouvelle approche du genre horreur / comédie. Un film amusant et un incontournable du catalogue Netflix.

49. Gerald’s Game

Réalisateur: Mike Flanagan

Interprètes: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Chiara Aurelia, Carel Struycken

Genre: Drame, Horreur, Thriller

Sortie sur Netflix: 29 septembre 2017

IMDb: 6,7 / 10 | Tomates pourries: 91%

Comme vous pouvez vous attendre d’une adaptation d’un roman de Stephen King, ce film est l’un des plus tendus de la bibliothèque originale qui a bien réussi auprès des fans et des critiques.

Situé dans l’Alabama rural, ce film parle d’un couple qui essaie de pimenter leur vie sexuelle avec des conséquences désastreuses, se transformant en une horreur psychologique fantastique.

Comme vous pouvez vous y attendre d’un roman de Stephen King superbement écrit, les personnages sont bien étoffés et, surtout, la tension que ses livres parviennent si bien à créer se répercute sur l’équivalent du film. A voir absolument.

47. Imperial Dreams

Réalisateur: Malik Vitthal

Interprètes: John Boyega, Rotimi, Glenn Plummer, De’aundre Bonds

Genre: Drame

Sortie sur Netflix: 3 février 2017

IMDb: 6,8 / 10 | Tomates pourries: 91%

Le gangster réformé Bambi fait tester sa dévotion à sa famille lorsqu’il sort de prison et retourne dans son ancien quartier.

Techniquement l’un des Originals les plus anciens de Netflix, le film est initialement sorti début 2014 au festival du film de Sundance. Ce n’est que trois ans plus tard que Netflix a obtenu les droits exclusifs pour diffuser le film.

Au départ, c’est l’un des premiers grands rôles principaux de John Boyega, sa performance captivante montre pourquoi il a continué à jouer dans Star Wars, l’une des plus grandes franchises de l’histoire du cinéma. Cynique et moins glamour que les autres films de gangsters de L.A, Imperial Dreams vous donne un aperçu de la lutte d’un homme noir post-incarcéré.

46. ​​Je ne me sens plus chez moi dans ce monde

Réalisateur: Chris Smith

Interprètes: Melanie Lynskey, Chris Doubek, Marilyn Faith Hickey, Jared Roylance, Elijah Wood

Genre: Comédie, Crime, Drame

Sortie sur Netflix: 19 janvier 2017

IMDb: 7,4 / 10 | Tomates pourries: 88%

Après avoir été cambriolée, une femme déprimée nommée Ruth et sa voisine odieuse se sont mises à la recherche des voleurs, mais ils se sont rapidement retrouvés face à un groupe de criminels dangereux.

Mieux décrit comme une comédie sombre, ce film vous emmène dans un voyage que vous attendez le moins et a été largement oublié dans la bibliothèque Netflix.

Le jeu est fantastique avec une performance notable de Melanie Lynskey et un grand premier long métrage de réalisateur de Macon Blair. Ce film produit un sentiment de réalisme. Bien que certains puissent voir cela comme une caractéristique déprimante, cela met en lumière ce qui ne va pas dans le monde et, par conséquent, en fait un film plus captivant à regarder.

45. Winter on Fire – Nominé aux Oscars

Réalisateur: Evgeny Afineevsky

Interprètes: Mgr Agapit, Catherine Ashton, Serhii Averchenko, Kristina Berdinskikh

Genre: Documentaire

Sortie sur Netflix: 9 octobre 2015

IMDb: 8,4 / 10 | Tomates pourries: 88%

Un mouvement pour les droits civiques éclate en Ukraine après qu’une manifestation pacifique d’étudiants se soit rapidement transformée en une révolution violente.

Puissant, captivant et déchirant, ce documentaire a été nominé pour un Oscar après sa sortie en 2015 et il est compréhensible de voir pourquoi. Si vous n’êtes pas sûr de ce qui s’est passé en Ukraine à l’hiver 2013/2014, vous serez témoin de témoignages déchirants de ce que les manifestants ukrainiens ont dû affronter pour lutter pour leur liberté d’expression. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques a presque déchiré le pays.

44. Nos âmes la nuit

Réalisateur: Ritesh Batra

Interprètes: Judy Greer, Jane Fonda, Robert Redford, Matthias Schoenaerts

Genre: Drame, Romance

Sortie sur Netflix: 29 septembre 2017

IMDb: 6,9 / 10 | Tomates pourries: 89%

Addie Moore, veuve, et Louis Waters, également veuf, vivent côte à côte depuis des années. Quand Addie essaie d’établir un lien avec son voisin, les deux commencent à dormir ensemble dans le lit platoniquement, dans le but innocent de soulager leur solitude partagée. Au fur et à mesure que leur relation s’approfondit, ils font chacun face à la douleur et à la perte, et une véritable romance commence à s’épanouir.

Jane Fonda et Robert Redford se réunissent pour prendre part à ce film très doux et touchant. Plongeant profondément dans la façon dont l’âme gère une perte, ce film charmant tirera sur le cœur.

43. Chroniques de Noël

Réalisateur: Clay Katis

Interprètes: Kurt Russell, Darby Camp, Judah Lewis, Oliver Hudson, Kimberly Williams-Paisley

Genre: Aventure, Comédie, Famille

Sortie sur Netflix: 22 novembre 2018

IMDb: 7,3 / 10 | Tomates pourries: 68%

Le frère Teddy et la sœur Kate Pierce planifient de capturer le Père Noël la veille de Noël. Une fois que le plan a mal tourné, le couple de frères et sœurs doit aider le Père Noël et ses elfes à sauver Noël.

Au moment de la rédaction du présent document, le film avait déjà été regardé plus de 20 millions de fois et est devenu une rediffusion annuelle pour nous ici à What’s on Netflix.

Le casting de Kurt Russell en tant que Jolly Saint Nick était tout simplement fantastique.

42. Un film Shaun le mouton: Farmageddon

Réalisateur: Will Becher, Richard Phelan

Interprètes: Justin Fletcher, John Sparkes, Chris Morrell, Andy Nyman, David Holt

Genre: Animation, Aventure, Comédie

Sortie sur Netflix: 14 février 2020

IMDb: 6,9 / 10 | Tomates pourries: 97%

Un paquet surprise, pour le moins, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon est l’un des meilleurs films d’animation à atterrir sur Netflix pendant un certain temps.

Depuis qu’Aardman a cessé de produire plus de films Wallace et Gromit, Shaun the Sheep a pris le relais et est devenu extrêmement populaire auprès des familles du monde entier. Celui que vous et toute la famille pouvez apprécier.

Mossy Bottom Farm est prêt pour une aventure hors de ce monde quand un crash d’OVNI atterrit à proximité. Shaun se lie rapidement d’amitié avec l’étranger qui s’est écrasé et apprend rapidement que son nouvel ami possède des pouvoirs plus étranges. Avec une organisation dangereuse déterminée à capturer l’étranger, Shaun le mouton et son nouvel ami partent en fuite.

41. L’autre côté du vent

Réalisateur: Orson Welles

Interprètes: Oja Kodar, Peter Bogandovich, John Huston, Susan Strasberg,

Genre: Drame

Sortie sur Netflix: 2 novembre 2018

IMDb: 7,2 / 10 | Tomates pourries: 81%

Un réalisateur vieillissant revient dans l’industrie du cinéma après son exil volontaire. Dans l’espoir de relancer sa carrière ratée, le réalisateur John Huston crée un film de retour extravagant.

Le dernier film du réalisateur légendaire a mis près de 50 ans à sortir depuis le début de sa production en 1970. Le film pourrait être considéré comme une auto-réflexion de la façon dont Orson Welles a pu se sentir pendant la réalisation de ce film.

Bien que le film n’ait pas eu le même impact que Citizen Kane, The Other Side of The Wind est une chanson cygne appropriée pour un réalisateur depuis longtemps.

40. Virunga

Réalisateur: Orlando von Einsiedel

Interprètes: André Bauma, Emmanuel de Merode, Mélanie Gouby, Rodrigue Mugaruka Katembo

Genre: Documentaire, Guerre

Sortie sur Netflix: 17 avril 2014

IMDb: 8,3 / 10 | Tomates pourries: 100%

Une équipe d’individus courageux risque leur vie pour protéger les derniers gorilles des montagnes.

Parfois, nous oublions le mal que l’humanité peut commettre et les dangers de notre civilisation et ce qu’elle fait des écosystèmes du monde. Ce documentaire déchirant vous gardera en haleine et en larmes face à vos émotions alors que vous devrez faire face au récit déchirant du sort des Gorilles pour leur survie et de ceux qui les protègent.

C’est un document révolutionnaire qui devrait avoir le même impact durable que Blackfish.

39. Entre deux fougères: le film

Réalisateur: Scott Aukerman

Interprètes: Zach Galifianakis, Matthew McConaughey, Olivia Mekdara, Mo Zelof, Phil Hendrie

Genre: Comédie

Sortie sur Netflix: 20 septembre 2019

IMDb: 6.1 / 10 | Tomates pourries: 77%

Zach a fait un rêve, un rêve de «devenir une star».

Faites attention à ce que vous souhaitez car Zach devient une risée en ligne après que Will Ferrell ait téléchargé son émission Between Two Ferns sur Funny or Die. Dans un effort pour restaurer sa réputation, Zach et son équipe ont pris la route en interviewant des célébrités de haut niveau en cours de route.

Après une interruption de six ans, Zach et ses fougères sont revenus pour mener des entretiens encore plus hilarants et grinçants avec des célébrités.

Si vous êtes un fan de la série YouTube, cela offre beaucoup de services aux fans, mais honnêtement, la partie la plus satisfaisante du film est la bobine de fin de bêtisier.

38. Les principes fondamentaux de la bienveillance

Réalisateur: Rob Burnett

Interprètes: Alex Huff, Donna Biscoe, Paul Rudd, Julia Denton

Genre: Comédie, Drame

Sortie sur Netflix: 24 juin 2016

IMDb: 7,3 / 10 | Tomates pourries: 78%

Selena Gomez n’est pas étrangère à Netflix car elle produit la série Netflix Original infiniment populaire, 13 Reasons Why. Avant cette sortie, cette comédie pittoresque avec elle-même et Paul Rudd était venue.

La comédie a cherché à déchirer les stigmates du handicap lorsqu’un écrivain coincé dans le passé rencontre un jeune garçon handicapé, puis ils ont ensuite entrepris un voyage en voiture ensemble. C’est une histoire de bien-être qui a une belle fin et une bande-son amusante tout au long.

Bien que Paul Rudd soit maintenant mieux connu pour son rôle dans Ant-Man, nous pensons que c’est son rôle déterminant car cela montre que tous les super-héros ne portent pas de capes.

37. Tournée de réputation de Taylor Swift

Réalisateur: Ben Wheatly

Interprètes: Taylor Swift

Genre: Musical, Réalité

Sortie sur Netflix: 31 décembre 2018

IMDb: 8,4 / 10 | Tomates pourries: 100%

Mega Pop-Star monte sur scène pour sa 5e tournée mondiale record dans les stades. Interprétant sa dernière et meilleure musique dans son ensemble phénoménal, Taylor a impressionné des millions de fans à travers le monde.

Netflix a produit plus tard un documentaire, mais pour une valeur de divertissement pur, c’est l’une des meilleures productions de concerts de Netflix à ce jour.

36. 1922

Réalisateur: Zak Hilditch

Interprètes: Thomas Jane, Molly Parker, Dylan Schmid, Kaitlyn Bernard

Genre: Crime, Drame, Horreur

Sortie sur Netflix: 20 octobre 2017

IMDb: 6,3 / 10 | Tomates pourries: 87%

Rancher Wilfred James conspire pour assassiner sa femme Arlette pour un gain financier et convainc son fils adolescent Henry de participer.

Basé sur la nouvelle du même nom de Stephen King, 1922 est un merveilleux film, absolument plein de suspense qui vous maintiendra sur le bord de votre siège tout en explorant ce que la culpabilité peut faire pour l’esprit humain.

Le scénario a été écrit et réalisé par Zak Hilditch et son adaptation est définitivement un incontournable. Même Stephen King, tristement célèbre pour ses adaptations panoramiques de son travail, a fait l’éloge du film.

35. Toujours être mon peut-être (2019)

Réalisateur: Nahnatchka Khan

Interprètes: Ali Wong, Randall Park, Keanu Reeves, Daniel Dae Kim, Ashley Liao

Genre: Comédie, Romantique

Sortie sur Netflix: 31 mai 2019

IMDb: 7/10 | Tomates pourries: 91%

Marcus et Sasha ont été des amis pour la vie, depuis qu’ils étaient enfants, le couple a toujours été proche mais jamais romantique. Enfin, à l’âge adulte, Sasha est célibataire et Marcus qui l’aime depuis de nombreuses années se donne le courage de lui demander de sortir. Se dégonflant à la dernière minute pour lui faire part de ses sentiments au téléphone, il demande à la rencontrer le lendemain, seulement pour que Sasha dise à Marcus qu’elle a rencontré quelqu’un la veille.

Comme avec la plupart des roms comiques Netflix Original, ils ont frappé la plupart des bonnes notes et sont incroyablement populaires et probablement grâce à une apparition surprise de Keanu Reeves, ce titre n’était pas différent.

34. D’abord, ils ont tué mon père

Réalisateur: Angelina Jolie

Interprètes: Sareum Srey Moch, Phoeung Kompheak, Sveng Socheata, Mun Kimhak

Genre: Biographie, Drame, Histoire

Sortie sur Netflix: 15 septembre 2017

IMDb: 7,2 / 10 | Tomates pourries: 88%

Au milieu de la montée soudaine et terrifiante des Khmers rouges au Cambodge, Loung Ung, une fillette de 7 ans, doit se battre pour sa survie.

Dit du récit d’un enfant, c’est l’un des 6 crédits de mise en scène d’Angelina Jolie et est sans aucun doute, son meilleur à ce jour.

Avec une approche emphatique de l’émotion qu’un enfant traverse pendant une période de grande agitation, ce film a été magnifiquement géré. Bien reçu par les critiques et le public à la maison, ce film gracieusement conçu est un point culminant de la bibliothèque Netflix.

33. Les histoires de Meyerowitz

Réalisateur: Noah Baumbach

Interprètes: Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Emma Thompson

Genre: Comédie, Drame

Sortie sur Netflix: 13 octobre 2017

IMDb: 7/10 | Tomates pourries: 92%

Sandler abandonne sa comédie traditionnelle dans votre visage pour un film magnifiquement écrit avec un talent fantastique impliqué.

En fin de compte, le film parle d’une famille brisée avec deux fils qui ont passé leur vie à se disputer l’attention de leur père. Tous deux ont pris des directions différentes dans leur vie, aucun des deux n’étant apparemment assez bon pour leur père.

Le film est surnommé une comédie, mais il s’agit en fait davantage d’un drame entrecoupé d’humour subtil et d’une dynamique familiale tridimensionnelle et réaliste. Si aucun des autres films de Netflix Sandler n’est à votre goût, alors c’est le film pour vous et c’est du même réalisateur que Marriage Story, un autre chouchou de la bibliothèque de films Netflix Original.

32. Oiseau volant haut

Réalisateur: Steven Soderbergh

Interprètes: Zazie Beetz, Andre Holland, Bill Duke, Caleb McLaughlin, Sonja Sohn

Genre: Drame, Sport

Sortie sur Netflix: 8 février 2019

IMDb: 6,3 / 10 | Tomates pourries: 92%

Lors d’un verrouillage de la NBA, un agent sportif de haut niveau cherche à changer l’industrie après avoir présenté une opportunité controversée à un client de Rookie Basketball.

Incroyablement, le film entier a été filmé sur iPhone et le niveau de créativité utilisé dans le travail de la caméra est l’une des principales raisons pour lesquelles le film a suscité des éloges.

Les chances sont, cependant, que ce film vous épate ou vous laisse vous demander de quoi il s’agit.

31. Black Mirror: Bandersnatch

Réalisateur: David Slade

Interprètes: Will Poulter, Fionn Whitehead, Alice Lowe, Asim Chaudhry, Craig Parkinson

Genre: Drame, Mystère, Science-fiction

Sortie sur Netflix: 28 décembre 2018

IMDb: 7,6 / 10 | Tomates pourries: 74%

C’est l’année 1984 et le jeune programmeur Stefan Butler développe son propre jeu vidéo appelé Bandersnatch. Les choix de Stefan sont vos choix, Bandersnatch deviendra-t-il un succès retentissant ou la pression ira-t-elle à la tête du pauvre Stefan? Le choix vous appartient…

Bien que Bandersnatch ne puisse pas être crédité pour être le premier titre interactif sur Netflix, il est certainement maintenant le plus connu.

La plupart des fans ont peut-être préféré un film / épisode réel, mais tout le mérite à l’équipe de Netflix et Black Mirror pour avoir composé un titre énigmatique comme Bandersnatch. C’était révolutionnaire au moment de la sortie et bien que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde, cela démontre vraiment la capacité de Netflix à innover dans l’espace cinématographique.

30. Vie privée

Réalisateur: Tamara Jenkins

Interprètes: Kathryn Hahn, Paul Giamatti, Emily Robinson, Kayli Carter, Molly Shannon

Genre: Comédie, Drame

Sortie sur Netflix: 5 octobre 2018

IMDb: 7,1 / 10 | Tomates pourries: 93%

Richard et Rachel, un couple d’âge mûr, avaient désespérément envie de fonder une famille. À plusieurs reprises, ils n’ont pas réussi à concevoir un enfant et même la procréation assistée a entraîné l’échec. Avec peu d’espoir d’avoir un enfant, ils se tournent vers la fille de leur belle-sœur pour obtenir de l’aide dans l’espoir d’avoir un enfant.

Bien que Private Life soit l’un des derniers films disponibles en streaming sur Netflix, le film a fait ses débuts au festival du film de Sundance 2018 et a été bien accueilli par les critiques pour sa gestion d’une histoire d’une nature si sensible.

Le film est conçu pour vous emmener sur des montagnes russes d’émotions et, pour la plupart, il réussit si bien.

29. Mowgli: Legend of the Jungle

Réalisateur: Andy Serkis

Interprètes: Christian Bale, Cate Blanchett, Benedict Cumberbatch, Andy Serkis, Naomie Harris

Genre: Aventure, Drame

Sortie sur Netflix: 7 décembre 2018

IMDb: 6,7 / 10 | Tomates pourries: 53%

Orphan Mowgli est élevé par une meute de loups après que le Tiger Shere Khan a tué ses parents. Pendant sa croissance, Black Panther Bagheera et Baloo the Bear lui enseignent les règles et les lois de la jungle. Mais alors que son procès pour rejoindre officiellement sa meute de loups se rapproche, la menace de Shere Khan plane sur la jungle.

Il y a eu de nombreuses adaptations du roman de Rudyard Kipling au fil des ans et beaucoup l’auraient pensé trop tôt après l’adaptation de Disney en 2016. Mais avec Andy Serkis dans le siège du réalisateur, il est clair combien d’influence il a eu sur l’animation du film. Il a fallu de nombreuses années pour que le film sorte enfin, mais quel spectacle.

C’est une excellente nouvelle d’une histoire connue dans le monde entier.

28. Rocko’s Modern Life: Static Cling

Réalisateurs: Joe Murray, Cosmo Segurson

Interprètes: Carlos Alazraqui, Tom Kenny, Charlie Adler, M. Lawrence, Jill Talley

Genre: Animation, Comédie, Court

Sortie sur Netflix: 9 août 2019

IMDb: 7,1 / 10 | Tomates pourries: 91%

En 1996, le Wallaby australien diffusé sur Nickelodeon a disparu de nos écrans.

Plus de 20 ans plus tard, Rocko est revenu de l’espace pour découvrir que sa maison a radicalement changé. Alors que Rocko et ses amis découvrent les merveilles et les changements du 21e siècle, il découvre que son dessin animé préféré a été retiré des ondes!

Le retour se justifie en abordant des sujets aussi bien au XXIe siècle que par le passé. C’est extrêmement animé et c’est un réel soulagement que Netflix ait réussi à sauver ce titre de son archivage.

27. Débouché

Réalisateur: Prentice Penny

Interprètes: Mamoudou Athie, Courtney B. Vance, Lashun Pollard, Michael Mobley, Robert Cox

Genre: Drame

Sortie sur Netflix: 27 mars 2020

IMDb: 6,4 / 10 | Tomates pourries: 92%

Elijah rêve de devenir maître sommelier et de partager sa passion du vin avec le monde. Malheureusement, le père assidu d’Elijah s’attend à ce que son fils poursuive l’entreprise familiale et prenne le contrôle de son populaire barbecue de Memphis. Déchiré entre la famille et ses rêves, Elijah peine à trouver un équilibre entre les deux.

Le point culminant de mars 2020 a été ce petit bijou dramatique, Uncorked. Un excellent conte sur un jeune homme qui lutte pour réaliser ses rêves alors que le poids des attentes de la famille le retient est une histoire à laquelle beaucoup de gens peuvent s’identifier.

26. À tous les garçons que j’ai aimés auparavant

Réalisateur: Susan Johnson

Interprètes: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Andrew Bachelor

Genre: Drame, Romance

Sortie sur Netflix: 17 août 2018

IMDb: 7,3 / 10 | Tomates pourries: 96%

L’adolescente Lara Jean mène une vie de lycée normale et ennuyeuse jusqu’à ce que des lettres d’amour écrites pour elle-même soient rendues publiques. Le contenu des lettres destinées uniquement à ses yeux est Lara qui met son cœur et son âme à dire les choses qu’elle ne pourrait jamais dans la vraie vie, ou plus précisément, à tous les garçons qu’elle a jamais aimés. Le meilleur ami de Lara a divulgué les lettres dans l’espoir d’obtenir un petit ami pour Lara. Bientôt, sa vie amoureuse passe de 0 à 100.

Avant la production, de nombreux studios étaient intéressés par la production du film, mais presque tous voulaient changer le personnage principal en caucasien plutôt qu’en asiatique. Trouver enfin un studio qui était heureux de progresser avec une avance américano-asiatique, le film est entré en production. Le film lui-même est très charmant et doux et est devenu très populaire auprès du public féminin, jeune et vieux. L’actrice Lana Condor peut également être créditée pour une performance fantastique dans un rôle spécialement conçu pour elle.

25. On Body and Soul – Nominé aux Oscars

Réalisateur: Ildikó Enyedi

Interprètes: Géza Morcsányi, Alexandra Borbély, Zoltán Schneider, Ervin Nagy

Genre: Drame, Fantastique, Romance

Sortie sur Netflix: 21 février 2018

IMDb: 7,6 / 10 | Tomates pourries: 91%

Maria et Endre, deux collègues timides et socialement maladroites, forment un lien spécial grâce à une mystérieuse connexion mystique qui se manifeste dans un rêve.

Le film a été nominé pour le meilleur film en langue étrangère aux Oscars 2018 et il est facile de comprendre pourquoi. C’était le film de retour du réalisateur Ildikó Enyedi qui n’avait pas réalisé de film depuis plus de 18 ans. Elle a conçu une beauté visuelle avec sincérité dans son approche des individus solitaires trouvant l’amour l’un dans l’autre, mais par des moyens mystiques et avec une grande performance de la belle Alexandra Borbély. Le film tire sur le facteur de sensation mais vous laisse finalement satisfait.

24. 13e – nominé aux Oscars

Réalisateur: Ava DuVernay

Interprètes: Melina Abdullah, Michelle Alexander, Cory Booker, Dolores Canales

Genre: Documentaire, Crime, Histoire

Sortie sur Netflix: 30 septembre 2017

IMDb: 8,2 / 10 | Tomates pourries: 96%

La cinéaste Ava DuVernay explore l’histoire des inégalités raciales aux États-Unis, en mettant l’accent sur le fait que les prisons du pays sont remplies de manière disproportionnée d’Afro-Américains.

Le documentaire plonge dans l’inégalité raciale de l’Amérique, de l’esclavage post à travers les lois Jim Crow et la ségrégation jusqu’à nos jours. “13ème” n’a pas peur de tirer ses coups avec la quantité d’histoire qu’il couvre dans un si court laps de temps, c’est incroyable la quantité de contenu dans le documentaire en 100 minutes, le fait qu’il semble presque de poche va juste montrer le l’ampleur du problème qu’il présente, il ne serait surprenant de personne s’il avait réalisé un documentaire de 4 heures au lieu de cela, il n’aurait fait qu’effleurer la surface.

23. Crip Camp

Réalisateur: James Lebrecht, Nicole Newnham

Genre: Documentaire

Sorti sur Netflix: 25 mars 2020

IMDb: 7.7 / 10 | Tomates pourries: 100%

Tout comme une révolution était en cours à Woodstock, une autre révolution se produisait en cours de route alors qu’un groupe d’adolescents campeurs se battait pour les droits civils des citoyens handicapés.

Crip Camp est le dernier original produit par les Obamas, qui continuent leur production de grands documentaires. Incroyablement habilitant et touchant, Crip Camp touche à une fraction importante de l’histoire américaine que trop peu connaissent pendant une période de troubles civils.

22. Outlaw King

Réalisateur: David Mackenzie

Interprètes: Chris Pine, Florence Pugh, Aaron Taylor-Johnson, Billy Howle, Stephen Dillane

Genre: Historique, Drame

Sortie sur Netflix: 9 novembre 2018

IMDb: 7,1 / 10 | Tomates pourries: 56%

Le roi d’Écosse Robert de Bruce fuit l’Écosse après qu’une embuscade anglaise a détruit ses forces. À son retour dans son pays, ce qui reste de ses forces prend une position définitive contre le roi tyrannique anglais.

Chris Pine, dès le départ, offre une performance fantastique dans ce drame d’action historique. S’inspirant des événements de l’histoire réelle, le film granuleux et quelque peu horrible ne manque pas d’impressionner. Si vous vous attendez à quelque chose qui ressemble à Braveheart, vous pourriez être surpris. Au lieu de Kilts, le film choisit de livrer un regard historiquement précis sur la rébellion écossaise.

C’était l’un des films à gros budget de Netflix de 2018 et bien qu’il n’ait pas réussi à entrer dans le zeitgeist, c’est toujours une excellente montre avec une excellente valeur de production.

21. Envahisseur Zim: entrez dans le Florpus

Réalisateurs: Young Kyun Park, Jhonen Vasquez et Hong-Seung Yoon

Interprètes: Richard Steven Horvitz, Rikki Simons, Ander Berman, Melissa Fahn, Rodger Bumpass

Genre: Animation, Action, Aventure

Sortie sur Netflix: 16 août 2019

IMDb: 7,7 / 10 | Tomates pourries: 100%

Cela fait bien plus d’une décennie que Invader Zim a été vu pour la dernière fois sur nos écrans. Grâce à Netflix, le conquérant favori de tout le monde est revenu pour prendre le contrôle de la planète Terre! Amusant et extrêmement divertissant, les critiques l’ont adoré et nous l’aimons aussi.

Il porte le même charme que la série originale tout en mettant à jour les visuels. Il ne s’éloigne pas autant de nouveaux sujets que la vie moderne de Rocko, mais dans l’ensemble, il constitue une excellente reprise du personnage classique de Nick.

20. La Terre errante

Réalisateur: Frant Gwo

Interprètes: Wu Jing, Ng Man-tat, Qu Chuxiao, Zhao Jinmai, Mike Sui

Genre: Science-fiction

Sortie sur Netflix: 30 avril 2019

IMDb: 6,8 / 10 | Tomates pourries: 76%

La Terre errante, inconnue de beaucoup, est l’un des plus grands films de l’année 2019. Engrangeant des millions de dollars au box-office chinois, le film est devenu le deuxième film chinois le plus rentable de tous les temps.

À l’avenir, le Soleil commence enfin à se développer. Menacée d’extinction, l’humanité propulse la terre avec des milliers de propulseurs qui envoient la planète dans l’espace dans l’espoir de rechercher un nouveau système solaire à appeler. Alors que la planète se rapproche de Jupiter, une pointe de gravité provoque une perte de puissance des propulseurs de la Terre. La Terre risquant de s’écraser sur la géante du gaz, une équipe de scientifiques et d’astronautes chinois est dans une course contre la montre pour sauver le monde de la destruction.

Bien qu’il soit parfois difficile de regarder en tant qu’Occidental, cela démontre le Klout China a particulièrement quand il s’agit de créer des visuels à couper le souffle.

19. Le roi

Réalisateur: David Michôd

Interprètes: Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Tom Fisher, Sean Harris, Edward Ashley

Genre: Drame, Histoire

Sortie sur Netflix: 1er novembre 2019

IMDb: 7,4 / 10 | Tomates pourries: 72%

Hal, le prince de Galles, est l’air réticent au trône anglais. Ayant tourné le dos à la royauté et ayant choisi de vivre parmi les gens, Hal est heureux de sa vie. Après la mort de son père tyrannique, le roi Henri IV, Hal est couronné roi d’Angleterre et contraint d’embrasser une vie qu’il a tenté de quitter. Le jeune roi doit trouver ses marques alors qu’il tente de se frayer un chemin à travers la politique et la guerre.

Les fans du roi des hors-la-loi adoreront absolument le roi. Le King n’est que la quatrième fois que les pièces d’Henriad sont adaptées et bien que nous soyons peut-être partiaux, c’est absolument le meilleur à ce jour.

18. La ballade de Buster Scruggs

Réalisateur: Joel & Ethan Cohen

Interprètes: Tim Blake Nelson, Liam Neeson, James Franco, Tom Waits, Brendan Gleeson

Genre: Comédie, Drame, Musical

Sortie sur Netflix: 9 novembre 2018

IMDb: 7,4 / 10 | Tomates pourries: 92%

Réparti sur six chapitres, le film d’anthologie voit chaque histoire raconter l’histoire de la vie à la frontière occidentale.

Un tireur d’élite, un voleur de banque, des artistes itinérants, un prospecteur, un voyageur et une équipe hétéroclite vivent tous la vie dans l’Ouest avec ses propres tragédies, ironies et succès.

L’un de nos favoris personnels de 2018, The Ballad of Buster Scruggs a été une expérience exceptionnellement grande et unique. Les frères Coen n’ont pas manqué une fois de plus de livrer la comédie occidentale et pour ne pas mentionner, elle a engendré le mème «première fois».

17. Strong Island – Nominé aux Oscars

Réalisateur: Yance Ford

Interprètes: Yance Ford, Harvey Walker, Kevin Myers, Lauren Ford

Genre: Documentaire

Sortie sur Netflix: 15 septembre 2017

IMDb: 6,4 / 10 | Tomates pourries: 100%

Lorsque le cinéaste Yance Ford enquête sur le meurtre en 1992 d’un jeune homme noir, cela devient un voyage douloureusement personnel puisque la victime, William Ford Jr., 24 ans, était le frère du cinéaste.

Film profondément personnel, le réalisateur Yance Ford vous emmène dans un sombre voyage dans l’enquête sur la mort de son frère. Un film puissant et déchirant, Yance peut être fier du travail qu’il y a consacré pour son frère. Ce documentaire vous emmènera sur des montagnes russes émotionnelles dans les mémoires de la vie d’un être cher.

16. Retrouvailles: un film de Beyonce

Réalisateur: Beyonce, Ed Burke

Interprètes: Beyonce

Genre: Documentaire

Sortie sur Netflix: 17 avril 2019

IMDb: 7,5 / 10 | Tomates pourries: 98%

Les débuts de Beyonce sur Netflix ont donné aux fans et aux abonnés un aperçu en profondeur de tous les travaux en coulisses qui ont contribué à la performance captivante de Beyonce à Coachella.

Il est bien produit et plait aux fans de Beyonce, mais offre également beaucoup pour ceux qui ne le sont pas.

15. Jim et Andy: le grand au-delà

Réalisateur: Macon Blair

Interprètes: Jim Carrey, Danny DeVito, Milos Forman, Peter Bonerz

Genre: Documentaire

Sortie sur Netflix: 17 novembre 2017

IMDb: 7,8 / 10 | Tomates pourries: 98%

À l’aide de 100 heures de séquences de tournage de «Man on the Moon», le réalisateur Chris Smith documente la transformation de Jim Carrey en artiste de performance et comédien légendaire Andy Kaufman.

Une montre incroyablement fascinante qui montre le niveau de la méthode d’engagement que des acteurs tels que Jim Carrey sont allés mettre en scène. Carrey se remémorant son temps à jouer Andy Kaufman est presque une performance en soi tout en rappelant aussi le niveau d’engagement qu’il faut pour mettre sur une telle performance. C’est un documentaire qu’il faut voir, même si vous l’aimez ou le détestez je ne pourrais plus recommander ce film.

14. Je suis mère

Réalisateur: Grant Sputore

Interprètes: Clara Rugaard-Larsen

Genre: Thriller, Science-fiction

Sortie sur Netflix: 20 juin 2019

IMDb: 6,9 / 10 | Tomates pourries: 89%

Les films de science-fiction sont très aléatoires sur Netflix. L’un des originaux les plus élégants et les mieux présentés à ce jour, I Am Mother est facilement devenu l’un de nos favoris au moins dans le département visuel. Une superbe histoire et un grand jeu d’acteur condensé qui rappellent fortement le 10 Cloverfield Lane.

Au lendemain d’une extinction mondiale qui a essuyé l’humanité de la surface de la Terre, une adolescente est élevée dans une installation souterraine. Sa mère est un robot dont la fonction est d’aider à repeupler la Terre. Mais lorsqu’une femme gorgée de sang arrive de façon inattendue, les motifs de Mère sont remis en question alors que l’adolescente commence à se demander quels autres mensonges du monde extérieur on lui a dit.

Alors que sa curiosité l’amène à questionner Mère, sa vraie nature se révèle ainsi que la mission plus importante que le robot a été chargé.

13. Les deux papes – Nominé aux Oscars

Réalisateur: Fernando Meirelles

Interprètes: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce, Juan Minujin, Luis Gnecco, Cristina Banegas

Genre: Biographie, Comédie, Drame

Sortie sur Netflix: 20 décembre 2019

IMDb: 7,6 / 10 | Tomates pourries: 89%

One of the best Originals of 2019, Jonathan Pryce’s performance as Pope Francis was universally praised, earning himself an Oscar nomination for Best Actor in a Leading Role. The chemistry between Pryce and Anthony Hopkins is evident, as is shown through some fantastic comedy and drama that plenty of subscribers can enjoy.

In one of the most dramatic religious events of the past 2,000 years, Cardinal Bergoglio requests his retirement from Pope Benedict. Instead of granting Bergoglio’s retirement, Pope Benedict, in the wake of facing scandal and his own self-doubt, summons Bergoglio to the Vatican. As the Pope’s greatest critic and his successor to be his holiness, Bergoglio is entrusted with a secret that could shake the foundations of the Catholic Church. Behind the walls of the Vatican, a struggle between two ideals ensues as tradition battles progress, guilt faces forgiveness as both men confront their pasts in the hope of forging a greater future for the Catholic Church and its billion followers worldwide.

12. Beasts of No Nation

Director: Cary Joji Fukunaga

Cast: Idris Elba, Kurt Egyiawan, Jude Akuwudike

Genre: Drama

Released on Netflix: 16 October 2015

IMDb: 7.8/10 | Rotten Tomatoes: 91%

Beasts of No Nation marked a turning point for Netflix.

It’s the oldest Netflix Original movie to date but perhaps, more importantly, it was their first big-budget title that was clearly gunning for the award bodies. Looking back, the movie is one of the most influential Netflix Originals to date. Starring Idris Elba who was hot of the heels of one of his most active years to date, he portrays the warlord Commandant that enslaves kids to commit heinous war crimes. The story follows the young boy Agu, recruited into Commandant’s army he is now the soldier in his country’s civil war.

11. El Camino: A Breaking Bad Movie

Director: Vince Gilligan

Cast: Aaron Paul, Jonathan Banks. Matt Jones, Charles Baker, Todd Terry

Genre: Action, Drama

Released on Netflix: October 11th, 2019

IMDb: 7.5/10 | Rotten Tomatoes: 90%

Thanks to Walt’s unwanted help, Jesse was able to escape the Neo-Nazi compound. As the police begin their manhunt for Jesse, he must find a way to escape New Mexico and be truly free.

Many fans of the ever-popular Breaking Bad series were hoping to see an action-packed and explosive ending to Jesse Pinkman’s story. Instead, we received a fantastic epilogue that fit perfectly into the final arc of Jesse’s character development.

It has the signature charm of a Breaking Bad production but most importantly, pays real fan service and justifies its existence throughout.

10. Dolemite is My Name

Director: Craig Brewer

Cast: Eddie Murphy, Wesley Snipes, Keegan-Michael Key, Craig Robinson, Mike Epps

Genre: Biography, Comedy, Drama

Released on Netflix: October 25th, 2019

IMDb: 7.4/10 | Rotten Tomatoes: 97%

After numerous rejections by Hollywood, the multi-talented Rudy Ray Moore looks to create his own blaxploitation film around his character, the wise-cracking, kung-fu fighting, ladies man Dolemite.

In one of his best roles in years, Eddie Murphy has had a triumphant return to form with Dolemite is My Name. If the first of many Netflix roles of Muprhy’s to come then we can’t wait to see what’s in store for us.

9. Bird Box

Director: Susanne Bier

Cast: Sandra Bullock, Sarah Paulson, Trevante Rhodes, John Malkovich, Machine Gun Kelly

Genre: Horror, Thriller

Released on Netflix: December 13, 2018

IMDb: 6.8/10 | Rotten Tomatoes: 62%

In the not too distant future, a cataclysmic event has wiped most of humanity off the face of the earth. When their safe house becomes too dangerous to stay, mother of 2 Malorie must take her children downstream on a dangerous river to find their next home. All the while they must remain blindfolded for in the new world there are foul creatures that will make any that gaze upon them to take their own life.

There are many that will agree and disagree with how high we’ve ranked Bird Box. Despite any opinions on the film, we cannot deny its overwhelming popularity therefore whether the film was good or not the number of subscribers that tuned in to watch was ginormous.

8. Icarus – Academy Award Winner for Best Documentary Feature

Director: Bryan Fogel

Cast: Thomas Bach, Sebastian Coe, Bryan Fogel, Nikita Kamaev

Genre: Documentary, Sport, Thriller

Released on Netflix: August 4, 2017

IMDb: 8.0/10 | Rotten Tomatoes: 93%

When filmmaker Bryan Fogel sets out to uncover the truth about doping in sports, a chance meeting with a Russian scientist transforms his story from a personal experiment into a geopolitical thriller. Dirty urine, unexplained death, and Olympic gold are all part of the exposure of the biggest scandal in sports history.

Like most documentaries, Netflix produces this is a massive eye-opener into the world of sport and the level of underhanded cheating that has plagued sports for years. Peeking through the Iron Curtain and looking state-sponsored doping, this shines a huge light on one of the biggest controversies to rock the sporting world in years

7. Klaus

Director: Sergio Pablos

Cast: Rashida Jones, J.K. Simmons, Joan Cusack,

Genre: Animation, Family

Released on Netflix: 15 November 2019

IMDb: 8.4/10 | Rotten Tomatoes: 92%

As the worst and laziest of the postal academy students, Jesper is exiled by his father to the village of Smeerensburg, located on a small island north of the Arctic Circle. Smeerensburg is a miserable place, with many of the townsfolk feud, barely talk to each other and have little need to send letters. When Jesper befriends the magical carpenter, Klaus, living in the woods, he attempts to scam the kindly fellow and the children of Smeerensburg. But the power of goodwill is infectious, and as the unlikely pair deepen their friendship, Jesper makes it their mission to bring cheer and joy to the townsfolk of Smeerensburg.

There’s no doubt that Klaus is one of the best Christmas films of the 21st century and arguably one of the most beautifully animated films of the past decade. If Netflix lockdown The SPA Studios, we can expect to see even more heartwarming and beautiful tales from the Spanish animation studio.

6. Okja

Director: Joon-ho Bong

Cast: Tilda Swinton, Sheena Kamal, Michael Mitton, Colm Hill

Genre: Action, Adventure, Drama

Released on Netflix: 19 May 2017

IMDb: 7.4/10 | Rotten Tomatoes: 86%

A beautiful movie with some serious messages contained regarding the future of mankind and its relationship with its food sources. Joon-ho Bong has produced some fantastic movies so far and this absolutely stands out as one of his finest.

The story is about super pigs but specifically one girl who lives in an isolated village in the mountains who raises one. After winning the contest, Okja is taken away and the adventure begins to save him from his certain fate.

5. Mudbound

Director: Dee Rees

Cast: Carey Mulligan, Jason Clarke, Mary J Blige, Garret Hedlund

Genre: Drama

Released on Netflix: 17th November 2017

IMDb: 7.5/10 | Rotten Tomatoes: 96%

This is essential viewing for all and has so far been one of Netflix’s most decorated movie releases so far going as far to earn itself 4 Oscars, 30 wins and another 102 nominations elsewhere. The harrowing picture tells us a story of two families in a post-WW2 in a rural south village.

The film touches on multiple taboo subjects of the time but especially of race relations. Despite being over 2 hours in length, the film manages to hold your attention with fantastic performances from the whole cast but particularly to Mary J Blige who puts in a performance of a lifetime. An absolute gem of the Netflix Originals library and one that may not have come to the light of day had Netflix not published it for the world to see.

4. The Little Prince

Director: Mark Osborne

Cast: Jeff Bridges, Mackenzie Foy, Rachel McAdams, Marion Cotillard

Genre: Animation, Adventure, Drama

Released on Netflix: August 5, 2016

IMDb: 7.8/10 | Rotten Tomatoes: 94%

A little girl already has her entire life laid out by her Ambitious Mother, tired of her mundane and planned out life, the little girl meets the pilot and introduces her to a world where she can rediscover her childhood and that human connections matter most and only with the heart can you see what it is mort important of all.

Winner of the Cesar Award for Best Animated Film The film was received very well by critics, with its beautiful story and charming animation this is a must-watch for you and the family.

3. ROMA – Oscar Winner

Director: Alfonso Cuarón

Cast: Yalitza Aparicio, Nancy Garcia, Marina De Tavira, Daniela Demesa, Diego Cortina Autrey

Genre: Drama

Released on Netflix: 14th December 2018

IMDb: 8.7/10 | Rotten Tomatoes: 97%

The story of Roma takes place in the city of Mexico City in the 1970s. Centered around the life of a live-in housekeeper who works for a middle-class Mexican family that lives in the neighborhood of Roma. Cuarón has drawn upon his own experiences of his childhood to the big screen in this heartfelt and emotional rollercoaster of a film.

Roma’s Oscar buzz was justified and is now the most successful Netflix film winning 3 academy awards. The awards won were for Best Director, Best Foreign Language Film and Best Cinematography. Oscars aside the film is visually beautiful and filled to the brim with emotion and ultimately deserves the top spot.

2. The Irishman – Oscar Nominated

Réalisateur: Martin Scorsese

Jeter: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Bobby Cannavale, Ray Romano

Genre: Crime, Drame

Released on Netflix: 27th November 2019

IMDb: 8.3 / 10 | Rotten Tomatoes: 96%

Frank Sheeran is a World War 2 veteran and a former hitman for the mob. His time spent during the war in Italy made him a talented killer. Utilizing his skills Frank to meet ends meet became a hitman for the mob. Now in his old age, Frank reflects back on the moments and hits that defined his mob career.

Generating the most Oscar buzz of 2019, The Irishman has been the biggest Original to release on Netflix to date. With outstanding performances from De Niro, Pacino and Pesci, it’s hard not to imagine The Irishman picking up multiple awards at the Academy Awards in 2020. Don’t let the 3 and a half hour run-time deter you from watching one of the best films of the year.

1. Marriage Story – Oscar Nominated

Réalisateur: Noah Baumbach

Jeter: Adam Driver, Scarlett Johannsson, Laura Dern, Ray Liotta, Azhy Robertson

Genre: Comedy, Drama, Romance

Released on Netflix: 6th December 2019

IMDb: 8.1/10 | Rotten Tomatoes: 95%

Nicole and Charlie were once deeply in love but as time goes by, they’ve drifted apart. As the pair go through a grueling divorce, one that takes them from coast to coast which pushes them to their personal and creative extremes.

The surprise hit of 2019, Noah Baumbach’s story of divorce and love lost was hauntingly fantastic. Performances from Scarlett Johansson and Adam Driver were phenomenal, earning them both an Oscar nomination for Best Actor and Actress in a Leading Role respectively. Despite not having the same grandiose as some of the other movies on this list, its gravitas ultimately made it the more superior story out of any Original we’ve seen thus far.

Thanks for reading, that was our top 50 Netflix Originals for April 2020! What’s your number one Netflix Original movie? What films would you rank in your top 50?

Have we missed your favorite Original film? Let us know in the comments, and while you’re here take a look at our other top lists and see what takes to your liking.